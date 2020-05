« À 15 ans, Mbappé voulait déjà un programme nutritionnel spécifique »

L’Américaine Tara Ostrowe est diététicienne spécialisée dans le sport. Après avoir travaillé avec les New York Football Giants, une franchise de foot US avec laquelle elle a remporté un Super Bowl, elle est aujourd’hui en charge du programme nutritionnel des Red Bulls de New York, en MLS. De 2014 à 2017, elle était responsable du suivi diététique de l’AS Monaco. Ses principales missions ? Planifier les repas en fonction du calendrier de l’équipe et éduquer les joueurs à consommer les bons nutriments pour maximiser leur performance physique sur le terrain. Des détails qui ont eu leur importance lors de la saison où l'ASM a remporté le titre de champion de France et atteint le dernier carré de la Ligue des champions.

« Quand je suis arrivée à Monaco, et c’était pareil aux Red Bulls, on a fait des tests d’hydratation, et les joueurs étaient tous déshydratés. »

« Mbappé, lui, il s'est vraiment démarqué. Il a entendu dire que j'étais là et il est venu me voir. Je me rappelle m’être dit : : "Celui-là, il va aller loin..." »

« Tara est dans notre vestiaire ?! Une femme dans notre vestiaire, vraiment ?! »

C’est Vadimqui m’a recrutée. Le club voulait que j’apporte à Monaco les connaissances en matière de sciences du sport que nous avions ici aux États-Unis, afin que j’amorce un grand changement dans l'importance accordée à la nutrition. C’est-à-dire établir un programme nutritionnel pour l’équipe professionnelle, qui n’existait pas auparavant, développer la cellule nutrition avec les jeunes de l’académie... Tout cela dans le but de favoriser la performance physique et la récupération, avec pour objectif ultime pour l’équipe pro d’aller loin en Ligue des champions et de remporter le championnat.Nous avons construit un nouveau restaurant, engagé un nouveau chef cuisinier. Nous avons complètement changé le menu des joueurs. Par exemple, moins de riz blanc, de pâtes blanches et plus de pâtes au blé entier, de riz brun, des céréales, du quinoa... En diversifiant les sources de protéines – qui se résumaient à de la viande blanche – avec du poisson pêché sur la Côte d'Azur. Mais aussi en proposant beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de variété dans les légumes, et en s'assurant que c'était des aliments qui allaient fournir les vitamines et les minéraux dont les joueurs avaient besoin. Et puis, je préparais aussi des smoothies aux joueurs. Beaucoup de petits détails. Mais réunis ensemble, ils font une différence.Il a fallu du temps pour gagner leur confiance.Parce que je pense qu'en France, quand je suis arrivée, la nutrition n'était pas un sujet important dans les clubs de foot. Les joueurs n'ont pas forcément grandi en entendant :Ils ne faisaient pas le lien entre ça et la performance physique et la récupération. Quand je suis arrivée à Monaco, et c’était pareil aux Red Bulls, on a fait des tests d’hydratation et les joueurs étaient tous déshydratés. Et cela fait une énorme différence. Quand les joueurs sont déshydratés, leur performance physique peut diminuer de 30% par rapport à leur potentiel maximal. Donc les joueurs avaient besoin de le constater par eux-mêmes :... Cela pouvait aussi être des meilleurs résultats dans les tests physiques mesurés par le GPS. Une fois qu’ils ont ces preuves, ils sont plus disposés à suivre vos recommandations. Cela dit, il y a quelques joueurs qui, dès le début, ont compris.Le premier, c’est Bernardo Silva. Dès le début, il voulait savoir tout ce qu'il pouvait faire en matière de nutrition. Il venait du Benfica, et je crois que là-bas, il a grandi en ayant des connaissances sur l’importance de bien s’alimenter. Le deuxième, c’est Kylian Mbappé. Quand il était encore à l’académie, à l’âge de quinze ans, il est venu me voir. Pas sur les recommandations de son entraîneur, non, il est venu me voir de lui-même.Il voulait un programme nutritionnel spécifique. Il a compris très jeune l'importance de la nutrition. Je ne sais pas si cela vient de sa famille, de son éducation, mais en tout cas, il voulait déjà être le meilleur joueur possible.Franchement, non. Que ce soit à Monaco ou aux Red Bulls, tous les autres joueurs de l’académie qui sont venus me voir, c’était sur recommandation de l'entraîneur ou du staff médical. Lui, il s'est vraiment démarqué. Il a entendu dire que j'étais là et il est venu me voir. Je me rappelle m’être dit :. Sinon, il y a aussi Fabinho et Falcao qui attachaient beaucoup d’importance à la nutrition. Et puis, Ricardo Carvalho conseillait les jeunes joueurs. Des fois, j’avais même l’impression que c’était mon assistant.Comme il était plus âgé, il saisissait l’importance, non seulement de pouvoir améliorer ses performances physiques, mais aussi de durer au plus haut niveau, en diminuant les risques de blessure, en favorisant la récupération.Pour beaucoup, les footballeurs ont tendance à être assez fins. Ils ont généralement une masse graisseuse à hauteur de 8%. Donc, généralement, le problème n’est pas le poids – pour certains, si –, c’est surtout l’aspect performance le problème. Je crois que de nombreux joueurs se disent :Mais si, justement. Il ne s'agit pas de ta composition corporelle, il s'agit de t’apporter la bonne nourriture, le bon liquide pour te permettre d’atteindre le maximum de ton potentiel.Aux États-Unis, les femmes travaillent avec des équipes masculines dans tous les sports. Personne ne fait la différence, alors qu’en France, ce n’est pas si courant. À Monaco, pour certains, au début c’était surprenant. Ils se disaient :J’ai été stupéfaite par cela, je ne m’y attendais pas en venant des États-Unis, où c’est très courant de voir des femmes journalistes qui viennent interviewer les joueurs dans le vestiaire, par exemple. À Monaco, il a fallu une saison entière avant que je puisse entrer dans les vestiaires. Et puis, après, c’est devenu normal, les joueurs disaient :L’été qui a suivi, il y a eu beaucoup de transferts, beaucoup de changements... Lors de la dernière saison, la direction voulait que je travaille au club à temps plein, mais je ne pouvais pas, donc on a embauché quelqu'un en plus, qui était super, qui suivait la ligne directrice que nous avions déjà établie. Il a donc continué avec l'équipe à temps plein, et je suis partie.La première fois que j’en ai préparé, seulement deux joueurs ont voulu tester, Benjamin Mendy et Bernardo Silva. C’est drôle parce qu’au début, beaucoup de joueurs se disaient :Ensuite, quand certains joueurs ont commencé à leur dire :, ils ont tous commencé à apprécier. Et j'ai fait installer un bar à smoothies, et ils venaient tous faire leurs smoothies personnalisés. À la fin, même les entraîneurs appréciaient !