Tactique : Kanté, plus qu’un Pac-Man

De nouveau impressionnant dans son rôle de mangeur d’espaces, le milieu français, dont la première partie de saison a été tâchée par les blessures et le Covid, a confirmé face au LOSC qu’il était un cerveau rare pour briser les structures adverses et penser le jeu de son équipe.

« Si vous avez N'Golo... »

Comme souvent, mardi soir, Chelsea a cherché à enfermer son adversaire côté ballon. Dans cette optique, Havertz a été chargé d’orienter la relance lilloise et de couper en deux le duo Fonte-Botman. Puis, dans un premier temps, on a vu Pulisic venir aider Kanté à fermer le duo André-Xeka.





Après l’ouverture du score, Chelsea a fait reculer son bloc d’un cran, mais Kanté a gardé son rôle : ici, on voit Havertz orienter la relance lilloise et le milieu français inciter Botman à jouer vers Xeka…





Dès la passe déclenchée, Kanté sort sur Xeka…





… placé en situation d’urgence, le Portugais va rater son contrôle…





… perdre le ballon et offrir une opportunité énorme à Chelsea, forcément lancée par N’Golo Kanté.





Le Français a également été très actif dans d’autres zones : ici, d’abord placé en couverture d’un Christensen sorti accompagné David, Kanté va anticiper la passe en retrait…





… forcer le mouvement d’André…





… et le mordre.





Autre situation, autre zone : sur cette séquence, Kanté évolue un cran plus bas que Kovacic et va anticiper la passe de Renato Sanches…





… puis jaillir au bon moment.





Même chose en seconde période où, au volant du 5-3-2 des Blues, on va le voir anticiper une passe de Botman dans l’espace ouvert vers David…





… et la couper parfaitement.

Cerveau mobile et poison

Premier apport de Kanté : son rôle pour venir former un 4 contre 3 face au côté gauche en chantier du LOSC.





Trouvé par Christensen, Kanté a pu être un relais afin de créer un deux contre un difficile à gérer pour Djalo, qui n’a finalement pas commis d’énormes bêtises.





Deuxième apport : son rôle pour déstructurer le bloc lillois et permettre l’accès aux demi-espaces occupés par Ziyech et Pulisic.





Lille a ainsi été percé à quelques reprises : sur cette première séquence, Kanté va profiter de la passe trouvée par Christensen vers Ziyech pour se projeter…





… être trouvé par Ziyech…





… et décaler Azpilicueta qui peut ensuite toucher Pulisic dans sa zone optimale.





Sur celle-ci, Kanté file occuper une zone dans le dos de Bamba. Christensen peut alors sortir le ballon avec lui…





… pressé, Kanté résiste…





… et peut prolonger vers Azpilicueta sur un pas.





Ici, Kanté joue un rôle de leurre, attire Xeka sur son dos et libère l’espace…





… pour progresser via Ziyech.





Enfin, plus belle séquence : alerté de nouveau par Christensen, Kanté attire de nouveau Xeka…





… sait que Djalo va suivre Azpilicueta et peut donc atteindre Ziyech…





… le Marocain fait alors sortir Botman, trouve Kanté lancé…





… situation de transition et Lille est en infériorité numérique : heureusement, Çelik sera vigileant sur cette situation.





En seconde période, Kanté n’a pas posé son masque et a continué…





… facile.





Troisième apport : le jeu long, arme classique de ce Chelsea, avec ici Pulisic qui vient se mettre au niveau de Çelik et laisse Marcos Alonso être trouvé au large.

Après s’être sorti de la pression lilloise, Chelsea peut rapidement contourner le bloc du LOSC : Kanté est alors trouvé dans une situation mortelle…





… son contrôle accompagne parfaitement le lancement de la transition…





… au bout, fixation de la ligne défensive adverse, ouverture pour Pulisic : 2-0.

20h16, sous les projecteurs de Stamford Bridge. Au centre de la piste, un homme haut de 168 centimètres est attaqué de toute part. Chelsea mène depuis huit minutes grâce à un coup de tête placé par Kai Havertz au milieu d’une défense de zone lilloise aléatoire, mais le LOSC tente de se rebiffer et voit notamment Renato Sanches faire parler sa puissance gourmande. Plus encore, les hommes de Jocelyn Gourvennec semblent doucement entrer dans le deuxième huitième de finale de Ligue des champions de l’histoire du club nordiste. Mais rien n’y fait : alerté par Christian Pulisic, puis chassé dans le rond central par quatre chiens blancs, N’Golo Kanté se marre et danse autour de Xeka avant de retrouver du bout du pied gauche son coéquipier américain, idéalement placé pour ensuite tourner le jeu vers César Azpilicueta. Le numéro 8 du LOSC a beau lever les bras, tout va trop vite pour des Lillois mangés sur plusieurs séquences par la vivacité balle au pied d’une troupe de champions d’Europe en titre que Thomas Tuchel disait pourtant au bord de la rupture physique il y a quelques jours. Cette scène est un parfait symbole de la soirée vécue par le gang du 59 à Londres, mardi soir. Face à un Chelsea mis dans des pantoufles par un premier but précoce, Lille a parfois montré des choses intéressantes , parfois réussi à toucher Jonathan Bamba dans le dos des pistons bleus (peut-être aurait-il fallu pousser le raisonnement en installant deux ailiers purs et en réaxant Sanches à la place d’Onana) ciblés par le staff nordiste avant la rencontre, parfois eu des séquences de possession à exploiter, mais, à chaque fois, Lille s'est tâché techniquement ou a pris un coup de jus envoyé par un adversaire qui a dicté pendant 90 minutes le rythme du débat. «, a soufflé après la rencontre un Jocelyn Gourvennec dont le plan de jeu a avant tout été guidé par la volonté de ne pas prendre la marée entre les lignes.(Amadou Onana,» Chelsea, loin de l’équipe spécialiste des morsures au cou de ses adversaires vue lors de la phase de groupes, a surtout pu compter sur un N’Golo Kanté une nouvelle fois astral.En septembre dernier, Thomas Tuchel a été clair : «» Mardi soir, l’un des enjeux pour le LOSC a été de limiter l’apport du milieu français, qualifié il y a quelques semaines par son entraîneur de «» . Verdict : les Lillois n’ont jamais vraiment su mettre sous cloche l’international tricolore, enfin laissé tranquille par son corps après une première partie de saison compliquée, et Gourvennec a été contraint de saluer la capacité du poumon desà «» . Brillant tout au long de la campagne victorieuse de Chelsea en 2020-2021, notamment lors de la double confrontation face au Real Madrid, Kanté a illuminé une nouvelle rencontre en jetant toutes ses armes sur la pelouse.Le Français, toujours aussi millimétré dans son positionnement, a tout d’abord répondu présent en phase défensive et a su tendre les bons filets aux bons moments pour empêcher à plusieurs reprises les Lillois de progresser. Porté par le désir de grignoter du temps et donc de casser la boussole de ses adversaires, N’Golo Kanté, qui a entre autres réussi quatre tacles et récupéré dix ballons, a alors souvent poussé les milieux lillois à l’erreur. « I» , a même souligné Jocelyn Gourvennec avant de quitter Londres.Souvent loué pour la qualité de ses tentacules, Kanté, en qui Didier Deschamps voyait un relayeur de haut niveau dès 2016 a surtout été, comme lors du nul contre Liverpool (2-2) début janvier, encore plus bluffant mardi soir en phase offensive. On a ainsi retrouvé le Kanté fin dribbleur - ce qui n’est pas une surprise lorsqu’on sait qu’il a réussi plus de 80% de ses dribbles la saison dernière en C1 -, le Kanté meneur, mais surtout le Kanté équipement anti-pressing qu’Eden Hazard avait parfois l’impression de voir en double lorsqu’il évoluait à ses côtés. Face au LOSC, le numéro 7 n’a pas été le joueur desqui a touché le plus de ballons (68) mais a été celui, avec Pulisic, qui a toujours cherché à propulser un Chelsea sans Lukaku vers l’avant et qui a offert le plus de variété sur scène. N’Golo Kanté, guide étoilé, a alors mêlé jeu long précis au large, pose de poison entre les lignes, projections dévastatrices et ingéniosité dans son placement pour faciliter la progression du ballon en déstructurant un 4-4-1-1 lillois compact. Un 4-4-1-1 notamment fragilisé côté gauche depuis le départ de Reinildo fin janvier et qui a été ciblé par les plans de Tuchel (les éléments offensifs anglais se sont souvent entassés côté droit en compagnie du bélier Kanté et Chelsea a attaqué à 51% via cette route). Heureusement pour Lille : Djalo a plutôt limité la casse.Excellent à tous les niveaux, posé un poil plus haut lorsque Chelsea est passé en 3-5-2 suite aux blessures de Kovacic et Ziyech et à la bonne entrée notable de Loftus-Cheek, Kanté a évidemment marqué les esprits pour son action de la 63minute où, trouvé par l’impeccable Thiago Silva dans le dos de Xeka, il a encore épousé au sens premier l’expression "box to box".Plus les saisons passent, plus l’ancien joueur de Boulogne aime apparaître dans les intervalles et y devenir une arme brutale, mais surtout multiple, car riche techniquement, sûre tactiquement et difficile à stopper à la course. Une fois encore, N’Golo Kanté, cerveau mobile monté sur crampons pour connecter les pions entre eux, a été jugé «» par Thomas Tuchel et cette nuit européenne est une nouvelle preuve de l’évolution d’un élément qu’Antonio Conte voulait voir, en 2017, «» . Plus que jamais, le Kanté complet est arrivé et le LOSC, qui n’a cadré que deux tentatives (sur 15 frappes) au Bridge, sait désormais définitivement qu’il lui faudra trouver d’autres pièges pour rêver d’un exploit au retour.