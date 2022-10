Tayeb B, en conflit avec Nasser Al-Khelaïfi, accusé d'être un maître chanteur par son ex-avocat

BG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'extra-sportif carbure toujours aussi bien au PSG.Tayeb B, entrepreneur et lobbyiste franco-algérien de 41 ans, en conflit avec Nasser al-Khelaïfi, a été saisi par la justice ce mercredi d'après. Depuis plusieurs semaines, Tayeb B. affirme en effet avoir été détenu contre son gré au Qatar, en 2020. Cela, au motif qu'il détiendrait des, chose confirmée par Me Pardo (son ex-avocat). De son côté, l'avocat, précise que cette détention aurait été prononcée pour. Après de longues négociations, l'histoire voudrait que les documents compromettants (une clé USB) aient été remis aux représentants de Nasser al-Khelaïfi, permettant à l'accusé d'être remis en liberté, toujours d’après le récit de Me Pardo. Et c'est là que les choses se compliquent.Tayeb B. aurait effectivement confié à son ex-avocat, détenir une copie des enregistrements, avec la volonté de s’en servir pour obtenir des sommes(plusieurs dizaines de millions de dollars sont évoqués) de la part du président du PSG. Me Pardo assure ne pas avoir voulu se livrer à de tels agissements et lui réclamerait aujourd'hui des honoraires non-payés. Interrogé par, Me Nabil Boudi, l'un des avocats actuels de Tayeb B, n'aurait pas souhaité s'exprimer sur cette affaire.Réponse au prochain épisode donc.