Tapé par Galatasaray, l'OM ne verra pas la suite de la C3

Muslera (c) - Yedlin, Marcão, Nelsson, Van Aanholt - Antalyalı - Feghouli (Babel, 82e), Cicâldău (Morutan, 51e), Kutlu (Elmaz, 90e+3), Aktūrkoğlu (Luyindama, 82e) - Diagne (Mohamed, 90e+3). Entraîneur : Fatih Terim.



OM (4-1-3-2) : P. López - Lirola, Ćaleta-Car, Saliba, L. Peres - Kamara - Guendouzi (c), Gerson, Gueye (De la Fuente, 63e) - Dieng, Milik. Entraîneur : Jorge Sampaoli.



Cette fois, c'est terminé.Dominé de la tête et des épaules sur la pelouse de Galatasaray dans un match prolifique (4-2, doublé d'Arkadiusz Milik) , Marseille - qui n'avait réalisé que des matchs nuls jusqu'ici - est officiellement éliminé de la course au deuxième tour, la Lazio ayant gagné à Moscou (0-3). Troisième avant la dernière journée, le club phocéen garde néanmoins les cartes en main pour accéder au barrage vers la Ligue Europa Conférence.Dès le premier quart d'heure, l'intenable Sofiane Feghouli a profité d'une perte de balle de Boubacar Kamara pour régaler et envoyer Alexandru Cicâldău battre Pau López (). L'OM était à deux doigts de recoller quand Luan Peres a sonné la révolte et battu Fernando Muslera, mais le poteau en a décidé autrement (19). C'est finalement Duje Ćaleta-Car qui a trouvé la faille... Contre son camp, sous la pression du même Cicâldău à la suite d'un bon mouvement des locaux. La réussite a continué de fuir les Olympiens, à l'image de la barre trouvée par Bamba Dieng à la conclusion d'une bonne action avec Mattéo Guendouzi (43).En deuxième, après une nouvelle grosse situation pour Dieng (47), c'est cette fois une erreur de William Saliba qui a envoyé Kerem Aktürkoğlu offrir une offrande à Feghouli. Moment choisi par l'OM pour se réveiller grâce à... Dieng, toujours lui, le Sénégalais grattant un penalty transformé en deux temps par Arkadiusz Milik (). Le quatrième a failli venir à la 70mais est arrivé moins d'un quart d'heure plus tard quand ce bon vieux Ryan Babel est entré avant de déposer Saliba et nettoyer la lucarne sur son premier ballon (). Dans les secondes qui ont suivi, Milik a signé le doublé de la tête sur un centre de Konrad De La Fuente dévié par Victor Nelsson. Trop tard.C'est con, l'équipe de Jorge Sampaoli a tout bien fait dans cette campagne. Elle a juste oublié de gagner des matchs.