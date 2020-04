Comment la Team Vitality est devenue le fleuron de l'e-sport français

Scènes de ménage et indépendance

Esprit sain dans un corps sain

Une ruche et des frelons

Par Thomas Chatriot





Ce mercredi 30 octobre 2013, jour de la finale de l'Electronic Sports World Cup (ESWC) à Paris, Fabien « Néo » Devide n’en revient pas. Plus de 3000 personnes se sont déplacées pour voir Vitality , la team qu’il a fondée quelques mois plus tôt, être sacrée championne de France sur le jeuface à l’équipe Western Digital. Devant une foule survoltée, Fabien est sur un nuage.Il faut dire qu’à ce moment-là, son équipe revient de loin. Quelques semaines auparavant, lors de la Gfinity 2, lors d'une importante compétitionà Londres et pour sa première sortie officielle, Vitality a vécu ce que l’on appelle dans le milieu de l’e-sportet dans tous les autres milieux. L’équipe de Néo se fait littéralement dominer par Aware, une team européenne, et le score est sans appel : 3 - 0.Pour Fabien et ses quatre joueurs, Corentin « Gotaga » Houssein, Kevin « Broken » Georges, Thomas « Azox » Albanese et Maxime « Agonie » di Falco, c’est la douche froide. Tous à l’origine de Vitality, ils avaient imaginé une entrée en fanfare. Mais dans leur chambre d’hôtel londonienne, l’ambiance tient plus de l’oraison funèbre :, raconte alors Broken. Et Gotaga, son coéquipier, de rajouter que la team n’était pas assez préparée, n’avait pas assez joué et que finalement, ils ne pouvaient s’en prendre qu’à eux-mêmes. Vitality, un projet mort-né ? Bien au contraire.Du haut de ses 27 ans, Fabien Devide se dit aujourd’hui que c’est peut-être là que s’est fondé l’état d’esprit de la team :C’est d’ailleurs à la suite de cette mauvaise passe que se forme la légende autour du club : un titre de champion de France d’abord en 2013 donc, puis deux premières places aux prestigieux tournois SkyLAN2 et Gamers Assembly en mars et avril 2014, même chose à la DreamHack de Londres en septembre 2015, un championnat du monde remporté en novembre 2016... Depuis, le palmarès de l’équipe ne cesse de grossir, tout comme son effectif. De cinq potes et quelques euros à une centaine de personnes et un chiffre d’affaire de huit millions, en sept ans, la team Vitalty a réussi à se hisser à la tête de l'e-sport français tout en se diversifiant. L’équipedes origines a désormais laissé sa place à neuf autres, réparties sur huit jeux :et. Sa communication n’est pas en reste, puisque la team produit des clips musicaux et des mini-séries. Elle a ouvert une boutique à Paris, propose du coaching, des cours et tout un tas de produits dérivés et a même lancé récemment une web TV sur Twitch.Pour comprendre la grande histoire de Vitality, il faut commencer par celle, un peu plus modeste, d’un monteur vidéo avignonnais. Passionné par le jeu vidéo depuis tout petit, Fabien Devide découvre Internet en même temps qu’un objectif de vie : il fera de l’e-sport son métier.Cette passion le suivra toutes ses années de collège, et ce, jusqu’à son entrée dans le monde professionnel. Dès lors, entre deux séances de montage d’un épisode de la série, celui qui se fait désormais appeler « Néo » ne rate pas une occasion de rejoindre la petite équipe qu’il a montée avec des copains pour écumer les LAN du coin., commente Augustin « The Great Review » Heliot, journaliste et ancien tenancier de la chronique « La Gazette de l’e-sport » sur jeuxvideo.com.À cette époque, l’e-sport français est balbutiant et, dans sa grande majorité, cantonné au milieu associatif. Pas question alors deastronomique. À l’époque, on ne joue pas pour gagner des millions d’euros, mais plutôt des casques audio et des combos clavier/souris. Dans le meilleurs des cas, quelques centaines d’euros. Mais quelque chose est en train de changer, et Fabien le sent. Il trépigne, veut plus et plus vite. Il s’en confie à Nicolas Maurer, son chef de poste de montage, déjà au fait de sa passion pour l’e-sport., se souvient-il. Effectivement, Fabien préparait complètement"Arrête de survivre de l’e-sport et vis-en", se rappelle-t-il.Prévoyant, il a déjà commencé par s’entourer des meilleurs. D’abord, Kévin « Broken » Georges (aujourd’hui « Brawks » ) son ami d’enfance qui ne l’a jamais laissé tombé. Puis Thomas « Azox » Albanese, Maxime « Agonie » di Falco et enfin Corentin « Gotaga » Houssein.Call of Duty, explique Augustin Heliot.Mais Fabien n’a pas dit son dernier mot. Il rencontre pour la première fois Gotaga alors que le jeune prodige est chez Millenium, un des rares gros clubs français aujourd’hui reconverti en média jeu vidéo. Il réussit l’exploit de le faire venir chez la team Against All Authority, pour ensuite le convaincre de se lancer avec lui dans l’aventure Vitality en août 2013. Seule ombre au tableau, Néo n’a que très peu d’argent et se débrouille avec les moyens du bord, quitte à s’endetter. Mais le jeune homme n’en démord pas :En parallèle, il poursuit son boulot de monteur jusqu’en 2016. Preuve qu’il sait se souvenir de ceux qui lui ont fait confiance, Néo nomme Nicolas Maurer à la direction générale de la team dont il occupe le poste de président., raconte Néo.Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le logo de Vitaliy représente une abeille., explique Nicolas Maurer. Et des raisons de ne rien lâcher, il y en a deux principales pour le duo à la tête de la team : d’abord l’envie de devenir le plus grand club du monde, mais aussi celle de faire plaisir aux fans qui les suivent depuis le début., avance Néo.Orange, Renault, Volvic, Corsair et surtout Adidas qui devient en 2017 le premier équipementier sportif à investir le marché de l’e-sport français : ils sont nombreux à s’offrir la popularité de l’abeille. Et il y a de quoi. À l’échelle mondiale, l’e-sport pèse plus de trois milliards de dollars pour une croissance économique de 445% sur ces cinq dernières années., se souvient Nicolas Maurer.L’arrivée d’un tel partenaire au sein de l’équipe a non seulement pu apporter une légitimité nouvelle aux yeux du public, mais a également contribué à briser petit à petit la frontière qu’il pouvait y avoir entre l’e-sport et le sport dit « traditionnel » . Frontières qui tendent d’ailleurs à disparaître puisque depuis quelques années, de nombreuses équipes font appel à des sportifs de haut niveau dans le but d’apporter une dimension plus physique à l’e-sport : l’ancien champion olympique Yannick Agnel coache les Marseillais de MCES ; Kasper Hvidt, l’ancien handballeur danois, est chez Astralis ; le tennisman Julien Benneteau chez Game Ward ; le cycliste Jerome Sudries chez G2 Esports..., commente Néo.Le premier est le préparateur physique du Paris Volley, et le second est un ancien champion du monde de canoë biplace. Si Raynald Choquet, en plus du coaching de l’équipe FIFA Vitality, continue son activité avec le Paris Volley, Matthieu Péché consacre l’intégralité de son temps à la préparation physique de la teamdu club à l’abeille., explique-t-il.Pas vraiment familier du monde du jeu vidéo et encore moins de, l’ancien athlète s’est très vite mis au diapason en comprenant une chose : l’e-sport est une discipline qui se joue au mental. Et même s’il sait que la phrase est un brin cliché, l’expressionn’a jamais été aussi vraie., poursuit Matthieu Péché.Counter StrikeUne stratégie payante, puisque l’équipe Vitality compte dans ses rangs Mathieu « ZywOo » Herbaut, considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde sur, raconte Matthieu Péché.Et il le reconnaît, le mot est faible, puisque sa première grosse compétition officielle en tant que coach sportif de l’équipede Vitality a eu lieu à Cologne en juillet 2019.plaisante le sportif., avance Nicolas Maurer.À l’époque de la création de la team, l’esprit Vitality, plus artisanal et chaleureux, marque des points dans le cœur du public face à des mastodontes froids et calculateurs comme Millenium., se rappelle Fabien « Néo » Devide.Malgré ses revenus à sept chiffres et ses 37 millions d’euros de fonds levés en sept ans, force est de constater que Vitality a su garder la tête froide sans jamais se laisser griser par le succès., affirme Augustin « The Great Review » Heliot.« On a rampé dans la boue, personne ne croyait en nous, et regardez où on en est aujourd’hui »Il le répète souvent, mais ce qui a notamment fait tenir Néo, alors que personne ne misait un kopeck sur sa team, c’est la communauté qui l’entourait., explique-t-il.Depuis novembre 2019, comme pour remercier ses supporters, le club à l’abeille a franchi un pas de plus dans sa relation avec le public en ouvrant à Paris(La Ruche, en français,), son premier espace dédié à l’e-sport., constate Néo.Nicolas Gronier fait partie de ceux-là. Soutenu et approuvé par Vitality, il a même fondé en 2016 son propre groupe de supporters, les Golden Hornets.se souvient le jeune homme de 21 ans.Depuis, tout en gardant leur indépendance vis-à-vis de Vitality qui ne les finance pas, les Golden Hornets sont en contact régulier avec Néo, ne serait-ce que pour se tenir au courant des compétitions à venir., raconte le président de Vitality.À 35 euros la cotisation annuelle et malgré les défraiements ponctuels de Vitality pour les voyages, les Golden Hornet peinent à maintenir la trésorerie à flot. Une situation qui n’entame pas pour autant l’enthousiasme de la soixantaine de membres que compte aujourd’hui l’association., affirme Nicolas Grenier,En français,veut dire, soit le pire ennemi pour les abeilles. Tout un symbole qui colle parfaitement à l’ADN de Vitality :