Tammy Abraham appelé chez les Three Lions

Il suffira d'une seule seconde.Encore indécis sur son avenir en sélection puisque tiraillé entre l'équipe du Nigeria (le pays d'origine de ses parents) et l'Angleterre, Tammy Abraham a été appelé ce jeudi par Gareth Southgate dans le cadre des matchs de qualification pour l'Euro 2020 face à la Tchéquie (ce vendredi) et à la Bulgarie (le 14 octobre).Auteur d'un début de saison canon avec Chelsea (sept matchs et autant de buts en Premier League) après une très grosse saison en prêt à Aston Villa, Tammy Abraham avait déjà été appelé par l'Angleterre en 2017, et avait même porté deux fois le maillot britannique lors de matchs amicaux. Mais il n'avait encore disputé aucun match officiel en A, lui laissant toujours la possibilité de se tourner vers le Nigeria. Une possibilité qu'il a longtemps écartée, mais qui était revenue sur la table après qu'il avait déclaré, en début de saison, ne «» sur son avenir en équipe nationale.Le chantage affectif a donc fonctionné.