Tentez de gagner 201€ avec la Turquie et l'Albanie

Turquie - Islande :

Albanie - Andorre :

Si vous misez sur les victoires de la Turquie et de l'Albanie dans un pari combiné, la cote atteindra :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Comme la France, la Turquie est quasiment qualifiée pour l'Euro 2020, l'Islande s'étant mis quasiment hors jeu à cause de ses deux défaites sur ces trois derniers matchs de poule. Battus en Albanie (4-2) et à domicile face à la France (1-0) pour une petite victoire face à Andorre (2-0), les Islandais vont se déplacer en Turquie sans plusieurs cadres (Johann Berg Gudmundsson, Hallfredsson, Saevarsson et le capitaine Gunnarsson. Vainqueurs de tous ses matchs de ces éliminatoires joués devant son bouillant public, les Turcs devraient s'imposer face à des Islandais déjà battus en France et en Albanie.de ce groupe H, l'Albanie va mieux depuis le remplacement de Christian Panucci par Edoardo Reja Avec L'ancien entraîneur de la Lazio et de l'Atalanta à leur tête, les Albanais affichent un bilan équilibré de 3 victoires et 3 défaites. S'ils ont logiquement battu la Moldavie deux fois et perdu en Turquie, France et Islande, les Albanais ont su l'emporter face à ces mêmes Islandais à domicile (4-2). Récupérant son capitaine Hysaj (Napoli) pour ce rassemblement, la sélection albanaise devrait s'imposer à la maison face à des Andorrans battus sur leurs 4 matchs joués à l'extérieur dans cette poule, y compris en Moldavie.