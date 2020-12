Tanguy Ndombele, enfin à l’heure anglaise

Transféré à Tottenham durant l’été 2019 contre 62 millions d’euros (et dix de bonus), Tanguy Ndombele avait vécu des débuts tonitruants sous Pochettino, marquant un but dès la première journée de Premier League. Et puis l’arrivée de José Mourinho sur le banc des Spurs à la suite du limogeage de l'Argentin en novembre 2019 transformait petit à petit le rêve du Français en cauchemar. Mais ça, c’était avant. Rayonnant depuis le début de la saison, Tanguy a bien grandi.

Tottenham Arsenal Premier League - J11 Diffusion sur

Dur de quitter le cocon

« Sa nonchalance peut énerver... »

Liberté, régularité et sommet

Par Julien Bialot

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les statistiques sont parfois trompeuses. Tanguy Ndombele n'a inscrit que deux buts et n'a délivré que deux passes décisives cette saison. Mais se limiter à ces chiffres ne rendrait pas hommage au milieu français, qui illumine la capitale anglaise de son talent. Passé par Amiens et Lyon avant d’atterrir à Tottenham, Ndombele n’a laissé que des bons souvenirs en France. Romain Poyet, l’entraîneur adjoint d'Amiens, n'est pas surpris de la réussite du Français :Même son de cloche chez Antonin Da Fonseca, l’actuel responsable de la performance à l’OL, qui a vu Ndombele évoluer à Lyon pendant deux saisons :Avant de mettre tout le monde d'accord sur son cas, le Français a quand même enchaîné les galères en Angleterre.En arrivant chez les, Tanguy Ndombele a d'abord sorti une prestation convaincante et a marqué un but pour son premier match face à Aston Villa. Malgré tout, Mauricio Pochettino avait alors envoyé un premier message d’alerte en août 2019 :Pour s'imposer, l'international français allait devoir s'adapter et cravacher. Une première étape compliquée pour le joueur de 23 ans, pas forcément adepte de la salle de sport, comme l'explique Romain Poyet :Comme à Lyon, Ndombele a alors vécu une transition compliquée et a eu du mal à trouver son rythme en Angleterre. Les blessures se sont enchaînées, et Mourinho a perdu patience après une défaite contre Southampton en début d’année :Mais comme à chaque fois, Ndombele n'a pas cédé à la panique, a encaissé les critiques, a appris et est retourné bosser comme il l'a expliqué au micro de Canal + :(...)Si l’ancien milieu de l’OL a mis autant de temps à s’adapter, c’est peut-être aussi dû à sa personnalité. Pour obtenir le meilleur de Ndombele, il faut d’abord le comprendre. Romain Poyet :Antonin Da Fonseca explique la même chose :Ndombele ne change pas et reste le même avec les joueurs, les entraîneurs ou les membres du staff. Un trait de personnalité qui n'est pas toujours facile à accepter pour ses entraîneurs, mais une qualité énorme pour l'adjoint d'Amiens :Repositionné en numéro dix par Mourinho, le Français flambe aujourd'hui chez les. Ce changement de poste lui permet plus de liberté, et le milieu peut maintenant exprimer toutes ses qualités. Ce faux lent est capable d'éliminer, de casser des lignes ou de jaillir dans les pieds pour récupérer des ballons, comme il l’avait montré lors de sa masterclass avec l’OL contre le PSG . Pour définitivement s’imposer, le joueur français manque encore de régularité. C’était déjà le cas à Amiens selon Poyet :Mais encore une fois, le joueur en est conscient, comme il l'a glissé aux micros de beIN :Et la fin est souvent la même : Ndombele retourne les sceptiques.