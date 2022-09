Bienvenue au Scoring Arsenal

Leader de Premier League avec cinq victoires en autant de rencontres, Mikel Arteta et les siens vivent un début de saison idyllique. Après trois premières saisons contrastées sous la houlette de l’Espagnol, le projet du North London semble enfin décoller alors que les Gunners disposent du plus jeune coach (40 ans) et du plus jeune effectif (23,9 ans de moyenne d’âge) du championnat. Il fallait décortiquer ça avant un déplacement à Manchester United, ce dimanche.

Illustration contre Leicester (4-2, le 1er août dernier) : Saka percute et profite de la solution offerte par son nouveau latéral droit. White et Zinchenko sont positionnés à l’intérieur, aux abords de la surface, pour offrir une solution au porteur et défendre l’axe assez haut en cas de transition adverse...

Saka ayant attiré deux défenseurs des Foxes, White dispose de l’espace suffisant pour adresser un bon centre vers le second poteau de Danny Ward...

Le portier gallois manque sa prise de balle et la relâche dans les pieds de Gabriel Jesus qui sert Martinelli libre en retrait. Plat du pied sécurité, 3-1.

Le 5 août sur le terrain de Crystal Palace (2-0), Zinchenko décroche de son côté gauche vers une position plus axiale pour offrir une solution à Xhaka dans le dos des Eagles...

Le latéral est touché entre les lignes et s’oriente parfaitement. Sa prise de balle est en direction de Martinelli ce qui facilite une transmission rapide pour vite toucher son ailier et lui permettre d’exploiter l’espace libre...

Le Brésilien est servi avec le couloir totalement ouvert et peut alors jouer son un-contre-un. Afin de lui offrir une solution tout en limitant les couvertures adverses, Xhaka se projette rapidement dans le demi-espace gauche.

Jesus marche sur l’eau

Contre Leicester, Gabriel Jesus se positionne dans l’intervalle afin de disposer de temps pour remiser ou se retourner. Il est servi par son capitaine Martin Ødegaard...

Profitant de la liberté laissée par les Foxes, le Brésilien peut se retourner et attaquer l’axe. Une fois face au jeu, il profite des multiples projections de ses partenaires...

Sauf qu’un Gabriel brésilien peut en cacher un autre et c’est Martinelli qui profite du laxisme de l’adversaire. Jesus fait le bon choix et sert parfaitement son compatriote alors lancé et libre aux abords de la surface...

Il conclut l’action d’une frappe croisée, 4-2.

Arsenal ressort le ballon face à Bournemouth (victoire 3-0, le 20 août), Partey sert Saka. Pendant ce temps, Gabriel Jesus s’est excentré côté droit libérant ainsi l’espace à Gabriel Martinelli qui ne se fait pas prier pour s’y engouffrer...

Le Brésilien appelle en profondeur, Jesus se projette sur son côté droit tandis que Xhaka vient occuper l’intérieur du flanc gauche, zone qui lui est réservée cette saison...

Mais Martinelli manquera sa chance.

Différence de position moyenne entre Lacazette la saison dernière (ci-dessus) et Gabi Jesus cette saison (ci-dessous). Le Brésilien est plus mobile sur le front de l’attaque.

Les combinaisons made in France

Corner pour Arsenal. Xhaka et Gabriel occupent deux adversaires au point de penalty tandis que Gabriel Jesus aspire le second poteau pour ouvrir l’espace à Zinchenko...

Le corner est tiré au second poteau comme prévu et l’Ukrainien remise proche du but adverse. Une situation périlleuse à gérer pour les défenseurs...

Martinelli profitera de la bonne remise et de la mauvaise défense de Palace pour ouvrir le score.

Coup franc joué à deux cette fois-ci. Ødegaard sert Elneny et Martinelli se projette...

Le ballon arrive jusqu’à Tierney qui joue long pour servir Martinelli qui a fait la différence à la course afin de tenter une remise vers les grands gabarits dans l’axe. Le ballon du latéral écossais est malheureusement trop long.

