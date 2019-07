Tentez de gagner 290€ avec Tunisie & Chili

Mauritanie - Tunisie :

Chili - Pérou :

Si vous misez par exemple sur la victoire de la Tunisie et la qualification du Chili dans un pari combiné, la cote atteindra :

La Tunisie n'a eu aucun mal à se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations. En effet, leader de son groupe éliminatoire avec 15 points pris en 6 rencontres, l'équipe a devancé l'Égypte, le Niger et Eswatini. En revanche, les Aigles de Carthage font moins bonne figure depuis le coup d'envoi de la compétition. Ils occupent le 2rang du groupe E après avoir concédé le partage des points face à l'Angola (1-1) et au Mali (1-1), mais leur deuxième match a été bien meilleur que le premier. De son côté, la Mauritanie dispute cet été en Égypte la toute 1CAN de son histoire. Pas habitués à ces grandes compétitions internationales, les hommes de Corentin Martins ont d'ores et déjà sérieusement hypothéqué leurs chances de qualification après la lourde défaite concédée contre le Mali lors de la 1re journée (1-4) et malgré le point historique récolté, samedi, face à l'Angola (0-0). Dans l'obligation de s'imposer pour ne pas avoir à regarder ce qui se passe dans l'autre match, la Tunisie devrait l'emporter et ainsi composter son billet pour les matchs à élimination directe.Double tenant du titre de la Copa América, le Chili est toujours en lice pour faire la passe de trois cet été au Brésil. Présents dans le groupe C, les partenaires de l'attaquant Alexis Sanchez ont assuré leur qualification pour les matchs à élimination directe en remportant leurs 2 premiers matchs disputés face au Japon (4-0) et à l'Équateur (2-1). Le billet pour les quarts de finale en poche, l'équipe s'est inclinée lors de la dernière journée face à l'Uruguay (0-1). Samedi dernier, le Chili est venu à bout en quart, après la séance de tirs au but, d'une sélection colombienne qui avait impressionné jusque-là. En face, le Pérou est l'invité surprise de ces demi-finales. 3du groupe A derrière le Brésil et le Venezuela, las'est qualifiée in extremis pour les quarts où elle a déjoué tous les pronostics pour écarter, avec beaucoup de réussite, l'Uruguay (1-0). Orphelin de son leader offensif Jefferson Farfan (blessé jusqu'à la fin de la compétition), le Pérou devrait logiquement baisser pavillon face au Chili.