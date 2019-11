Tentez de gagner 267€ avec la Juventus et Lille

Ce week-end, on tente comme mercredi de vous faire doubler la mise après avoir passé 9 de nos 13 derniers paris combinés !

Lille - Metz :

Juventus – Milan AC :

Si vous misez par exemple sur les victoires de Lille et de la Juventus dans un pari combiné, la cote atteindra :

Défait à Valence cette semaine dans le groupe H de Ligue des Champions (4-1), Lille a une nouvelle fois payé son inexpérience et se retrouve d'ores et déjà quasiment éliminé de toutes compétitions européennes. Les Dogues peuvent désormais se concentrer sur leur parcours en Ligue 1, eux qui occupent, malgré une certaine irrégularité, une honorable 5place au classement. Pas au niveau de la saison dernière, l'équipe ne concède malgré tout que 2 unités de retard sur la 2ème place. Incapables de s'imposer hors de leurs bases jusqu'à maintenant (2 matchs nuls et 4 défaites), les hommes de Christophe Galtier se montrent en revanche intraitables devant leurs supporters (5 victoires et 1 match nul). Opposé au promu messin qui lutte pour son maintien (17avec le même nombre de points que le 1relégable) et a perdu 4 de ses 5 derniers matchs à l'extérieur, Lille devrait l'emporter ce samedi.Toujours aussi dominatrice sur la scène nationale, la Juventus, qui a remporté les 8 derniers Scudetto, caracole en tête de la Serie A avec un superbe bilan de 9 victoires et 2 matchs nuls. Seule équipe du championnat encore invaincue, la Vieille Dame a réalisé un sans-faute à domicile jusqu'à maintenant avec 5 succès glanés en autant de rencontres. Impériaux en ce début de saison, lesont également d'ores et déjà validé leur ticket pour les 8de finale de la Ligue des Champions suite à leur victoire acquise cette semaine sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (1-2). En face, le Milan AC constitue l'une des grandes déceptions de ce début d'exercice 2019/2020 et ne figure qu'au 11rang du championnat. En manque de confiance, les, qui ont déjà vécu un changement d'entraîneur, ont remporté 4 matchs en Serie A et il est important de souligner que ces 4 succès ont été acquis contre deux promus (Hellas Vérone et Brescia) et des mal classés (Genoa et SPAL). Ils ont en revanche perdu tous leurs matchs disputés face à des cadors (Inter, Fiorentina, Roma et Lazio Rome). Soutenue par ses tifosi et toujours aussi réaliste, la Juventus peut consolider sa place en tête du championnat en prenant le dessus sur une formation du Milan AC a priori pas au niveau.