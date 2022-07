Tariq Lamptey opte pour le Ghana

The GFA is delighted to announce that Inaki Williams, Tariq Lamptey, Stephan Ambrosius, Ransford Yeboah and Patric Pfeiffer are now available for selection by the @GhanaBlackstars Technical Team https://t.co/94KdLlrFFL — Ghana Football Association (@ghanafaofficial) July 6, 2022

HMO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un renfort de choix pour les Blacks Stars.Tariq Lamptey, le latéral droit de Brighton, a fait son choix : il représentera le Ghana, le pays d’origine de ses parents, et non l’Angleterre, sa terre natale. Un choix qui peut s’expliquer par l'in croyable vivier à son poste chez les Three Lions avec Trent Alexender Arnold, Recce James, Kyle Walker ou encore Kieran Trippier. Avec le Ghana, Lamptey a donc bien plus de chances de jouer la prochaine coupe du monde.Mais le défenseur desn’est pas le seul à rejoindre la nation quadruple vainqueur de la CAN pour être du voyage au Qatar. Ainsi, Stephan Ambrosius, Ransford Yeboah, Patric Pfeiffe et Iñaki Williams suivent également le même cheminement.C'est beau, l'amour du pays.