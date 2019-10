Tentez de gagner 242€ avec la Juventus et Leicester

Ce week-end, on tente de vous faire doubler la mise après avoir passé 6 de nos 8 derniers paris combinés. De quoi profiter de deux bonus qui vous permettent de parier sans pression (si votre 1er pari est perdu, il est remboursé en CASH)

2

Juventus - Bologne :

Leicester - Burnley :

Si vous misez sur les victoires de la Juventus et de Leicester dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un 1er pari remboursé en CASH de 120€ chez Parions Sport

er

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 120€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé en CASH de 100€ chez Winamax

er

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ultra-dominatrice, la Juventus règne sur la Serie A depuis de nombreuses années et a remporté l'an dernier son 8Scudetto de rang. Cette saison, la Vieille Dame truste déjà la 1place du classement avec un bilan de 6 victoires et 1 match nul. L'unique accroc a été concédé sur la pelouse de la Fiorentina lors de la 3ème journée (0-0). Juste avant la coupure internationale, les Bianconeri ont marqué leur territoire en s'imposant dans l'antre de l'Inter (1-2), ravissant ainsi la tête du championnat aux. En face, Bologne semble marquer le pas après avoir évité la défaite lors des 3 premières journées (2 victoires et 1 match nul). En effet, les partenaires du milieu de terrain Andrea Poli restent sur une mauvaise dynamique de 4 matchs sans succès et ont été relégués à la 11place du classement.de Premier League avec 14 points pris en 8 rencontres, Leicester réalise un très bon début de saison. Disposant d'un effectif qualitatif, l'équipe pourrait bien être la surprise de cet exercice 2019/2020 et une qualification européenne est devenu un objectif crédible. Lesse reposent notamment sur l'excellent gardien danois Kasper Schmeichel, le néo-international anglais James Maddison et l'inusable attaquant Jamie Vardy (5 buts depuis le début du championnat). Après avoir confirmé leurs belles dispositions à la maison avec des victoires acquises contre Tottenham (2-1) et Newcastle (5-0), ils ont chuté, non sans démériter, sur la pelouse du leader Liverpool juste avant la trêve (2-1). Opposé à une formation de Burnley qui n'a toujours pas gagné hors de ses bases, Leicester pourra compter sur ses hommes forts pour reprendre sa marche en avant ce samedi.- 2,02 chezqui offre- 2,05 chezqui offre- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 120€ du 15 au 29 octobre seulement- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 120€ vous sont totalement remboursés en CASH- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés en CASHavecqui vous offre en ce moment un bonus EXCLUSIF de 120€ de paris gratuits en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre 100€ SANS CONDITIONS dès la fin de votre premier pariavecqui vous offre un bonus de 100€ dont un premier pari remboursé 50€avecqui vous offre 160€ en EXCLU, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui rembourse votre premier pari remboursé de 120€avecqui vous offre Un bonus ÉNORME de 150€ + 10€ offerts sans sortir la CBavecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€, pour un bonus total de 200€avecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé de 50€