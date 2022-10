Tactique : Robert Lewandowski sauce catalane

Meilleur buteur de La Liga avec 9 buts et 2 passes décisives en 8 matchs, Robert Lewandowski semble avoir réussi son examen d’entrée au FC Barcelone. L’attaquant polonais qui, après la Pologne et l’Allemagne découvre à 34 ans un troisième pays, s’impose déjà comme l’un des cadres du Barça de Xavi. Retour sur l’adaptation et le bon début de saison de "Lewangoalski" avant de disputer son premier Clásico ce dimanche face au Real Madrid.

En première ligne

Exemple face à Majorque (0-1, le 1er octobre dernier) : L’ancien rémois Rajković est touché sur une passe en retrait, Lewandowski entame alors sa course en coupant la ligne de passe avec le joueur dans son dos...





Le gardien majorquin temporise un peu trop et est tout proche de la correctionnelle sur le pressing du Polonais qui se voit battu au tout dernier moment...





Mais l’attaquant ne lâche pas l’affaire et se retourne pour continuer de mettre sous pression le gardien adverse et prêter main forte à Raphinha qui lui aussi est sorti pour contrarier la prise d'initiative du portier...





Lewandowski continue son duel quasiment jusqu’à la ligne de touche et force le dégagement en catastrophe de Rajković, ballon récupéré.





Face au Rayo Vallecano le 13 août dernier (0-0) : corner pour le Barça dévié par Sergio Busquets. Le ballon fuit la surface tandis que Lewandowski est au second poteau...





Le cuir termine sa course dans les pieds d’un Madrilène, une transition peut alors s’amorcer. Lewandowski et Pedri, proches du ballon à ce moment-là, s’activent alors pour contrarier au maximum cette possibilité...





Après une course de 20 mètres et plus d’une heure de jeu, l’avant-centre blaugrana vient tacler proche de la ligne de touche pour annihiler le contre du Rayo et permettre à son bloc de se replacer.

Reculer pour mieux sauter

Mise en situation face à Elche, le 17 septembre (3-0) : Dembélé déborde côté droit, Gavi est très haut entre le défenseur et le latéral adverse tandis que Depay plonge vers le point de penalty pour libérer de l’espace à Lewandowski...





Le centre de Dembélé est bon, mais il est bien coupé par Nwankwo, pendant ce temps Lewandowski profite de l’appel de Memphis qui a totalement embarqué la défense adverse...





À la suite d'un cafouillage, le ballon revient vers le point de penalty. L’attaquant barcelonais, alors totalement libre, peut tranquillement finir petit filet. 3-0.





Séquence similaire face au Viktoria Plzeň en Ligue des champions (5-1) le 7 septembre dernier : Ferran Torres fait office d’attaquant le plus avancé de son équipe et profite d’une bonne passe intérieure de Jordi Alba. Franck Kessié, alors très haut, fixe aussi la défense, Lewandowski dispose donc d’espace entre les lignes et se projette vers la surface adverse...





L’attaquant espagnol sert son numéro neuf qui arrive lancé avec de l’espace ce qui lui permet d’ajuster parfaitement Jindrich Stanek, 4-1 et hat-trick pour Lewandowski.





À Majorque, Gavi et Kessié fixent une nouvelle fois les deux défenseurs centraux adverses tandis que Lewandowski décroche côté gauche, proche du ballon et d’Ansu Fati pour lui offrir une solution. L’attaquant polonais appelle ensuite dans l’espace libre dans le dos du latéral adverse...





Bien servi par Ansu, l’avant-centre plonge jusque dans la surface adverse et une fois dans la zone de vérité, la qualité ne ment pas. Il feinte derrière la jambe d’appui pour se remettre sur son pied droit...





Avant d’enrouler ensuite petit filet opposé. Seul et unique but de la victoire barcelonaise.

Parfois dos au mur

Contre Elche, Lewandowski décroche entre les lignes profitant ainsi de la position axiale de Depay et de celle très haute de Kessié, et est servi par Pedri...





Memphis plonge dans le dos du Polonais comme à l’accoutumée tandis que Kessié s’oriente face au ballon pour se préparer à le recevoir. Lewandowski est alors totalement libre de servir l’Ivoirien...





Mais le Blaugrana manque sa transmission, ballon perdu.





Situation similaire en deuxième mi-temps : Eric García porte le ballon et sert Lewandowski entre les lignes bien libéré par la position de Gavi...





L’attaquant est alors face au jeu dans une situation idéale, avec Gavi et Memphis comme fixateurs tandis que Dembélé et Baldé assurent la largeur (une structure souvent utilisée par Xavi). Malheureusement, sa prise de balle est mauvaise...





Le ballon monte légèrement et sa passe vers le jeune espagnol est ensuite beaucoup trop forte...





Ballon perdu.

Ter Stegen allonge vers Lewandowski dans le rond central comme lui conseil Busquets pour transpercer le pressing des Jaune et Bleu...





Alors dos au but, l’avant-centre décroche pour tenter de servir Dembélé en une touche en profondeur...





Ballon mal ajusté.





