Tactique : Lukaku, l'arme totale

Meilleur buteur et meilleur passeur de l'Inter, Romelu Lukaku aura été le grand bonhomme du dix-neuvième titre de champion d'Italie de l'histoire du club milanais. Peut-être avant tout car à Milan, le Belge est devenu ce qu'il a toujours rêvé d'être : l'un des attaquants les plus complets de sa génération. Chronique d'une évolution.

Un créateur complet

La remcontre face au Torino (4-2), en novembre, permet de parfaitement mettre en lumière les différentes facettes du jeu de Lukaku. Le Belge est ainsi une arme pour attaquer la profondeur...





… un joueur utile dans un rôle de planche...





… un outil très fiable pour trouver des décalages et du liant entre les lignes...





… ou pour mettre un coéquipier sur orbite dans la surface...





… mais aussi – et surtout – pour frapper.

Plus explosif que jamais

Trouvé face au jeu, Lukaku est sa position la plus mortelle : la défense du Milan le laisse avancer et prendre de la vitesse...





… pas de pitié.

Preuve de ce travail sur l'explosivité : face à Sassuolo, début avril, où, enfermé le long de la ligne de touche, Romelu Lukaku va placer une accélération...





… et déposer deux joueurs adverses avant de trouver Alexis Sanchez, qui va ensuite rater le cadre.





Autre situation face à la Lazio où, lancé face à Parolo, Lukaku va tout détruire sur son passage...





… déposant Parolo sur 40 mètres et à plus de 33 km/h...





… avant de servir Lautaro Martinez.

Le joueur qui donne

Face au Genoa, lors du probable meilleur match de la saison de Lukaku, trouvé par Lautaro Martinez, le Belge remet en une touche vers Barella qui peut ensuite lancer Perisic...





Face à la Fiorentina, Lukaku conserve dos au but et attend l'arrivée de Sanchez...





… avant de venir finir un centre d'Hakimi plein axe.

Une image et une seule : celle d'un entraîneur face caméra et dont les yeux se mettent à briller au moment d'évoquer la carte la plus importante de son jeu. «» Antonio Conte, lui, savait. Il savait, pour la bonne et simple raison, qu'il l'a toujours su. Preuve en est : il y a quelques années, l'entraîneur italien avait dit qu'une fois que le diamant aurait appris à devenir «» , plus personne ne serait en capacité de l'arrêter de briller. Alors, lorsqu'il a enfin pu se s'offrir, en août 2019, Conte a commencé à le polir. Lors des trois premiers mois, le bijou a ainsi été placé à chaque séance en duel individuel avec Andrea Ranocchia, une bête de 195 centimètres et 82 kilos. Puis, après quelques difficultés et une grosse colère dans la foulée d'une rencontre de Ligue des champions jouée en septembre 2019 face au Slavia Prague, Antonio Conte a vu les choses prendre forme et sa pierre devenir de plus en plus précieuse, jusqu'à un fait : un peu moins de deux ans après son arrivée à Milan, Romelu Lukaku est bien devenu ce qu'il a toujours rêvé d'être, soit l'un des meilleurs attaquants du monde et une guêpe capable de piquer de n'importe quelle position. Mieux : le voilà propriétaire d'une bague de champion d'Italie. Cette saison, le Belge de 27 ans semble surtout avoir réussi à éteindre une à une les critiques entourant son cas. Comme un ouragan.Et aussi comme un étudiant. Aucun mystère : si Lukaku a réussi à atteindre ce niveau au fil des années, c'est d'abord en développant son «» (Roberto Martinez) et en entretenant son amour du jeu. Malin, l'Inter lui a ainsi ouvert il y a plusieurs mois un compte sur la plate-forme vidéo d'analyse Wyscout. Interrogé parfin 2020, voilà ce que disait alors l'attaquant des Diables Rouges : «» Romelu Lukaku a également toujours su prendre les conseils, à commencer par ceux précieux de Thierry Henry lorsqu'il bossait avec l'ancien attaquant de Manchester United en sélection. «"La différence entre toi et le top, c'est la capacité à se créer ses propres buts. Si tu dois dribbler trois joueurs pour t'ouvrir le but, fais-le !"» Cette saison, c'est avant tout ce qui a sauté aux yeux : au-delà de son statut de deuxième meilleur buteur de Serie A (21 buts), Lukaku est devenu un créateur total avec 10 passes décisives (meilleur passeur de l'Inter cette saison, co-meilleur passeur du championnat), près de 50 occasions crées et un peu moins de 60 passes-clés (seul Achraf Hakimi en a délivré davantage). Non content, le Belge est aussi joueur le meilleur dribbleur de l'effectif de l'Inter devant Nicolo Barella . «, expliquait l'intéressé, toujours à France Football.Souvent pointé du doigt pour son physique (il chausse du 48,5) depuis le début de sa carrière, Lukaku a su tailler son corps (1,91m, 94 kilos) pour en faire aujourd'hui un atout redoutable. Plus que jamais, il y a du Shaquille O'Neal en lui, dans sa capacité à jouer avec son gabarit, mais aussi dans sa capacité à faire monter son équipe, à se retourner avec agilité et à jouer avec vitesse dos au but. Avant de l'affronter avec Bologne début décembre, Sinisa Mihajlovic s'était alors marré : «» La remarque est justifiée : grâce à notamment à un haut du corps ultra affûté, Romelu Lukaku fait aujourd'hui reculer n'importe quelle défense et possède une explosivité effrayante, ce qu'on avait par exemple vu lors du derby de Milan (3-0), en février.Parfois décrit comme lent, ce qui a toujours été une erreur (à Manchester United, il a un jour terminé deuxième aux tests de sprint derrière Diogo Dalot avec une vitesse de pointe de 36,25 km/h), Lukaku a également déchiré pour de bon cette étiquette en Italie en travaillant davantage l'explosivité et la puissance de sa poussée (de façon à prendre de la vitesse plus rapidement).Plus fort encore : Lukaku peut enchaîner les courses à haute intensité et tourne à plus de 9 kilomètres par 90 minutes cette saison, ce qui est plus que Duvan Zapata, Victor Osimhen ou Cristiano Ronaldo.S'il a fait évoluer son jeu depuis son arrivée à l'Inter, le numéro 9 a surtout réussi à progresser là où Antonio Conte rêvait de le voir passer un cap : dans le jeu dos au but. Utilisé en pivot à Manchester United, Romelu Lukaku est désormais devenu également un joueur capable de s'enrouler autour d'un défenseur et de faire progresser son équipe en phase de transition (ce qu'on avait déjà vu au Mondial 2018 avec la Belgique) grâce, en partie, à une belle évolution dans le positionnement de son corps.Ainsi, le Belge peut varier les plaisirs : «Cible des relances, bosseur infatigable, casse-tête insoluble pour les défenseurs adverses et parfait lecteur des failles adverses, Romelu Lukaku possède un profil total et a été sublimé tout au long de la saison par le 3-5-2 mécanique d'Antonio Conte. Est-il aujourd'hui l'attaquant le plus complet du monde ? La question se pose à l'heure où le Belge, grand, rapide, puissant et techniquement adroit, arrive à l'âge de son plein potentiel. Questionné récemment par SkySport, Jürgen Klinsmann disait très justement que «» Et vient de gagner, enfin, un titre : son premier depuis un titre de champion avec Anderlecht en 2010. Ce n'est plus un mystère, c'est une réalité : Romelu Lukaku est au sommet.