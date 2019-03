Tensions entre les supporters avant le match Barça-OL

MR, à Barcelone

Certains le sentaient arriver. Et ils ont eu raison de se méfier.En marge de la rencontre opposant ce mercredi le Barça et l'OL, une bagarre s'est déclenchée quelques heures plus tôt entre supporters catalans et lyonnais dans les rues de Barcelone. Dix personnes ont été blessées et cinq interpellées, dont trois Barcelonais et deux Lyonnais, d'après les infos de la mairie de Barcelone. Elles ont été transférées vers un centre de soin pour être pris en charge.Alors qu'un rassemblement avait été prévu à 13h30 Plaça d'Osca pour les 5000 Lyonnais s'étant déplacés, les groupes de supporters ont appelé au cours de la journée à changer de lieu et d'horaire pour éviter les heurts. C'est manqué.Les Lyonnais ayant pu rejoindre le Camp Nou, ne reste plus qu'à espérer que les joueurs ne fuient pas le combat. Et cette fois pour la bonne cause.