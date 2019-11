Tentez de gagner 206€ avec Liverpool et Leipzig

Liverpool - Naples :

Leipzig - Benfica :

Si vous misez par exemple sur les victoires de Liverpool et de Leipzig dans un pari combiné, la cote atteindra :

Champion d'Europe en titre, Liverpool réalise un superbe début de saison. En Ligue des Champions, le club de laoccupe la tête du groupe E avec 1 point d'avance sur son dauphin et 5 sur la 3place. Les hommes de Jürgen Klopp ont pourtant mal débuté cette phase de poules en s'inclinant à Naples lors de la 1journée (2-0) avant de s'imposer contre Salzburg (4-3) et face à Genk (1-4 à l'extérieur et 2-1 à domicile). Si la qualification est très bien engagée, lesespèrent également assurer la 1place d'un groupe au sein duquel Naples figure au 2rang. La formation italienne traverse actuellement une période très tumultueuse, entre résultats décevants et crise entre les joueurs et le président De Laurentis. Ce dernier a d'ailleurs placé une grande majorité de ses cadres sur la liste des transferts et leur a également infligé de lourdes sanctions financières. Dans ce climat de défiance, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont remporté aucun de leurs 6 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues (1 défaite et 5 matchs nuls). Désireux de prendre sa revanche sur Naples ce mercredi à Anfield, Liverpool devrait profiter des difficultés actuelles adverses pour l'emporter et ainsi s'adjuger la 1place du groupe.Leader du groupe G de Ligue des Champions avec 5 unités d'avance sur la 3place, Leipzig est en ballottage très favorable pour accéder aux 1/8de finale. L'équipe n'a connu qu'un seul accroc jusqu'à maintenant, concédé à domicile contre Lyon lors de la 2ème journée (0-2), pour 3 victoires acquises dans l'antre de Benfica (1-2) et face au Zenit (2-1 à domicile et 0-2 à l'extérieur). Les partenaires de Timo Werner font également très bonne figure sur la scène nationale et occupent le 2rang de Bundesliga avec un bon bilan de 7 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites. En pleine confiance, ils se sont imposés, à domicile, contre Cologne le week-end dernier (4-1), signant ainsi un 3succès de rang en championnat, le 5toutes compétitions confondues. En face, Benfica est en bien mauvaise posture dans ce groupe de C1. Lanterne rouge du classement avec 4 points de retard sur la 2place, la formation lisboète a perdu ses deux déplacements effectués dans cette poule au Zenit (3-1) et à Lyon (3-1). Très convaincant depuis quelques semaines, Leipzig pourra compter sur le soutien de ses supporters pour l'emporter ce mercredi et ainsi valider sa qualification pour les matchs à élimination directe.