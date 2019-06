Tentez de gagner 275€ avec l'Allemagne & l'Uruguay

Comme la semaine dernière et jeudi, on tente de doubler la mise avec les matchs internationaux du moment

Allemagne - Suède :

Uruguay - Pérou :

Si vous misez sur la victoire de l'Allemagne et la qualification de l'Uruguay dans un pari combiné, la cote atteindra :

Impressionnante depuis le début de la compétition, l'Allemagne se retrouve logiquement en quarts de finale de cette Coupe du Monde féminine. Présentes dans le groupe B, les filles de Martina Voss-Tecklenburg ont assez facilement dominé leurs adversaires pour s'adjuger la tête du classement. Après 2 premiers matchs remportés sur la plus petite des marges face à la Chine (1-0) et à l'Espagne (1-0), elles se sont facilement imposées contre l'Afrique du Sud (4-0). En 8èmes de finale, elles ont confirmé leur montée en puissance en ne laissant aucun chance au Cameroun (3-0). En face, la Suède a d'ores et déjà fait mieux que lors du dernier Mondial, éliminée en 8èmes de finale. 2de leur groupe, les Suédoises ont ainsi eu pas mal de réussite pour écarter le Canada au tour précédent. Avec en plus le retour possible de la meneuse de jeu de Lyon Marozsan, élue meilleure joueuse de Ligue 1 cette année, l'Allemagne a les armes pour s'imposer ce samedi et ainsi filer en demi-finale.Dans le groupe C de cette Copa America, l'Uruguay a réalisé la performance de s'adjuger la tête du classement, devant le Chili double tenant du titre de la compétition. Emmené par ses habituels tauliers (Muslera, Gimenez, Godin, Betancur, Vecino, Suarez et Cavani), l'Uruguay a tout d'abord surclassé l'Equateur (4-0) avant de concéder le nul face au Japon (2-2). Lors de la dernière journée de la phase de poules, les hommes d'Oscar Tabarez ont rendu compte de leurs belles dispositions en prenant le dessus sur le Chili (1-0) pour un match qui leur évitait de jouer la Colombie en 1/4. En face, le Pérou a rencontré davantage de difficultés pour accéder aux quarts de finale. 3du groupe A avec 4 points au compteur et écrasés par le Brésil lors de leur dernier match (5-0), les Péruviens devraient éprouver des difficultés à rivaliser avec l'Uruguay qui devrait logiquement se qualifier.