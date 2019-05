Tentez de gagner 203€ avec PSG & Lille

PSG - Dijon :

Lille - Angers :

Si vous misez par exemple sur les victoires du PSG et de Lille dans un pari combiné, la cote atteindra :

Assuré d'un nouveau titre de champion de France très tôt dans la saison, le PSG a désormais hâte de terminer cet exercice 2018/2019 le plus rapidement possible. Démobilisés depuis quelques semaines, les hommes de Thomas Tuchel n'ont remporté que 2 de leurs 8 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues, pour 3 défaites et 3 matchs nuls. Piqués dans leur orgueil par les critiques des médias et de leurs propres supporters, les Parisiens ont néanmoins à cœur de bien terminer cette longue saison. Le week-end dernier, ils se sont imposés à Angers (2-1) et ils voudront finir sur une bonne note au Parc des Prince. Même si Dijon joue sa survie, le PSG devrait dominer, avec le retour de Mbappé, une formation dijonnaise actuellement relégable et défaite lors de ses 2 derniers déplacements.Après avoir tremblé pour ne pas descendre l'an passé, Lille a effectué une saison autant remarquable qu'inattendue. Dauphins du PSG en Ligue 1, les Dogues sont quasiment assurés de cette 2place, directement qualificative pour la phase de groupes de Ligue des Champions. Sur un nuage, les hommes de Christophe Galtier n'ont perdu aucun de leurs 7 derniers matchs de championnat (4 victoires et 3 matchs nuls) et restent sur 3 succès acquis à la maison contre le PSG (5-1), Nîmes (5-0) et Bordeaux (1-0). En face, Angers ne peut plus rien espérer ni craindre en cette fin de saison. Victorieux à une seule reprise lors des 4 dernières journées, les partenaires de Thomas Mangani devraient éprouver des difficultés à rivaliser sur la pelouse d'un adversaire motivé à l'idée de bien figurer pour le dernier match devant son public.