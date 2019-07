Tentez de gagner 244€ sur les demi-finales de la CAN

Sénégal – Tunisie :

Algérie - Nigeria :

Considéré comme un favori à la victoire finale dans cette édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal répond parfaitement aux attentes jusqu'à maintenant. Lors de la phase de groupes, les Lions de la Teranga ont terminé à la 2ème place du groupe B suite à des victoires acquises contre la Tanzanie (2-0) et le Kenya (1-0) et une courte défaite concédée comme l'équipe la plus impressionnante depuis le début de la compétition, l'Algérie (0-1). Pour accéder au dernier carré, l'équipe a fait preuve d'une grande solidité défensive pour logiquement écarter l'Ouganda (1-0) et le Bénin (1-0). En confiance, le Sénégal a les atouts pour assurer sa qualification pour la finale face à une sélection tunisienne qui n'a pas vraiment rassuré jusqu'à maintenant et n'a remporté son 1er match dans la compétition que jeudi dernier contre Madagascar (4 matchs nuls auparavant).L'Algérie fait très bonne figure depuis le début de cette CAN. Au regard du niveau de jeu affiché, la sélection semble avoir les atouts pour soulever le trophée le 19 juillet prochain au Caire. Le sélectionneur se repose sur un effectif très homogène avec un 11 de départ bien identifié, au sein duquel le leader Riyad Mahrez assume toutes ses responsabilités, et des remplaçants capables d'apporter en cours de match (Ounas, Delort, Slimani). Après 4 premiers matchs remportés sans encombre (les 3 rencontres de poule et le 8ème de finale), les Fennecs ont rendu compte d'un mental à toute épreuve pour écarter, de façon logique, la Cote d'Ivoire en quart à l'issue de la séance de tirs au but. En face, rien n'a été simple pour le Nigeria jusqu'à maintenant. Devancés par Madagascar dans le groupe B, les Super Eagles ont ensuite eu toutes les peines du monde pour prendre la mesure du Cameroun (3-2) et de l'Afrique du Sud (2-1) lors des matchs à élimination directe. Plus convaincante, l'Algérie a les atouts pour arracher sa qualification pour la finale de la CAN ce dimanche, une première depuis 2010.