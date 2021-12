Takehiro Tomiyasu, adaptation express à Arsenal

Transféré de Bologne à Arsenal cet été, Takehiro Tomiyasu n’a pas attendu longtemps pour faire l’unanimité autour de lui, au point d’être l’un des meilleurs Gunners depuis le début de saison et un titulaire indiscutable à son poste d'arrière droit. La routine pour l’international japonais qui n’a laissé personne indifférent dans chaque club où il est passé.

De la natation au FC Barcelone

Une progression sans interruption

S’il fallait dresser un bilan à Arsenal après un tiers de saison et distribuer les bons points, Aaron Ramsdale, le nouveau mur des Gunners , serait incontestablement tout en haut de la liste. Et en numéro deux ? Sans doute Takehiro Tomiyasu. Transféré de Bologne vers le club londonien au dernier jour du mercato estival contre un chèque de 18,6 millions d’euros, Tomiyasu n’a eu aucun mal à séduire Mikel Arteta, son coach, ainsi que les fans. En plus d’avoir snobé le rival Tottenham pour renforcer les Canonniers, l’international japonais (28 sélections, un but) ne cesse d’impressionner depuis ses débuts : l’intégralité des matchs disputés en Premier League (hormis le premier contre Norwich où il n’a joué que 62 minutes), des dribbles interceptés à foison (11/14 soit 79%, le quatrième pourcentage du championnat anglais), une première passe décisive contre Newcastle le week-end dernier et un titre honorifique dedu mois de septembre. Des bases très solides et rassurantes pour Arsenal, à la recherche d’un latéral droit fiable depuis plusieurs saisons, sans pour autant être surprenantes au regard du parcours du Nippon.Néanmoins, ses qualités footballistiques auraient pu ne jamais se révéler. Benjamin d’une famille de sportifs (son père était joueur de base-ball professionnel et grand pratiquant de kendo, sa mère une athlète de haut niveau et ses sœurs sont nageuses professionnelles), Tomiyasu avait d’abord suivi la même voie que ses frangines avant qu’un évènement ne se produise à ses cinq ans., a-t-il expliqué dans une interview pour son club "J’ai chaud ! J’ai chaud ! J’ai chaud !"Plutôt doué, Tomiyasu intègre l’école de football de Sanchiku à Fukuoka, sa ville natale, et en 2009, alors que le FC Barcelone inaugure une académie à Fukuoka, Tomiyasu est recommandé par un de ses coachs pour y faire un essai., détaillait Ivan Palanco, directeur technique de cette académie à l’époque, sur le site du Barça en 2019 À onze ans, il impressionne alors lesqui lui proposent de rejoindre la Masia, mais le deal capote en raison de difficultés pour le jeune garçon de quitter le Japon afin de rejoindre le Catalogne. Tant pis, l’Europe attendra.Ce n’est finalement qu’en 2018, après trois saisons avec l'équipe première de l’Avispa Fuokuoka, pensionnaire de J-League, que le latéral alors âgé de 19 ans rejoint le Vieux Continent et plus précisément Saint-Trond en Belgique. Là encore, son obsession pour la perfection détonne., se souvient Issame Charaï, ancien entraîneur adjoint à Saint-Trond, dans les colonnes de The Athletic."Tomi, ça suffit. Il reste encore deux séances d’entraînement. Rentre !"De quoi rendre à la fois dingos et heureux ses entraîneurs.Une saison plus tard, Tomiyasu déboule en Serie A, à Bologne, et poursuit sa carrière avant d’atterrir donc à Arsenal cet été avec un objectif en tête : se fondre dans la tactique du technicien espagnol., avouait-il récemment avec humilité dans sa propre colonne pour le journal japonais. Au regard de son passé de nageur, on peut imaginer que même les jours où il prendra l'eau, Takehiro Tomiyasu parviendra à ne jamais être totalement ridicule.