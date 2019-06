Tentez de gagner 270€ avec le Brésil & l'Italie U21

Pérou - Brésil :

Belgique Espoirs - Italie Espoirs :

Si vous misez par exemple sur les victoires du Brésil et de l'Italie Espoirs dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez NetBet

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PMU Sport

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir beaucoup déçu lors de la dernière Coupe du Monde, le Brésil doit une revanche à ses supporters. Laa une belle opportunité de se racheter cet été dans cette Copa America disputée à la maison. Lors de la 1journée, les hommes de Tite ont parfaitement répondu aux attentes avec cette nette victoire acquise face à la Bolivie (3-0). En revanche, ils ont fait preuve d'un manque d'efficacité incroyable contre le Venezuela par la suite (0-0) et va devoir prendre les 3 points pour se racheter. Emmené par ses tauliers Alisson, Marquinhos, Casemiro, Coutinho et Roberto Firmino, le Brésil a les atouts pour s'imposer devant ses supporters face à une formation péruvienne a priori à sa portée et ainsi assurer la 1ère place du groupe.Pays organisateur de ce championnat d'Europe Espoirs, l'Italie est logiquement considérée comme un candidat crédible au titre. Les Transalpins ont parfaitement débuté la compétition en dominant avec beaucoup d'autorité l'Espagne (3-1). Pour cela, ils ont notamment pu compter sur un milieu de terrain très solide et complémentaire composé de Mandragora, Barella et Pellegrini et de l'un des joueurs les plus forts présents à cet Euro U21, Chiesa. Opposée à une formation belge qui a perdu ses 2 premiers matchs et donc tout espoir de qualification, l'équipe d'Italie pourra compter sur le soutien de ses tifosi pour l'emporter ce samedi.- 1,80 chezqui offre!!!- 1,61 chezqui offre- Vous bénéficiez d'un bonus de 160€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1er pari de 150€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compte- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 200€- Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ !avecqui vous offre un 1er pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre 100€ remboursés EN CASH sur votre 1er pariavecqui vous offre 100€ peu importe le résultat de votre 1er pariavecqui offre un bonus EXCLUSIF de 120€ (au lieu de 100€) aux lecteurs de SoFootavecqui vous offre un bonus ENORME de 200€, dont 150€ sur vos premiers paris sportifsavecqui vous offre un bonus ÉNORME de 150€, dont vote 1er pari remboursé de 100€avecqui rembourse votre 1er pari en paris gratuits jusqu'à 120€avecqui vous offre un bonus de 100€avecqui vous offre un 1er pari remboursé de 50€