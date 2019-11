Tentez de gagner 279€ avec les Pays-Bas et l'Autriche

Autriche - Macédoine :

Irlande du Nord - Pays-Bas :

Si vous misez par exemple sur les victoires de l'Autriche et des Pays-Bas dans un pari combiné, la cote atteindra :

Présente à l'Euro 2016 mais pas à la Coupe du Monde 2018, l'Autriche est en très bonne posture pour se qualifier pour ce Championnat d'Europe 2020. L'équipe est ainsi 2ème du groupe G et compte un bon matelas de 5 points d'avance sur son plus proche poursuivant. Défaits par la Pologne (0-1) et en Israël (4-2) lors des 2 premières journées, les partenaires de David Alaba ne se sont pas inclinés depuis (5 victoires et 1 match nul). Après avoir ramené un bon point de Pologne en septembre (0-0), ils se sont imposés face à Israël (3-1) et en Slovénie (0-1) lors du dernier rassemblement. En face, la Macédoine occupe le 3ème rang du classement et le revers concédé en Pologne lors de la dernière journée a sérieusement compromis ses chances de qualification. En difficulté face aux deux meilleures nations de la poule (Pologne et Autriche), la sélection n'a pas oublié la lourde défaite concédée à domicile face à l'Autriche lors de la phase aller (1-4). Soutenus par leurs supporters, les locaux peuvent à nouveau rendre compte de leur suprématie sur la Macédoine ce samedi et ainsi composter leur billet pour l'Euro 2020.Après avoir manqué les deux dernières grandes compétitions internationales (Euro 2016 et Coupe du Monde 2018), les Pays-Bas affichent un renouveau évident matérialisé par un bon parcours en Ligue des Nations (finale perdue contre le Portugal). Leader du groupe C de ces éliminatoires pour l'Euro 2020 avec 3 unités d'avance sur la 3ème place occupée par son adversaire du jour, la formation batave doit encore assurer sa qualification et espère également s'adjuger la 1ère place de la poule, qui octroie le statut de tête de série lors du tirage au sort des groupes. Les hommes de Ronald Koeman n'ont été défaits que par l'Allemagne depuis le début de la compétition, pour 5 victoires. Considérés comme un candidat potentiel à la victoire finale du prochain Euro, les Pays-Bas ne devraient pas laisser passer l'occasion de l'emporter ce samedi en Irlande du Nord qui a dominé les deux plus mauvaises équipes de la poule jusqu'à maintenant (Biélorussie et Estonie) mais a également perdu contre les deux cadors (Pays-Bas et Allemagne)