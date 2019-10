Tentez de gagner 225€ avec Arsenal et Wolfsburg

Ce week-end, on tente de vous faire doubler la mise après avoir passé 8 de nos 10 derniers paris combinés !

Wolfsburg - Augsburg :

Arsenal - Crystal Palace :

Si vous misez par exemple sur les victoires de Wolfsburg et Arsenal dans un pari combiné, la cote atteindra :

6ème du championnat l'an dernier, Wolfsburg réalise un excellent début de saison et occupe le 2ème rang de Bundesliga avec 16 points glanés en 8 rencontres. Toujours invaincue en championnat (4 victoires et 4 matchs nuls), l'équipe se repose sur une excellente défense, la meilleure d'Allemagne avec seulement 5 buts encaissés jusqu'à maintenant. Après s'être imposés sur la pelouse de Mayence (0-1) et à domicile contre l'Union Berlin juste avant la trêve (1-0), les partenaires de l'ancien stéphanois Joshua Guilavogui ont ramené un précieux point de leur périlleux déplacement à Leipzig le week-end dernier (1-1). En face, Augsburg est dans la continuité de sa dernière saison à l'issue de laquelle le club s'était maintenu dans la douleur. En effet, les hommes de Martin Schmidt n'ont remporté qu'un seul de leurs 8 premiers matchs de championnat, pour 4 défaites et 3 matchs nuls, et figurent à une préoccupante 16ème place au classement. Plus mauvaise équipe de Bundesliga à l'extérieur jusqu'à maintenant (1 point pris et déjà 14 buts encaissés en 4 déplacements), Augsburg peut à nouveau s'incliner ce dimanche face à une formation de Wolfsburg en confiance et désireuse de consolider sa bonne position au classement.Arsenal est la cible des critiques depuis quelques semaines mais se classe tout de même au 5ème rang de Premier League avec seulement 2 unités de retard sur le Top 4, objectif annoncé du club. Si les Gunners éprouvent de réelles difficultés à bien figurer hors de leurs bases (2 défaites, 2 matchs nuls et 1 victoire), ils se montrent en revanche plus convaincants devant leurs fans (3 victoires et 1 match nul). A domicile, les hommes d'Unai Emery ont connu leur unique accroc contre Tottenham (2-2), pour 3 succès glanés contre Burnley (2-1), Aston Villa (3-2) et Bournemouth (1-0). Motivé à l'idée de réagir après sa défaite concédée lundi dernier chez le promu Sheffield United (1-0), Arsenal pourra compter sur l'un des meilleurs buteurs de Premier League, Pierre-Emmerick Aubameyang (7 réalisations), pour rendre compte de sa suprématie présumée sur Crystal Palace et ainsi conserver son invincibilité à la maison.