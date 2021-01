Tensions entre Emery et Martinez lors de Villarreal-Grenade

How It Started / How It Ended #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/gaOefXByBi — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 20, 2021

Tout avait si bien commencé entre les deux techniciens.Un câlin en début de match, une engueulade au coup de sifflet final. Unai Emery et Diego Martinez ont eu une vive altercation en quittant la pelouse, rapporte RMC Sport . Sur les images captées par Movistar, on peut voir le coach du Sous-Marin jaune, furieux, aller s’expliquer avec son ancien adjoint au FC Séville.Au cœur du débat : encore et toujours des décisions arbitrales avec notamment deux penaltys accordés à Villarreal (dont un loupé par Paco Alcácer). À chaud, ça chauffe. À froid, les deux coachs sont apparus détendus en conférence de presse., a admis Martinez.Même philosophie pour Emery :On se quitte donc bons amis.