Tensions entre Aulas et Eyraud en pleine réunion de la LFP

Il est là le nouvel octogone.À en croire les informations de l'Équipe , Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud ne se sont pas offerts des fleurs pendant le conseil d'administration de la LFP qui s'est déroulé ce mardi. D'après le quotidien sportif, les deux dirigeants ne parviennent pas à trouver un accord sur les suites à donner à la saison actuelle. Saison close ou reprise au mois d'août ? La tension était tellement palpable que des insultes aurait même volé entre les deux homme, devant les autres participants, médusés. Ambiance.Le dirigeant lyonnais lui, est au four et au moulin et a déjà transmis un document de 23 pages aux instances en développant son idée de play-offs . Eyraud, quant à lui, veut absolument que la saison aille à son terme, son équipe étant déjà qualifiée pour la prochaine édition de laLigue des Champions.Un bon chifoumi à l'ancienne et on n'en parle plus.