Kouassi, la fuite du talent

En milieu de semaine, le quotidien allemand Bild a révélé que Tanguy Kouassi avait décidé de signer son premier contrat professionnel au Bayern Munich, tournant ainsi le dos à son club formateur. Un nouveau coup dur pour le PSG, qui comptait beaucoup sur le titi de 18 ans, qui devrait pouvoir se faire une place chez le champion d'Allemagne.

Opération séduction et réglementation

Roulez jeunesse

Par Clément Gavard

Au PSG, c’est devenu une habitude : les titis parisiens ne rêvent plus de devenir des gros minets au sein de leur club formateur. Comprendre, ils n’hésitent plus à aller voir ailleurs. Cette semaine, le prometteur Tanguy Kouassi, qui vient de fêter ses 18 ans, a décidé de quitter le nid au bout de son contrat aspirant. Le jeune talent a fait son choix : il poursuivra sa carrière au Bayern Munich où un bail de cinq ans l’attend, comme l’a révélé. Un choix qui porterait sur le critère de– une justification plutôt étrange –, selon RMC. Un autre défi, un autre mastodonte européen pour Kouassi. Et surtout, un nouveau camouflet pour le Paris Saint-Germain, qui laisse encore filer une jeune pépite entre ses doigts.Les dirigeants du club de la capitale auront pourtant essayé de séduire le jeune Kouassi et de lui faire comprendre que son avenir pouvait aussi s’écrire à Paris. En coulisses, déjà, mais surtout en lui donnant du temps de jeu lors des derniers mois de compétition avant l’arrêt des championnats. Entre décembre et mars, le gamin du 91 s’est imposé dans le groupe de Thomas Tuchel, enchaînant les apparitions dans la cour des grands (13 matchs toutes compétitions confondues, 3 buts, 3 passes décisives) et devenant le plus jeune joueur du PSG à disputer un match de Ligue des champions, le 11 décembre au Parc face à Galatasaray, à 17 ans et 184 jours. Un baptême du feu réussi et une promesse : le défenseur/milieu défensif d’1,87m pourrait devenir le nouveau symbole de la formation parisienne, à condition de le convaincre de passer pro chez lui., disait même Thomas Tuchel quelques jours après sa première rencontre.Six mois plus tard, c’est raté.Comme Kingsley Coman, Dan-Axel Zagadou ou Claudio Gomes avant lui, Kouassi ne signera pas son premier contrat professionnel au PSG. Une question d’argent ? Pas vraiment, puisque le champion de France aurait fait une offre alléchante et onéreuse à son jeune talent. Mais alors pourquoi partir ? Il faut peut-être se tourner vers une réglementation qui n’aide pas les clubs français à retenir leurs pépites : dans l’Hexagone, le premier contrat pro d’un jeune joueur ne peut pas dépasser une durée de trois ans, quand les clubs étrangers ont la possibilité d’aller au-delà. Pas étonnant, donc, de voir Kouassi préférer un quinquennat au Bayern (un contrat jusqu’en 2025 l’attendrait là-bas) à trois années au PSG., s’agaçait déjà Leonardo fin janvier devant la presse.L’autre problème du PSG dans les négociations, selon plusieurs médias, viendrait de l’entourage du joueur : Yohan Fontaine et Mounir Al Maoujoudi, cogérants de la société LV Sports management, et surtout Hakim Hamouche, ancien chauffeur de Gregory van der Wiel et conseiller de Kouassi. Déjà impliqué dans les départs d’Antoine Bernede et Jean-Kevin Augustin – deux joueurs moins désirés que Kouassi par la direction parisienne –, cet habitué du Camp des Loges exaspère Leonardo et compagnie, selon. Et sa proximité avec Kouassi n’aurait pas aidé le club de la capitale.Difficile, donc, de blâmer le PSG dans cette histoire. Kouassi ? Il n’entrera définitivement pas dans le cœur des supporters parisiens et ne s’imposera probablement jamais dans son club formateur. Dommage, pour un garçon de la région, dont un éventuel attachement à Paris n’aura pas suffi. La question se pose naturellement : le titi a-t-il fait une erreur en choisissant le Bayern Munich, un club où la concurrence sera sûrement aussi rude que chez le champion de France ? Le polyvalent Kouassi devrait débarquer dans un effectif déjà bien fourni à ses postes : Lucas Hernandez, Niklas Süle, Jérôme Boateng, David Alaba (sur le départ), le prometteur Lars Lukas Mai ou même Benjamin Pavard peuvent jouer en défense centrale, quand des garçons comme Joshua Kimmich, Javi Martínez, Thiago Alcántara, Leon Goretzka, Corentin Tolisso ou le Français Michaël Cuisance postulent une place au milieu de terrain. Dans ce contexte, bon courage à lui pour s’imposer chez lela saison prochaine.Il ne faut cependant pas penser que le choix de Kouassi est une grosse bêtise. Au Bayern, les cartes sont rebattues depuis l'arrivée de Hans-Dieter Flick à la tête de l'équipe première. Point positif pour le Parisien, le technicien allemand fait confiance aux jeunes. Mieux, il leur donne des responsabilités et leur offre l'opportunité de se frotter aux tauliers. Il a ainsi permis à des minots comme Joshua Zirkzee (18 ans), Sarpreet Singh (20 ans), Leon Dajaku (18 ans), Oliver Batista-Meier (18 ans) ou encore Jamal Musiala (17 ans) de se greffer au groupe professionnel en l'espace de quelques semaines. Même Cuisance, d'abord mis de côté par Flick à cause d'une prétendue suffisance, a réussi à se faire une place dans l'armada munichoise., révèle le consultant Patrick Guillou à Eurosport. Dans un tel environnement, Kouassi ne devrait avoir aucun mal à taper dans l'œil du nouveau patron du Bayern, grappiller du temps de jeu et peut-être accentuer les regrets du PSG. Du côté de la capitale française, en revanche, il faut déjà tourner la page et se concentrer sur le cas d'Adil Aouchiche – un autre dossier épineux –, qui pourrait lui aussi signer son premier contrat professionnel dans une autre écurie. Une mauvaise habitude, on ne s'en débarrasse pas en un claquement de doigts.