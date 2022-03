Tahiti push

Ce dimanche, à Doha, Tahiti affronte la Nouvelle-Zélande en demi-finales des qualifications pour la Coupe du monde. Un gros morceau, mais les Toa Aito ne sont plus qu'à trois matchs du Mondial. Ce qui serait un exploit pour une sélection qui n'avait plus joué ensemble depuis juillet 2019.

« Nous rencontrons une grosse problématique dans le Pacifique : l’avion coûte très cher. Donc on ne se déplace pas. L’objectif, c’est de progresser. Et pour progresser, il faut qu’on se confronte. Et donc il faut des compétitions. »

Deuxième match depuis presque trois ans

Vive le Mondial tous les deux ans

Par Léo Tourbe

Et si la France envoyait deux équipes au Qatar l’automne prochain ? À Doha, la sélection tahitienne rêve de Coupe du monde. Et la sent déjà. Depuis dix jours, les Tahitiens sont sur le sol qatari pour disputer les éliminatoires de la zone Océanie. Avec tous les problèmes d’organisation liés à la Covid-19, c’est le petit émirat, hôte du prochain Mondial, qui accueille ces joutes océaniennes. Une sorte de répétition générale., décrit Samuel Garcia, le coach des(les guerriers de fer, en VF).Pour préparer au mieux ce tournoi, les Polynésiens se sont rendus trois semaines en métropole, à Cognac, Rodez puis Toulouse, où ils ont affronté les équipes locales pour finir avec la sélection d’Occitanie., glisse le sélectionneur. Ce n’est pas peu dire. À part un séjour aux Marquisesl’été dernier, la 159nation au classement FIFA n’a plus disputé de match international depuis juillet 2019 et le fameux monde d'avant. Le non-vœu d’abstinence s’est même prolongé avec les forfaits des Îles Cook et du Vanuatu, qu’elle aurait dû affronter cette semaine en phase de groupes. Mais leurs abandons ont directement propulsé Tahiti en demi-finales. La défaite contre les Îles Salomon (3-1), ce jeudi, sa première rencontre depuis presque trois ans, dans une sorte de finale du groupe, l'a condamné à se coltiner la Nouvelle-Zélande en demies. C’est le mauvais côté de l’histoire.Le bon côté, c’est que les Tahitiens ne sont plus qu’à trois matchs de valider un ticket pour le Mondial., admet Samuel Garcia. Toutefois, c’est la Nouvelle-Zélande qui se dresse sur le chemin de l’archipel en demi-finales des qualifications de la zone Océanie. Depuis le départ de l’Australie pour la confédération asiatique, les Kiwis règnent en maître sur le continent. Pas de quoi ruiner leurs espoirs., analyse Garcia dont l'effectif ne comprend aucun joueur professionnel. Le sélectionneur, passé par Bordeaux dans les années 1990, travaille lui dans une mairie. Teaonui Tehau, capitaine et meilleur buteur de l’histoire de la sélection (25 buts en 31 capes, bien meilleur ratio que CR7), exerce dans une entreprise qui fabrique des couverts en plastique.Mais Teaonui, qui fait évidemment partie de la fratrie des Tehau , est aussi l’un des sept joueurs qui ont déjà disputer une Coupe du monde. Celle de beach-soccer, l’an dernier en Russie, où les Tahitiens ont échoué en quarts de finale contre le Japon., explique-t-il.Sur l’archipel perdu dans le Pacifique, malgré le décalage horaire avec le Qatar, la population se passionne pour son équipe nationale., détaille Olivier Huc, journaliste pour Tahiti Nui Télévision.(la pirogue, NDLR).Si Tahiti croit dur comme fer à la qualification, il faut admettre que la place vaut cher. Dans le système actuel, l’OFC n’a droit qu'à 0,5 billet pour le Mondial, c’est-à-dire que le vainqueur des qualifications devra jouer un barrage sec face au quatrième des éliminatoires de la CONCACAF (le Panama, actuellement) pour espérer revoir Doha. Avec le passage à 48 nations en 2026, le quota s’élèvera à 1,5 ticket pour les Océaniens. Mais de toutes les réformes que veut mettre en place la FIFA, celle qui plaît le plus à Samuel Garcia, c’est la Coupe du monde tous les deux ans :Aujourd’hui, le manque de matchs amicaux force la fédération à envoyer son équipe en préparation pendant plus d’un mois pour afficher un visage décent en qualifications., énumère le sélectionneur. Tahiti ne part donc pas favori face à la Nouvelle-Zélande, mais comme le dit si bien Samuel Garcia :On l’a encore vu ce jeudi à Palerme . La bonne nouvelle ? Au classement FIFA, il y a plus d’écart entre la Macédoine du Nord et l’Italie qu’entre la Nouvelle-Zélande et Tahiti.