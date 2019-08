Tentez de gagner 221€ avec le PSG & Dijon - Saint-Etienne

Comme sur la fin de saison passée, on tente de vous faire doubler la mise pour la reprise

Dijon - Saint-Etienne:

PSG - Nîmes :

Si vous misez par exemple sur ces deux matchs dans ce pari combiné, la cote atteindra :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

18e et barragiste en Ligue 1, Dijon a eu très chaud la saison dernière et ne doit son salut dans l'élite qu'à sa victoire au match retour d'un barrage crucial contre un RC Lens émoussé par ses matchs précédents. Mais les Bourguignons ont affiché toute la saison un niveau de jeu inquiétant. Tout le contraire de Saint-Etienne qui a fait plaisir à ses supporters en obtenant une très belle 4e place et qui a retrouvé l'Europe grâce à un effectif de qualité qui n'a pas beaucoup bougé. A Dijon, le très bon latéral Rosier est parti au Sporting Portugal tandis que Wesley Saïd, l'un de ses attaquants les plus prolifiques, a rejoint Toulouse. De plus, Dijon n'a gagné qu'un seul de ses 3 derniers matches de préparation et Saint-Etienne n'a perdu qu'un fois cet été, contre Newcastle, pensionnaire de Premier League (2-1). Enfin, les titulaires dijonnais Balmont, Lautoa et Marié pourraient tous être coincés à l'infirmerie pour cette rencontre. Ambitieux encore cette saison, Saint-Etienne devrait au moins ramener le nul de ce premier déplacement en Bourgogne

Auteur d'un mercato qui semble plus intelligent que clinquant, le PSG retrouve la Ligue 1 dimanche soir en recevant le Nîmes Olympique au Parc des Princes. Une équipe de Nîmes particulièrement affaiblie au mercato après les départs de ses cadres Savanier, Ferri, Bouanga, Alioui et Thioub pour ne citer qu'eux, pas vraiment remplacés par des recrues dont le niveau semble moins élevé. Cela s'est vu lors des matches de préparation des Gardois qui n'ont pas brillé au niveau des résultats, avec un nul contre l'AC Ajaccio (2-2) et une défaite contre Dijon (0-2). De son côté, le PSG a joué contre des équipes d'un calibre bien supérieur avec plus ou moins de réussite, mais les Franciliens ont remporté le Trophée des Champions samedi dernier, avec un nouveau but de Mbappé qui semble déjà chaud en ce début de saison. En l'absence de Neymar, blessé, l'ancien Monégasque assume ses responsabilités et a déjà inscrit 4 buts cet été. Auteur d'un doublé contre ces mêmes Nîmois au Parc des Princes la saison dernière, il pourrait encore trouver le chemin des filets et mener son équipe vers la victoire.