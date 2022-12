Tentez de doubler votre mise sur la reprise avec Manchester City & l'OM (+100€ de bonus offerts en CASH) !

100€ offerts en CASH pour parier sur la reprise

Notre combiné sur les matchs de milieu de semaine

Leeds - Manchester City :

OM - Toulouse :

Si vous misez par exemple sur les victoires de Manchester City et de l'OM dans un combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer directement vos 100€ sur votre compte bancaire !

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, ce pari combiné peut être joué en récupérant d'autres bonus :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

vous offresur votre 1pari.Ce qui veut dire que si votre 1de 100€ est perdu,et vous pouvez mêmesi vous le souhaitez !C'est un bonus exceptionnel puisqu'en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.Cliquezou sur l'image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASHDuel entre l'une des pires défenses de Premier League et la meilleure attaque ce mercredi. 15du classement, Leeds a vécu une première partie de saison compliquée qu'elle avait achevée par 2 défaites : une en League Cup face aux Wolves (1-0) et une en championnat face à Tottenham (4-3). En face, Manchester City a déjà repris, et de belle manière avec une victoire en 8de finale de coupe de la Ligue anglaise face à Liverpool (3-2). Pep Guardiola a déjà pu compter sur un grand Haaland, qui a très faim après avoir été privé de Coupe du Monde. Face à une équipe à qui avait cédé 7-0 et 4-0 la saison passée, Manchester City devrait logiquement s'imposer, d'autant que les 3 points sont primordiaux après les victoires d'Arsenal et Newcastle mardi.de Ligue 1, l'OM vise un retour en Ligue des Champions dès la saison prochaine et cela passe par la prise des 3 points jeudi à domicile face à Toulouse. Les Marseillais avaient bien terminé avant la coupure due au Mondial puisqu'ils avaient battu consécutivement deux concurrents directs : Lyon (1-0 au Vélodrome) et Monaco (2-3 au Louis II). Tout le contraire de Toulouse qui avait bien démarré avant de tirer la langue. Le Téfécé reste en effet sur 3 défaites consécutives face à Lens (3-0), Monaco (0-2) et Rennes (2-1). Et son bilan à l'extérieur est très compliqué avec 5 défaites sur ses 7 premiers déplacements de la saison. Au Vélodrome, l'OM devrait pouvoir s'imposer face au promu.chezqui vous offre!!!- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL !- Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en CASH !avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavec