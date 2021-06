Bon Schick, bon genre

Auteur d’un beau doublé face à l’Écosse à Hampden Park, Patrik Schick est venu rappeler au monde à quel point il peut être soyeux.

Marshall, me voilà !

Couper la Schick des Écossais

Par Andrea Chazy

Au moment où Patrik Schick déclenche son lob du milieu de terrain, il arbore un sourire digne de l’homme qui sait. Évidemment qu’à ce moment-là, Schick voit comme les chanceux d’Hampden Park que la trajectoire de sa tentative est aussi précise qu’un trompe l'œil de Cédric Grolet. La courbe en forme de lune est délicieuse, le pauvre David Marshall, lui, est réduit à un simple ampli de guitare qu’on éteint sans un regard. Et termine comme un bon vieux jeu de cordes usé, emmêlé dans ses propres filets.commentait le héros après la rencontre.Des paroles dignes d’un vrai guitariste soliste, peut-être du Mark Knopfler dont la Tchéquie avait besoin pour parfaitement lancer son Euro.Hormis les suiveurs assidus de la Bundesliga, et plus particulièrement les fans du Bayer Leverkusen, on avait presque oublié à quel point Patrik Schick pouvait se montrer glacial. Ce lundi 14 juin, Schick avait pourtant alerté laqu’il était dans un soir à lâcher solo sur solo. Dès la seizième minute, d’abord, via une chiche du gauche bien repoussée par le dernier rempart écossais. Un larsen qui en sera suivi d’un autre plus puissant, à en filer des sacrés maux de tête, juste avant la pause : un centre de Vladimir Coufal, une détente parfaite de Patrik Schick, des filets qui tremblent et beaucoup d’enfants écossais qui pleurent.Son délicieux lob de 45,5 mètres, offert aux millions de téléspectateurs en début de seconde période, est ni plus ni moins que le but le plus lointain inscrit lors d’un Euro depuis au moins 40 ans. Pas de quoi impressionner Saber Khlifa, mais largement de quoi lui permettre de marquer de son empreinte cet Euro 2020.souriait le milieu de West Ham Tomáš Souček après la rencontre.. Une belle récompense pour un homme toujours Schick, mais pas toujours au niveau où on l’attend.Nul doute que Papa Schick doit être fier, de là où il se trouve, quand il repense à ce jour où, comme le rapporte, le petit Patrik en avait marre d’entendre son paternel hurler sa déception et se prit en retour un majeur levé du fiston. Dans sa carrière, le petit Patrik avait pratiquement déjà tout connu : la gloire puis la non-confirmation au Sparta Prague, le rebond au FC Bohemians, l’explosion à la Sampdoria, le couac à la Roma ou encore le sursaut d’orgueil au RB Leipzig.Ce qu’il n’avait pas encore connu, c’était ce type de match où il se devait de crever l’écran, en marquant bien sûr, mais également en ayant une participation active au jeu : au total, le bomber de Leverkusen facture en 87 minutes 21 passes, six tentatives, deux pions et un statut d’homme du match bien mérité. À la différence d’Harry Kane la veille face à la Croatie, le grand tchèque (1m87) s’est montré disponible et surtout décisif.Les Croates et l’Angleterre sont prévenus : Schick n’a pas annulé ses vacances aux Bahamas pour faire de la figuration aux quatres coins du Vieux Continent.