Pour son premier job après ses études, difficile de rêver directement du poste de ses rêves. Pourtant c’est ce que Mikel Arteta a obtenu. En décembre 2019 après plus de 3 ans de formation dans une des - si ce n’est la - meilleures écoles du monde dirigée par Pep Guardiola, l’Espagnol s’est vu offrir le poste d'entraîneur numéro un d’Arsenal. Un club pour lequel il a disputé 150 matchs, certains même en arborant le brassard de capitaine. Toutefois, il existe une différence entre théorie et pratique. Et si l’ancien joueur du PSG ne manque pas d'idées et de connaissances footballistiques, la réalité de son début d’aventure rouge et blanche est plus difficile. Après deux huitièmes places et une cinquième place en Premier League lors des trois dernières saisons, Arteta a su maintenir la confiance de son board au même titre que la méfiance de certains supporters. Aujourd’hui, tout est différent et le chant préféré des supporters londonienspeut enfin résonner pleinement dans l’Emirates Stadium.Les pommes ne sont pas tombées trop loin de l'arbre. Ou plutôt, l’enseignement de Pep Guardiola a bien été assimilé par Super Mik. De fait, certaines innovations mancuniennes ont mis le temps mais ont bien fini par traverser l’Angleterre pour atterrir à Londres. Une des plus emblématiques d’entre elles réside dans la volonté de faire jouer ses latéraux à l’intérieur. Et pour cela rien de mieux que de ramener le meilleur élève de la promo, Oleksandr Zinchenko. À l’aise dans la densité au cœur du jeu pour ressortir les ballons ou pour défendre sur l’homme, celui que les deux espagnols ont converti en latéral gauche à City offre certitudes et polyvalence à Arteta dans une animation particulièrement amovible. Son rôle intérieur aux côtés de Partey permet notamment à Ben White, défenseur central de formation, mais latéral droit depuis le début de la saison, de retrouver un poste plus naturel en tant que troisième central dans un 3-2-5 (en lieu et place du 4-3-3 initial). Lui aussi missionné pour jouer à l’intérieur comme son homologue ukrainien, l’ancien joueur de Leeds est cependant moins à l’aise à l’heure d’affronter la Terre du Milieu et les restrictions de temps et d’espace qui vont avec.Outre les supériorités à la relance et les couvertures défensives, jouer avec des latéraux intérieurs permet aussi de libérer certaines zones. Lorsque Zinchenko ou White décrochent dans le cœur du jeu, ils offrent l’entièreté du couloir à leurs ailiers que sont Martinelli et Saka. Surcharger l’axe afin d’aspirer l’adversaire pour offrir de l’espace sur les ailes à des joueurs qui apprécient les un-contre-un est ingénieux et redoutable. Surtout quand ils sont ensuite épaulés par une course d’un partenaire.Si Arsenal est l’album de l’été, Gabriel Jesus en est le tube. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 5 matchs de championnat (il en avait planté 7 en 5 matchs amicaux durant la préparation), le Brésilien survole le début de saison après son départ de Manchester City. L’intégration semble décidément plus facile lorsqu'on retrouve un coach déjà connu et des principes plus ou moins semblables à ceux travaillés pendant cinq ans. Une de ses qualités principales réside dans sa capacité à jouer dos au but pour ses partenaires. Habitué à l’intensité anglaise et déjà très fort physiquement, l’ancien joueur de Palmeiras brille à l’heure de recevoir face au jeu, d’orienter ou de se retourner. Capable de servir ses partenaires lancés en une touche ou après avoir porté le ballon pour choisir la meilleure option, le nouveau numéro 9 rouge et blanc reprend parfaitement le flambeau d’Alexandre Lacazette, déjà très bon dans l’exercice. Toutefois pour 24 ballons touchés par match de Premier League en moyenne la saison passée par le Français, le Brésilien en touche 52 aujourd’hui. Témoignant ainsi son gros volume de jeu que l’on peut ajouter à sa réussite personnelle balle au pied (54% de dribbles réussis pour lui jusqu’ici).La mobilité sans ballon dont l’avant-centre fait preuve, en plus d’être dominant en possession, est aussi un atout de taille pour Mikel Arteta. À l’aise à l’heure de décrocher pour offrir des espaces à Saka et Martinelli qui n’attendent que de s’y engouffrer, Gabriel Jesus est en plus à l’aise sur les ailes après avoir occupé cette zone de temps à autre avec Guardiola. Son extrême mobilité sur la largeur du terrain pour ouvrir des brèches ou sur la longueur du terrain pour participer à la relance font de lui l’atout numéro un dessur ce début de saison.Redoutable sur coups de pied arrêtés, Arsenal a une nouvelle fois débusqué son facteur X du côté de Manchester City. Embauché à l’été 2021, le Français Nicolas Jover est chargé des phases arrêtées dans le staff de Mikel Artetal. Quatre buts sur les treize inscrits jusqu’ici par lesen Premier League sont issus de ces séquences. Grâce à de multiples combinaisons bien pensées pour exploiter la mobilité des uns, la qualité au duel des autres et les faiblesses adverses, les Londoniens s’imposent comme la référence du Royaume dans l’exercice et peuvent compter sur ce genre de séquence pour sauver les meubles en cas d’accroc ( comme face à Fulham le week-end dernier ).Irrésistibles depuis le début de la saison, les jeunes Gunners du tout aussi jeune Mikel Arteta ont réalisé un sans faute. Néanmoins l’adversité relativement faible affrontée jusqu'ici force la nuance et la retenue. Si le départ a été sans encombre, le match de dimanche à Manchester United, un autre projet en pleine mutation, pourrait être le premier virage de la saison.