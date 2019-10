Tentez de doubler votre mise avec le PSG et le Bayern Munich

Club Bruges - PSG :

Olympiakos - Bayern Munich :

Si vous misez sur les victoires du PSG et du Bayern Munich dans un pari combiné, la cote atteindra :

Après plusieurs déconvenues, le PSG espère enfin passer un cap en Ligue des Champions cette année. L'équipe s'est renforcée cet été avec les arrivées du gardien costaricain Keylor Navas, du buteur argentin Mauro Icardi et du milieu sénégalais Idrissa Gueye mais également des travailleurs Ander Herrera ou Pablo Sarabia. Ces recrutements donnent plus de consistance à l'effectif parisien. Cela s'est vérifié lors des 2 premières journées du groupe A de la Ligue des Champions. Privés de quelques éléments majeurs, les hommes de Thomas Tuchel ont tout de même remporté, avec la manière, leurs 2 premiers matchs disputés contre le Real Madrid (3-0) et à Galatasaray (0-1). Le PSG aura à cœur de rendre compte de sa suprématie sur le Club Bruges ce mardi pour aligner un 3ème succès de rang dans ce groupe et ainsi prendre d'ores et déjà une très sérieuse option sur la qualification et la 1ère place.Le Bayern Munich a beaucoup impressionné les observateurs dans cette phase de groupes de Ligue des Champions jusqu'à maintenant. La formation bavaroise a en effet rendu compte de son formidable potentiel offensif en s'imposant avec beaucoup d'autorité contre l'Étoile Rouge de Belgrade (3-0) et dans l'antre de Tottenham (2-7) lors des 2 premières journées. Battus dès les 8èmes de finale l'an dernier, par le futur lauréat Liverpool, les partenaires de Robert Lewandowski n'ont pas caché leur ambition de réaliser un meilleur parcours dans cette édition 2019/2020. De son côté, l'Olympiakos ne se fait guère d'illusions dans cette C1. Après avoir tenu tête, au Pirée, à une formation de Tottenham bien décevante cette saison (2-2), les coéquipiers de Mathieu Valbuena ont ensuite chuté dans l'antre de l'Etoile Rouge de Belgrade (3-1). Porté par un formidable Serge Gnabry, le Bayern Munich a les atouts pour s'imposer en Grèce ce mardi et ainsi aligner un 3ème succès de rang dans le groupe B.