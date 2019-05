Tentez de gagner 299€ avec Lille & Sampdoria - Empoli

2

Lille - Bordeaux :

Sampdoria - Empoli :

Si vous misez par exemple sur un succès de Lille dans un pari combiné et sur le pari "Victoire Sampdoria ou match nul", la cote atteindra :

Pas attendu à ce niveau avant de débuter le championnat, Lille a réalisé une saison remarquable. 2de Ligue 1 aujourd'hui avec 6 unités d'avance sur la 3place, les Dogues peuvent faire un nouveau pas important ce dimanche vers la qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. En confiance, les hommes de Christophe Galtier n'ont perdu aucun de leurs 6 derniers matchs et ils restent sur 2 matchs très convaincants disputés à la maison (5-1 contre le PSG et 5-0 face à Nîmes). En face, Bordeaux est en roue libre depuis plusieurs semaines. Englués dans le ventre mou du classement, les Girondins ne jouent plus rien et viennent de concéder 4 revers lors des 4 dernières journées. Malgré une légère progression dans le jeu, le nouvel entraîneur Paulo Sousa n'obtient pas les résultats escomptés et tout le monde à Bordeaux attend la fin de saison pour démarrer sur de meilleures bases le prochain exercice. Soutenu par ses supporters, Lille devrait logiquement prendre la mesure, ce dimanche, d'un adversaire démobilisé.Avec 49 points pris en 35 rencontres, la Sampdoria, 9ème de Serie A, a réalisé une saison plutôt conforme aux attentes. L'équipe a été en grande partie portée par le vétéran Fabio Quagliarella, actuel meilleur buteur du championnat avec 25 réalisations (auxquelles il faut ajouter 8 passes décisives). La Samp a perdu 2 de ses 3 derniers matchs disputés à la maison, pour 1 victoire, mais ces 2 revers ont été concédés face à des prétendants à l'Europe (la Roma et la Lazio Rome). De son côté, Empoli lutte pour sa survie au sein de l'élite. En grande difficulté hors de ses bases, le promu présente le plus mauvais bilan du championnat à l'extérieur (5 matchs nuls et 12 défaites). La Samp a les atouts pour éviter la défaite face à un adversaire qui n'a toujours pas gagné en déplacement.- 1,99 chezqui vous offre- 1,92 chezqui offre!!!- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner(199€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 100€ de paris gratuits pour miser- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin de ces matchs- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple 100€ votre 1er pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !