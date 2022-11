Tactique : Dembélé, le bras multiple

Titularisé pour la deuxième fois de suite dans ce Mondial, le joueur du Barça a sans doute rendu, samedi soir, à Doha, la copie internationale la plus complète de sa carrière lors de la victoire des Bleus face au Danemark (2-1) et a symbolisé les corrections faites par une équipe de France qui commence à s'écrire sa petite histoire.

« Une Ferrari, sinon plus »

Comme face à l’Australie, l’équipe de France a, en effet, concentré une grande majorité de joueurs côté gauche de façon à faire coulisser le 5-4-1 danois et à isoler Ousmane Dembélé…





Cette séquence en est une représentation parfaite et une fois le bloc danois fixé, Kylian Mbappé va tourner le jeu vers Dembélé…





… qui, collé à la ligne, se retrouve dans sa situation préférentielle avec du temps pour créer et de l’espace pour s’empifrer.





Damsgaard a beau venir aider Mæhle, Dembélé va prendre techniquement le dessus…





… et pouvoir trouver Olivier Giroud, dont la tête finira largement à côté.

C’est ce qu’on a notamment vu peu après la demi-heure de jeu où, trouvé par Upamecano devant Damsgaard, Dembélé va pouvoir utiliser le positionnement d’Antoine Griezmann, venu occuper Victor Nelsson, et Jules Koundé…





… qui va pouvoir lui remettre en profitant d’un Mæhle dans un entre-deux et d’une leurre qu’est ici Griezmann…





… et ainsi lancer Koundé pour un centre qui sera repoussé par Kristensen.





Quelques minutes plus tard, autre situation : après avoir de nouveau fixé le bloc danois côté gauche et basculé côté droit, Koundé trouve Dembélé avant d’attaquer le dos de Mæhle…





… Dembélé peut alors attaquer l’intérieur…





… enchaîner les crochets…





… puis basculer vers Mbappé qui, en une touche, trouvera la tête de Giroud.





Enfin, mais on ne l’a que trop rarement vu sur les deux premiers matchs des Bleus, Dembélé a parfois attaqué les espaces offerts dans la profondeur, ce qui est d’autant plus important face à une défense à cinq, comme sur cette ouverture d’Upamecano…





… et au bout, il a même trouvé un Mbappé qui a dévissé sa tentative.

Le retour du bloc

Après quelques minutes pour se régler, on a vu l’équipe de France s’articuler dans un 4-4-2 où Kylian Mbappé est très souvent resté en menace pour jouer une éventuelle transition et où le duo Giroud-Griezmann a principalement travaillé pour fermer l’accès à Eriksen et Højbjerg.





Nouvelle photographie du bloc, bien compact.

Séquence preuve qu’un micro-espace laissé à Eriksen peut être très dangereux. Ici, Giroud a fait « l’effort » de se placer côté gauche, mais est passif… Kristensen peut donc être touché.





… Même situation ici, où Nelsson a eu le temps de tourner le jeu vers Kristensen…





… dans ces situations, Rabiot est venu serrer vers Højbjerg et Hernandez est sorti sur Kristensen : en cas de lancement Lindstrøm, Upamecano est parti couvrir, très souvent avec succès.

Koundé ayant souvent été occupé par Damsgaard, Dembélé a eu la charge de surveiller Mæhle tout au long de la soirée et a longtemps été parfait.





Toujours impliqué, il a, par exemple, sorti ce tacle sur Mæhle…





… et anticipé ce renversement classique de Christensen…





… pour gagner ensuite son duel.

La seule tâche de la nuit d’Ousmane Dembélé : alors que Rabiot est en place, l’ailier français va se décider à sortir sur Eriksen…





… qui va décaler Mæhle avant d’ouvrir vers Damsgaard dans le dos de Koundé…





… et frappe de Lindstrøm qu’Hugo Lloris va devoir sauver.





En fin de match, Coman a parfaitement relayé Dembélé, notamment sur le 2-1, qui démarre sur une attaque de la profondeur et une ouverture de Koundé…





… en bout de course, Coman va finalement crocheter Mæhle…





… Griezmann va ensuite récupérer le ballon et trouver Mbappé au deuxième poteau.

Par Maxime Brigand, à Doha

Tous propos recueillis par MB, exceptés ceux de Le Scornet et Menu, par Clément Gavard.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Rires dans les rangs, rire sur le visage d’Aurélien Tchouameni et rire sur la trombine de l’homme qui a scotché le numéro 8 des Bleus, samedi soir, sur un gazon de Doha. À savoir : un type qui facture aujourd’hui vingt-cinq ans, qui fascine autant qu’il intrigue depuis qu’il a déboulé dans le circuit, qui vole souvent comme un papillon et dont la moindre touche de balle peut offrir un aller simple vers le sol à n’importe quel adversaire direct. Il se murmure que le premier jour où il a échangé il y a quelques années avec Frédéric Née, alors entraîneur adjoint en charge des attaquants au Stade rennais, et qu’il lui a été demandé quel était son pied fort, ce drôle de bonhomme s’est mis à rire. Tout ça parce qu’en réalité, «» comme l’expliquait fin 2016 l’ancien vainqueur de la Coupe des confédérations 2001 àAprès l’avoir affronté lors des séances du début de rassemblement, Axel Disasi, jeune bizuth du groupe France actuellement au Qatar, a, de son côté, versé le témoignage suivant au dossier : «» Le même jour, Youssouf Fofana, coéquipier de Disasi à l’AS Monaco, est venu parler d’un «» Et il ne reste alors bien souvent plus qu’à constater : au cours d’une victoire longue à se dessiner, même difficile à arracher, mais dont les ressorts racontent beaucoup des ressources internes de l’équipe de France venue au Qatar pour défendre sa couronne mondiale, Ousmane Dembélé a été très difficile à mettre en cage et aura été un poison permanent pour des Danois qui ont finalement dû laisser les Bleus piétiner la malédiction accrochée aux pieds des champions sortants depuis 2010. Il est même possible de dire que, dans le sillage d’une performance collective enthousiasmante symbolisée par un Antoine Griezmann une nouvelle fois incandescent , le trentième raout international de la vie du natif de Vernon a été son plus riche et son plus complet. Une surprise ? Plutôt la confirmation de ce que la rencontre face à l’Australie et les premiers jours qataris de la dynamite du Barça avaient laissé filtrer.Questionné sur Dembélé lors de l’apéro médiatique qui a précédé le succès des Bleus (2-1) contre un Danemark qui l’avait séché à deux reprises ces derniers mois, Didier Deschamps y était allé de ses compliments : «» Cea implique, et on l’a déjà vu contre l’Australie, de penser son animation pour justement maximiser cette efficacité. Ainsi, quatre jours après les premiers coups de fusil de l’équipe de France dans cette Coupe du monde, on a retrouvé samedi soir un fil directeur commun lors des phases avec ballon.Soit, une sorte de 3-2-4-1, que les hommes de Deschamps ont déployé dès l’entrée de Theo Hernandez à la place de son frère face aux Socceroos, dans lequel le latéral droit - Benjamin Pavard mardi, Jules Koundé samedi - se réaxe aux côtés des deux centraux, transformant alors l’intégralité du couloir en terrain de jeu pour Ousmane Dembélé. «» , décryptait l’intéressé mercredi dernier. Samedi soir, cela a, entre autres, débouché sur quarante-deux ballons touchés, trois occasions créées, trois dribbles réussis (sur six tentés), deux centres réussis (sur trois tentés), mais on a surtout vu les Bleus tout mettre en œuvre pour que Dembélé puisse s’éclater en penchant notamment la plupart du temps leur tête à gauche (Theo Hernandez est d’ailleurs le joueur français qui a touché le plus de ballons).Plutôt à l’aise dans son association avec Benjamin Pavard contre l’Australie, Dembélé, qui n’a pas hésité à venir dézonner pour dialoguer avec Mbappé, a cette fois retrouvé son partenaire au Barça, Jules Koundé, qui, s’il n’a pas toujours été adroit balle au pied (17 ballons perdus !), lui a ouvert des espaces et est parfois venu le relayer pour emmêler les fils d’un Joakim Mæhle en souffrance.S’il n’a parfois eu besoin de personne pour faire un feu, comme lorsqu’il a intercepté une passe foirée de Cornelius (6) dans la surface français et l’a transformé en ascenseur qui a ouvert ses portes devant la surface danoise, et s’il a souvent reçu l’aide de Griezmann pour se connecter, on pourra regretter ses quelques appels tranchants qui auraient pu être exploité à la récupération du ballon. Cet ensemble a quand même confirmé une chose : le bolide avance bien avec un corps au top. «, est venu glisser après la rencontre Martin Braithwaite, qui a connu Dembélé au FC Barcelone.» Mathieu Le Scornet, l’actuel adjoint de Julien Stéphan à Strasbourg, qui a connu l’international français lors de ses années de formation au Stade rennais, appuie : «Reste qu’après le match face à l’Australie, il existait des inquiétudes au sujet de l’animation sans ballon d’une équipe de France qui semblait toujours autant en difficulté pour organiser son pressing et qui avait laissé plusieurs portes ouvertes dans une structure fragile. Il était donc impératif, samedi soir, de retrouver de la compacité et sur ce point, la première période livrée par les Bleus a été un modèle du genre : 0.05xG seulement pour le Danemark, aucun tir concédé avant la 36e minute, un bloc étiré sur une petite vingtaine de mètres seulement… Après une belle passe trouvée par Nelsson vers Lindstrøm (3) et une belle projection d’Eriksen dans le dos de Griezmann (7), l’équipe de France s’est en effet rapidement réglée pour oppresser au maximum les poumons danois (Eriksen et Højbjerg) avec l’aide précieuse d’un Olivier Giroud qui n’a rien caché après la rencontre : «Dans cette configuration de match, plusieurs éléments - un Griezmann encore dans tous les recoins et qui a récupéré six ballons, un Rabiot de nouveau tentaculaire, et un Tchouameni monté d’un cran - se sont régalés. De plus, l’équipe de France a été aidée par un Danemark dont les centraux, notamment Nelson et Andersen, ne sont jamais venus fixer ou dédoubler pour générer du trouble dans l’organisation bleue. Il a cependant fallu surveiller une zone déjà visée avec excès lors des précédents dîners avec les hommes de Kasper Hjulmland : le dos de Kylian Mbappé, que les Danois, gênés par la densité mise à l’intérieur, ont cherché à atteindre par de nombreux renversements.Soutenus par un Upamecano royal pour couvrir le dos de Theo Hernandez ou pour sortir haut sur un adversaire direct lorsque le jeu le demandait, les Bleus l’ont aussi été par un Ousmane Dembélé bluffant dans son investissement défensif, ce qui n’était pas donné face à un Mæhle qui a fini le dernier Euro avec l’étiquette de deuxième plus gros dribbleur du tournoi. Samedi soir, il a tenté trois et n’en a passé aucun.Jamais pris à défaut en première période, Ousmane Dembélé a, en revanche, été impliqué sur la seule frappe danoise cadrée dans le jeu qu’Hugo Lloris a eu à gérer. Une frappe qui est intervenue au cours d’une drôle de période d’un peu moins de dix minutes où l’équipe de France est sortie temporairement de son cadre. La Coupe du monde restant la Coupe du monde, la punition a été immédiate : Christian Eriksen a d’abord profité des replis de plus en plus passifs des offensifs français, puis le Danemark, monté d’un cran après l’entracte, ce qui lui a certainement coûté le 1-0, a égalisé sur corner (forcément), avant de pousser jusqu’à ce que Didier Deschamps ne choisisse d’envoyer Kingsley Coman, décisif sur le deuxième but d’un Mbappé qui a gagné en efficacité au fil de la rencontre (sa première période n’a pas été grandiose), prendre avec succès la suite de son pote du couloir droit.Cette soirée a aidé l’équipe de France à mieux se connaître, a renforcé l’idée qu’elle possède des talents qui peuvent lui permettre de terrasser n’importe qui (elle a tiré 44 fois en deux rencontres), mais aussi qu’elle tient un couloir gauche Hernandez-Mbappé torride. On pourra quand même regretter ces quelques étourderies défensives, certaines phases de relance (26) et cette parenthèse dans le flou. Il l faudra aussi se souvenir de la qualité sans le ballon des quarante-cinq premières minutes, même si on se dit qu’une équipe plus vive pourrait mettre à sac les espaces laissés dans le dos de Kylian Mbappé. Pour le moment, Deschamps tient surtout une chose précieuse pour la suite de l’aventure : une force collective, un esprit tenu par des chiens, ce qui n’a pas de prix pour l’avenir. Il tient aussi un Ousmane Dembélé adulte, repère pour tous les joueurs du groupe, qui a sorti une prestation majuscule avec tout ce qui le fait avancer - le cœur et la duperie - et que son ancien entraîneur, Yannick Menu, regarde avec ces mots : «» Que la fête continue.