Rebelote quelques minutes plus tard...





Cette fois c’est au duel que Lewandowski fait preuve de lacunes alors que Pedri avait bien attaqué l’espace dans son dos... Ballon perdu à nouveau.

Par Matthias Ribeiro

Arrivé pour 45 millions d’euros dans un mercato estival qu’il a dû secouer pour forcer son départ auprès du président du Bayern Oliver Kahn, le Polonais n’a pas eu besoin du célébrissime « temps d’adaptation » en Catalogne. Alors que le Barça truste la première place du championnat avec sept victoires et un nul - un bilan partagé par le Real -, le néo-a rapidement fait valoir son expérience et ses qualités pour s’imposer comme un leader de son collectif. Toutefois, malgré le bon bilan en Liga, les joueurs de Xavi affichent certaines lacunes dans le jeu. Manques que partage parfois Robert Lewandowski.Deuxième équipe la plus efficace à la récupération dans la moitié de terrain ennemie derrière la Real Sociedad, le Barça arbore un pressing haut pour rapidement contrarier l’adversaire. Seule pointe du 4-3-3 signature de la culture catalane et donc de Xavi, l’avant-centre s’impose comme le leader du pressing, celui qui lance la charge. Souvent garant d’une pression totale qui se déploie jusqu’au portier adverse, Lewandowski affiche une énergie et un volume de jeu conséquents sans ballon. Premier maillon de la chaîne, il est rarement celui qui récupère le ballon, mais permet cependant à ses partenaires d’être à la réception de la panique adverse instaurée. Toujours intelligent dans sa manière d’orienter ses courses pour forcer les prises de balles difficiles et couper les relations entre ses vis-à-vis, l’ancien bavarois ne se fait pas prier pour se replier ou s’activer sans ballon. Plutôt plaisant de voir un géant de sa trempe ne pas rechigner devant les tâches défensives. Après le match face à Plzeň (5-1) le 7 septembre dernier en Ligue des champions, Xavi l’avait d’ailleurs souligné :[...]Unique figure de proue du onze barcelonais, Lewandowski n’est pas pour autant un attaquant de surface qui attend que les ballons viennent à lui. Au contraire. Alors qu’il est l’attaquant de Liga qui se procure le plus d’expected goals (7,7), de tirs (31) et de tirs cadrés (19), Rob est régulièrement invité à décrocher et à jouer un cran plus bas. Aux côtés de Memphis Depay ou Ferran Torres, l’avant-centre n’hésite pas à laisser temporairement sa place d’attaquant de pointe à des joueurs capables de l’occuper afin d’arriver lancé vers la surface. Animation d’autant plus efficace quand on sait à quel point le technicien catalan demande à ses milieux relayeurs de jouer haut pour fixer les centraux adverses et ainsi libérer de l'espace entre les lignes, zone alors occupée par Lewandowski. En plus de ce rôle de deuxième lame qui jouit de beaucoup d’espace au moment d’attaquer la surface adverse, les fixations de ses partenaires permettent au Polonais de se déplacer librement sur tout le front de l’attaque. Libre de venir côté ballon pour offrir un relai ou une supériorité numérique, Lewandowski peut ainsi offrir toute sa palette offensive sans craindre de déséquilibrer son équipe. Une possibilité de plus d’être influent pour un attaquant qui acomme l’exprimait Xavi avant le retour du numéro neuf à l’Allianz Arena, le 13 septembre dernier.Toutefois cette position reculée peut parfois jouer des tours au nouveau chouchou du Camp Nou. Si son talent et ses qualités peuvent indéniablement faire la différence à peu près partout et n’importe quand, Lewandowski dispose malgré tout de certaines forces et faiblesses naturelles. Alors que son rôle plus reculé lui offre moultes options agréables pour finir, il l’oblige aussi à assumer certaines responsabilités dans le jeu. Loin d’être gauche avec ses pieds, l’attaquant n’excelle cependant pas dos au jeu, ce qui peut parfois condamner certaines situations intéressantes qu’il aborde comme un neuf et demi.Si le Barça de Xavi est une équipe qui cherche majoritairement à ressortir court et au sol, elle n’est toutefois pas stéréotypée dans le domaine. Il existe notamment une voie particulièrement utilisée pour casser cette routine : l’axe Ter Stegen - Lewandowski. Régulièrement, le Polonais est utilisé commepour permettre à son équipe de varier et d’allonger pour sortir de la densité. Toutefois, le léger malaise que peut rencontrer parfois l’attaquant dos au but handicape ce genre de situations. Séquences que le Barça a subi à l’extrême contre Cadix (0-4) le 10 septembre dernier.Nul doute que Robert Lewandowski disputera son match le plus important de son début d’aventure catalane ce dimanche au Bernabéu. Celui qui a avoué plusieurs fois avoir été en contacts répétés avec le Real Madrid dans le cadre d’un transfert tentera d’infliger un nouveau revers auxd’autant plus important pour Barcelone qui pourrait prendre seul la tête de la Liga et se remettre la tête à l’endroit après une nouvelle désillusion en Ligue des champions...