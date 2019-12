Kouassi, debout !

Kouassi, si la famille

Milieu ou défense, Kouassi charo

La bonne technique

Un Tanguy à Paris

Par Andrea Chazy et Steven Oliveira





À quelques minutes du coup d’envoi du match entre le PSG et Galatasaray, le Parc des Princes ne parlait que de lui. Il y avait ceux qui découvraient ce doux nom de Tanguy Kouassi, et ceux qui se la jouaient experts en se questionnant sur l’annonce de la composition des équipes ou la titularisation du jeune homme aux oreilles légèrement décollées au poste de latéral droit. Bien vu, car c’est finalement au poste de milieu défensif que Tanguy Kouassi a roulé sur les Turcs. Jeu court, récupération du cuir dans les pieds des adversaires, coups de boule, épaules solides... La totale. Pourtant, à le voir gambader sur le pré, il était impossible d’imaginer que ce gamin honorait sa première première présence dans le onze du PSG.Mieux : qu’il devenait par ce biais le plus jeune joueur du Paris Saint-Germain à disputer un match de Ligue des champions, à seulement 17 ans et 184 jours. Devant Adrien Rabiot, et ses 17 ans et 215 jours. À l'image du « Duc de Saint-Maurice » avant lui, Tanguy Kouassi a eu le droit à une standing ovation au moment de sa sortie. Avant de recevoir des louanges de Thomas Tuchel, face à la presse après la rencontre : «» Une surprise ? Quelle surprise ?C’est au cœur du 91, à Épinay-sous-Sénart, que Tanguy Kouassi grandit. Dans cette commune de 10 000 habitants, sa famille habite le quartier de La Plaine. Une terre visiblement promise pour les enfants qui répondent au nom de Tanguy : ce n’est pas Ndombele, aujourd'hui à Tottenham, qui dira le contraire. Dès l’âge de six ans, en 2008, Kouassi prend sa première licence au FC Épinay Athletico, le club de la ville, et impose son physique taillé dans le marbre. «, se souvient l’un de ses premiers coachs, Bayokila Ntoumba.Sous l’œil attentif de ses parents, d’un grand frère qui ne manque jamais les rendez-vous du samedi matin et de son formateur en chef Franck Alexis qui le suivra même après le départ du club, le petit Tanguy s’éclate. Peu importe son poste sur le terrain, dans une équipe qui ne connaît pas - ou presque - l’échec dans l’Essonne. «» Si la famille Kouassi déménage lorsque Tanguy a dix ans pour rallier Provins, cela n’empêchera pas la jeune pousse de retrouver son pote Eli Wissa quelques années plus tard. Des retrouvailles que Bayokila Ntoumba et tout le quartier n’ont pas manquées, devant près de 400 spectateurs : «(Rires.) »Après une petite année chez le voisin de l’US Sénart-Moissy, qui a vu passer dans ses rangs un certain Kingsley Coman, Tanguy Kouassi déménage ses crampons du côté de Fontainebleau. Au Pays de Fontainebleau RC, plus précisément. Un choix qui s’explique surtout par le fait que le club de Lilian Thuram et de Christopher Nkunku autorise le gamin, alors âgé de onze ans, à s’entraîner la semaine avec l’association sportive de Provins et à jouer le week-end avec Fontainebleau. Une situation atypique qui dure deux ans, avant que Tanguy Kouassi ne rejoigne les rangs du PSG - alors que d’autres clubs français s’étaient penchés sur son dossier - en pré-formation. Logique, puisque Kouassi était connu de toute la région pour son talent balle au pied.Chez les Rouge et Bleu, le cas de figure se répète : entraînement avec Paris la semaine, match avec Fontainebleau le week-end. Et si le nouveau protégé de Thomas Tuchel débarque parfois fatigué le dimanche après une semaine chargée physiquement, il reste impressionnant. Son coach de Fontainebleau, Kévin Menier, détaille : «» Spoiler : ce n'est qu'une question de temps.Titularisé au poste de milieu défensif par Thomas Tuchel contre Galatasaray ce mercredi, Tanguy Kouassi a pourtant évolué en défense centrale au cours de sa formation au PSG et à Épinay-sous-Sénart. Un choix qui n’a pas étonné Kévin Menier, qui avait lui aussi fait du jeune homme sa sentinelle : «» Vu le match de Kouassi en Ligue des champions, la technique semble avoir fonctionné. Mais plus que son physique, c’est son jeu de tête qui impressionne tous ceux qui l'ont côtoyé. «» , se souvient Kévin Menier.Ce même jeu de tête qui aura fait mouche une nouvelle fois durant le Mondial U17 en novembre dernier, lors du quart de finale remporté par la France face à l’Espagne (6-1). Alors sélectionneur de ces U17, Jean-Claude Giuntini a lui aussi été marqué par cette égalisation contre la: «» Pas étonnant, alors, que Tanguy Kouassi ait disputé tous les matchs de la compétition terminée à la troisième place. Sept rencontres, toutes jouées au poste de défenseur central : «Cette polyvalence, le bonhomme la montre également sous les couleurs du PSG qu’il défend depuis bientôt quatre ans. Tanguy Nianzou Kouassy est surclassé en permanence, et se fait même une place de choix lors de la saison 2018-2019 avec les U19 de Thiago Motta. Même s’il a deux ans de moins que tout le monde, Kouassy en impose. «, rappelle son ex-coéquipier, Will-Césaire Matimbu.» Surtout, sa personnalité de talent précoce et bosseur sur le terrain associé à celle de «» dans le vestiaire, plus confidentielle, plaît à tout le monde. Même en dehors de la sphère parisienne. Car si Thomas Tuchel l’intègre peu à peu au groupe professionnel jusqu’à lui offrir une première fois le 7 décembre 2019 à Montpellier, l’entraîneur allemand n’est pas serein quant à l’avenir de son jeune poulain.Tout simplement parce que Kouassi n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec Paris, malgré la confiance grandissante que son coach en A lui accorde : «, confiait l’Allemand en conférence de presse, ce samedi.(...) La jurisprudence Claudio Gomes, parti à Manchester City, est de mise . En attendant, Tanguy Kouassi pourrait enchaîner un troisième match avec les pros dès ce dimanche soir dans le Forez face à Saint-Étienne. Dans l’optique de montrer au PSG, une nouvelle fois, qu’il n’a rien d’un Tanguy ordinaire.