Tentez de gagner 242€ avec la Roma et Séville

Roma - SPAL :

FC Séville - Villarreal :

Si vous misez par exemple sur les victoires de la Roma et du FC Séville dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez Bwin

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PMU Sport

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Roma réalise une belle 1partie de saison et occupe le 5rang de Serie A. Après avoir tâtonné à son arrivée, l'ancien entraîneur du Shakhtar Donetsk Paulo Fonseca semble avoir trouvé ses marques dans la capitale italienne et son équipe apparaît très consistante. Lesne se sont inclinés qu'à une seule reprise lors des 10 dernières journées, pour 6 victoires et 3 matchs nuls, et ils sont qualifiés jeudi pour les 1/16de C3. Après s'être imposés contre Brescia (3-0) et sur la pelouse de l'Hellas Vérone (1-3), ils ont ramené un très bon point de leur périlleux déplacement chez le leader, l'Inter, vendredi dernier (0-0). En face, la SPAL éprouve les pires difficultés à bien figurer jusqu'à maintenant. Lanterne rouge de Serie A avec seulement 9 points pris en 15 rencontres, le club n'a pris qu'1 point sur ses 7 premiers déplacements de la saison.Derrière les 2 monstres que sont Barcelone et le Real Madrid, le FC Séville s'est installé à la 3place de la Liga et compte 4 unités d'avance sur le 4. La formation andalouse fait très belle impression depuis le début de la saison et, espère s'adjuger une place dans le Top 4 afin de retrouver les joies de la Ligue des Champions. Depuis la lourde défaite concédée dans l'antre de Barcelone (4-0), les partenaires de l'ancien défenseur nantais Diego Carlos impressionnent et ils n'ont concédé aucun revers lors des 8 dernières journées (5 victoires et 3 matchs nuls). Facilement qualifié pour la suite de la C3, ils ont rendu compte de leurs belles dispositions à la maison avec un match nul préservé contre l'Atletico Madrid et des succès glanés contre Levante (1-0), Getafe (2-0) et Leganes (1-0). De son côté, Villarreal a galéré la saison dernière pour assurer son maintien et figure aujourd'hui au 13rang du championnat. Après une période plutôt positive, le Sous-Marin Jaune est récemment retombé dans ses travers, en atteste la série en cours de 6 matchs sans succès (4 défaites et 2 matchs nuls). Le FC Séville a une belle opportunité de consolider sa place sur le podium en prenant le dessus, à domicile, sur une formation de Villarreal qui a perdu 5 de ses 6 derniers matchs à l'extérieur.- 2,02 chezqui vous offre un!!!- 2,02 chezqui offre- Vous avez le droit à un 1er pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre premier pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 200€- Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ !avecqui vous offre un 1er pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre un 1er pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre 100€ peu importe le résultat de votre 1er pariavecqui offre un bonus EXCLUSIF de 120€ (au lieu de 100€) aux lecteurs de SoFootavecqui offre un bonus EXCLUSIF de 160€ aux lecteurs de SoFootavecqui vous offre un bonus ENORME de 200€, dont 150€ sur vos premiers paris sportifsavecqui vous offre un bonus ÉNORME de 150€, dont vote 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre un bonus de 100€