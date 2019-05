Tentez de gagner 225€ avec PSG & Amiens

Comme la semaine passée, on tente de vous faire doubler votre mise ce week-end, avec cette fois l'arrivée d'un nouveau bonus et la possibilité de vous faire rembourser votre 1er pari de 100€ intégralement en CASH s'il est perdant

Reims - PSG :

Amiens - Guingamp :

Si vous misez par exemple sur les victoires du PSG et d'Amiens dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un 1er pari remboursé en CASH de 100€ chez ParionsSport En Ligne

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Ou profitez d'un 1er pari remboursé en CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le PSG a survolé la concurrence en Ligue 1 cette saison et s'est adjugé un nouveau titre de champion de France. Les hommes de la capitale ont tout de même vécu un exercice 2018/2019 délicat marqué par une élimination dès les 8èmes de finale de Ligue des Champions et des défaites survenues en demi de Coupe de la Ligue et en finale de Coupe de France. Critiqués par les médias mais également par leurs propres supporters après ces échecs, les hommes de Thomas Tuchel ont connu une certaine décompression en Ligue 1 suite à l'obtention du titre. Cependant, ils ont tout de même bien réagi lors des 2 dernières journée en s'imposant à Angers (2-1) et contre Dijon (4-0). Avec l'envie de bien finir, le retour de Marquinhos et un Kylian Mbappé qui devra assumer ces propos de dimanche dernier, le PSG devrait remporter cet ultime match de championnat disputé sur la pelouse d'une formation rémoise qui n'a remporté qu'1 seul de ses 8 derniers matchs.17de Ligue 1 avec 2 points d'avance sur la 18place, Amiens doit absolument l'emporter pour éviter le barrage de relégation. Car dans le même temps, Caen (18e du classement) recevra une formation de Bordeaux bien triste en cette fin de saison (6 défaites consécutives, pire série de l'histoire des Girondins). Les hommes de Christophe Pélissier ont eux aussi tout de même la chance de recevoir ce week-end la lanterne rouge de Ligue 1, Guingamp. L'équipe bretonne ne peut plus espérer se sauver et a entériné cette semaine le départ de son entraîneur Jocelyn Gourvennec. Pas le meilleur contexte pour préparer un dernier match de championnat sans enjeu, à l'extérieur et face à une équipe qui veut absolument se sauver.- 2,25 chezqui vous offre votredu 23 mai au 10 juin seulement- 2,17 chezqui vous offre votredu 23 mai au 10 juin seulement- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce combiné- Si le pari est gagnant, vous remportez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce combiné- Si le pari est gagnant, vous remportez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en CASHavecqui vous offre en ce moment un bonus EXCLUSIF de 120€ de paris gratuits en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre 100€ SANS CONDITIONS dès la fin de votre premier pariavecqui vous offre un bonus de 100€ dont un premier pari remboursé 50€avecqui rembourse votre premier pari en paris gratuits jusqu'à 107avecqui vous offre un bonus ÉNORME de 150€, dont 60€ pour seulement 20€ déposésavecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€, pour un bonus total de 200€avecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€