Teddy Teuma : « Mon nom sera gravé sur le mur de l’Union Saint-Gilloise »

48 ans après, l'Union Saint-Gilloise retrouve l'élite. Le club aux onze titres de champion de Belgique, tous acquis entre 1904 et 1935, a remporté le titre de D1B et validé sa montée samedi soir en s'imposant dans son stade Joseph-Marien, malheureusement vide, contre son voisin Molenbeek (2-1). Retour sur ce week-end riche en émotions avec le capitaine franco-maltais des Unionistes, Teddy Teuma, ancien milieu de terrain de Hyères, de l'US Boulogne et du Red Star.

Propos recueillis par Quentin Ballue

Photos : RUSG / Icon Sport

Exactement, on ne pouvait pas rêver mieux ! C’est une grande joie de pouvoir être champion, et encore plus dans un derby. C’était un match hyper important pour le club et pour nous, ça s’est bien terminé, on est super contents. On avait à cœur de gagner pour refermer ce chapitre correctement, même si au fond, on savait qu’on serait champions tôt ou tard.Oui, qu’on le veuille ou non. Il y a plus de caméras et de journalistes, une atmosphère différente, donc bien sûr, il y avait une petite boule au ventre qui n’était pas là auparavant. On sent dès qu’on rentre dans le vestiaire qu’aujourd’hui, ça ne va pas être un match comme les autres. Je suis arrivé il y a seulement deux ans, alors pouvoir m’imposer aussi rapidement dans cette équipe, finir capitaine et monter avec ce club historique, c’est beaucoup de fierté. Je sais que mon nom sera gravé sur le mur de l’Union, je serai encore là même cinquante ans après !Ouais, vraiment, toutes les conditions étaient réunies pour que ce soit maintenant et pas un autre jour. On avait l’anniversaire du coach, c’était un derby... On ne pouvait pas passer à côté de ce match. Même après une défaite on aurait pu être champions, mais ça aurait eu un goût amer, donc c’est bien qu’on ait gagné.Comme tous les week-ends ! À chaque victoire, il nous paie un coup à boire.Bière et champagne, les deux ! C’est resté dans la simplicité. On a respecté les règles sanitaires, on est resté dans le vestiaire entre nous, à boire des bières et un peu de champagne, jusqu’à ce qu’il soit l’heure de rentrer. Il y a un couvre-feu à respecter, du coup la fête a été assez courte, mais ce n’est que partie remise, on se retrouvera avec les supporters quand on pourra. C’est frustrant, mais bon, on applique les règles et on retient le positif.Honnêtement, l’ancienne école.C’est très rare que j’ai mon téléphone pour filmer, j’y pense très rarement. Je profite du moment présent avec mes yeux. Et au pire, je demande aux autres de m’envoyer des photos.Il y a eu quelques paris lancés en début de saison avec le coach, avec le staff, pour rigoler... Maintenant, on va voir qui ira au bout de ces challenges.Des petites conneries, des trucs bon enfant. Je ne peux pas trop en parler, certains ont prévu de se déshabiller légèrement, on va dire.Bien sûr, c’est une belle revanche, par rapport à Sochaux, mais aussi toutes les personnes qui ne croyaient pas en moi. Il y a deux ans, quand j’ai signé en D2 belge, beaucoup pensaient que je faisais le mauvais choix. C’est une belle revanche, je n’ai jamais lâché et petit à petit, j’avance.Je suis très compétiteur, très mauvais perdant. J’ai du mal à jouer le bas de classement. J’étais super heureux de monter avec le Red Star, mais une fois en Ligue 2, je vivais mal le fait de perdre tous les week-ends. C’était difficile mentalement. Le Red Star ne voulait pas que je parte dans une autre Ligue 2, donc j’ai eu l’opportunité de rejoindre l’Union, un club avec un beau projet et beaucoup d’ambition. Je voulais changer d’air, et à l’heure actuelle, c’est l’un de mes meilleurs choix de carrière. J’ai eu énormément d’a priori, mais après deux jours à m’entraîner avec ce groupe, dans ces infrastructures, j’ai compris que je ne m’étais pas trompé.J’en ai toujours rêvé, c’est incroyable. C’est dommage qu’il n’y ait pas de supporters, mais beaucoup de fierté. Quand on est jeune, on rêve de ce moment-là, de soulever une coupe avec toute une équipe derrière soi. Franchement, c’était un pur régal.Ah, il n’est pas très beau, il faut être honnête ! Un gros socle en bois avec juste un bout de plastique, je m’attendais à tout sauf à ça.Je n’avais aucune idée de ce à quoi ça ressemblait, je ne m’y étais pas intéressé, car je ne voulais pas nous porter l’œil. Il faut retenir le positif, ça reste un trophée, mon premier trophée de champion professionnel, même s’il n’était pas très beau.