Tchouaméni, patron malgré lui

Six matchs et six victoires. Seul le Real Madrid peut se targuer d’avoir un tel bilan en championnat parmi les clubs du gratin européen depuis le début de la saison. Avec brio, Aurélien Tchouaméni a fortement contribué à ces succès en stabilisant un secteur de jeu pourtant secoué cet été. Appelé à jouer les patrons en équipe de France après l’hécatombe de blessures, le Merengue a toutes les raisons de donner le sourire à Didier Deschamps.

Du blanc au bleu

Tchou-tchou

par Matthieu Darbas

Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Lucas Hernández, N'Golo Kanté, Kingsley Coman, Karim Benzema, Adrien Rabiot, Boubacar Kamara, et désormais Hugo Lloris et Théo Hernández . Cette cascade de blessures n’en finit plus et va obliger Didier Deschamps à sortir la caisse à outils face à l’Autriche et au Danemark les 22 et 25 septembre prochains dans le cadre des dernières rencontres des phases de poules de la Ligue des nations. Coup de bol, certains de ses indéboulonnables n’ont pas été emporté par la tempête. C’est le cas d’Aurélien Tchouaméni, brillant depuis le début de son aventure au Real Madrid, sans aucun doute l’un des premiers écrous que placera le sélectionneur des Bleus au moment de bricoler son onze de départ. Passeur décisif lors de la victoire de la Casa Blanca dans le derby madrilène (1-2) ce dimanche , l’ancien pensionnaire de la Principauté continue de faire savoir que l’équipe de France peut compter sur lui.C’est clair, il ne manque pas d’humilité. Après avoir rendu une énième copie sans faute avec la tunique du Real Madrid, Tchouaméni ne s’enflamme pas et garde la tête sur les épaules quand le journaliste de beIN Sports lui tend le micro . Déjà, le Franco-Camerounais de 22 ans avait expliqué qu’il ne roulerait pas des mécaniques au château de Clairefontaine., avait-il expliqué en mars dernier.Sauf que voilà, un an s’est écoulé depuis sa première sélection. Et à compter de ce jour, Tchouaméni n’a pas loupé un seul match des Bleus – à l’exception de la réception de l’Afrique du Sud (5-0) le 29 mars où il était resté sur le banc – et fait l’unanimité en Espagne. Le temps semble s'être écoulé à la vitesse du son, tant le travail accompli est remarquable. Et pour cause, à l’approche de la Coupe du monde au Qatar, le milieu de terrain tricolore endosse parfaitement ses responsabilités au Real Madrid en faisant oublier Casemiro, parti rejoindre Manchester United l’été dernier après huit saisons auréolées de nombreux succès. Avec seulement quatre petites apparitions en Ligue des champions – quatre rencontres de phase de qualification avec l’AS Monaco en 2021 – douze sélections et le lourd poids des 100 millions d’euros (bonus compris) de son transfert en grande pompe il y a un mois, bien malin celui qui aurait parié sur un tel dénouement. Positionné en numéro 6 depuis le début de la saison, aux côtés de Luka Modrić et Toni Kroos sous les ordres de Carlo Ancelotti, Tchouaméni répond à toutes les attentes, jusqu’à même briller dans un rôle différent. Comme ce week-end en milieu relayeur face à l’Atlético de Madrid. Une polyvalence queavait déjà pointé du doigt :Au tour donc de Deschamps de faire avec un tel profil.La question est désormais de savoir comment, et avec qui. Pour les deux prochaines rencontres des Bleus comptant pour la Ligue des nations, quatre choix s’offrent à Deschamps pour épauler Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain : Eduardo Camavinga, Jordan Veretout, Youssouf Fofana et Mattéo Guendouzi. Pour le plan de jeu, si habituellement, le 3-4-3 ou le 3-4-1-2 sont les dispositifs privilégiés par le sélectionneur de 53 ans, il est fort probable que Deschamps revienne à un 4-3-3 des plus basiques au regard des nombreux absents.(lors de la série de quatre matchs de Ligue des nations, NDLR)Cette fois-ci, les perturbations sont en tout cas plus importantes, et au regard de la liste dévoilée la semaine dernière, un milieu à trois devrait être l’option la plus probable. Dans ce contexte, Tchouaméni, positionné devant la défense, pourrait retrouver son coéquipier au Real, Camavinga, et le Marseillais Guendouzi, avec qui il était titulaire lors du match nul face à la Croatie (1-1), tous deux plus haut sur le terrain. Autant le dire, le Madrilène devrait bien endosser le rôle de patron de l’entrejeu, puisque ses deux possibles coéquipiers comptent ensemble neuf sélections. De son côté, Jordan Veretout a été appelé pour la sixième fois. Enfin, Youssouf Fofana fera ses premiers pas à Clairefontaine. Sans les habitués du groupe, Tchouaméni fait office de seule garantie dans ce secteur de jeu. De quoi lui assurer bien plus que quelques minutes.