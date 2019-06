Tentez de gagner 275€ avec l'Angleterre & l'Espagne U21

Comme la semaine dernière, on tente de doubler une nouvelle fois sa mise avec les matchs internationaux du moment

Norvège - Angleterre :

Espagne Espoirs - France Espoirs :

Si vous misez sur les qualifications de l'Angleterre féminine et de l'Espagne Espoirs dans un pari combiné, la cote atteindra :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Moins en vue depuis quelques saisons, la Norvège a chuté en 8èmes de finale de la dernière Coupe du Monde avant de s'incliner dès la phase de poules à l'Euro 2017. Présentes dans le groupe A de ce Mondial 2019 sans le ballon d'or Ada Hegerberg, les Scandinaves ont bien débuté la compétition en s'imposant contre le Nigeria (3-0) mais par la suite, elles se sont inclinées contre la France (1-2) et ont éprouvé des difficultés à venir à bout de la Corée du Sud (2-1). En 8de finale, la Norvège s'est défait de l'Australie à l'issue de la séance de tirs au but (1-1). En face, l'Angleterre, demi-finaliste à la Coupe du Monde 2015 et à l'Euro 2017, fait partie des candidats crédibles au titre en France cet été. Les filles de Phil Neville ont confirmé leurs belles dispositions actuelles en s'adjugeant la tête du groupe D suite à des victoires obtenues contre l’Écosse (2-1), l'Argentine (1-0) et le Japon (2-0). Au tour précédent, elles ont se sont imposées largement contre le Cameroun (3-0) et semblent un cran au-dessus de la Norvège depuis le début de ce Mondial.Surpris dès son entrée en lice par le pays organisateur l'Italie (1-3), l'Espagne U21 a parfaitement réagi par la suite en prenant le dessus sur la Belgique (2-1) et la Pologne (5-0). Après avoir tâtonné, le sélectionneur Luis de la Fuente (qui avait gagné l'Euro 2015 à la tête des U19) semble désormais avoir trouvé son système et ses titulaires pour le reste de la compétition. En face, la France n'a pas vraiment convaincu. Qualifiés en tant que meilleurs 2, les Bleuets ont tout d'abord eu beaucoup de réussite pour battre l'Angleterre (2-1) avant de s'imposer difficilement face à la Croatie (1-0) et de préserver le nul contre la Roumanie (0-0), un résultat qui qualifiait les deux équipes. L'Espagne peut confirmer sa montée en puissance dans la compétition en écartant ce jeudi l'équipe de France qui a d'ores et déjà rempli son contrat en validant son ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo.- 2,19 chezqui offre- 2,20 chezqui offre!!!- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés en CASH- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1er pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce combiné et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ en CASHavecqui vous offre en ce moment un bonus EXCLUSIF de 120€ de paris gratuits en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre 100€ SANS CONDITION dès la fin de votre premier pariavecqui vous offre un bonus ÉNORME de 150€ + 10€ sans avoir à déposeravecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€, pour un bonus total de 200€avecqui vous offre un bonus de 100€ dont un premier pari remboursé 50€avecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€