Tensions entre supporters et policiers dimanche à Lyon

Les tensions du derby.Dimanche, Lyon s'est fait cueillir à froid (1-0) à Geoffroy Guichard dans le derby face à Saint-Étienne. Si l'attention des médias se focalise sur le licenciement de Sylvinho et le choix de son remplaçant, certains supporters n'ont pas oublié que les joueurs ont aussi leur part de responsabilité dans le début de saison catastrophique de leur club.Ainsi,révèle ce mercredi qu'ils étaient entre 50 et 100 à attendre le retour du bus lyonnais vers 1h20 du matin dans la nuit de dimanche à lundi au Groupama Stadium. Mais ce dernier est arrivé sous protection policière, et des heurts ont alors opposé supporters et forces de l'ordre durant une vingtaine de minutes, avec notamment des jets de projectiles. La police a répliqué avec des lanceurs de balles de défense (LBD) et des grenades de désencerclement. Un supporter a été interpellé et se trouve actuellement sous contrôle judiciaire. Il est également interdit de stade jusqu'à son jugement prévu en novembre.Le dimanche de la défaite.