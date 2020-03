Tactique : le 49-3 à la loupe

49-3 par ci, 49-3 par là... Depuis une semaine, et son adoption par Édouard Philippe, ces 3 chiffres hantent vos esprits. « Mais qu'est-ce que c'est que cette tactique ? C'est un nouveau délire de Thiago Motta ? » Détendez-vous. On vous explique.

Le 49-3 à la palette

Avantages du 49-3

Vous vous imposez à coup sûr. C'est garanti, c'est la loi, c'est comme ça. Pourquoi ? Bah parce que vous jouez avec 42 joueurs de plus que votre adversaire. C'est déloyal ? Ce n'est pas notre problème.



Inconvénients du 49-3



Vous ne pouvez pas jouer le hors-jeu. Bah oui, vous êtes beaucoup trop nombreux pour ça, vous occupez tout le terrain.



Le manque de fair-play. Ne tournons pas autour du pot, son adoption est clairement un refus d'en découdre. Le baron de Coubertin vous juge.



L'amertume de la victoire. Succès obtenu sous des applaudissements interrompus par des actives peu amènes, colère dédoublée de vos opposants, vous ne sortirez pas de l'arène sans vous entourer d'une escorte cohérente. Un huis clos sera en outre prononcé pour la cérémonie de remise du trophée. Moche.



En fait, non, vous avez gagné, oubliez la liste d'inconvénients ci-dessus. Seule la victoire est belle, c'est Didier Deschamps qui vous l'a dit, c'est forcément vrai.







Le 2 février dernier, Édouard Philippe dégainait l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de la Cinquième République française, pour siffler la fin de ce qu'il qualifie de «» sur le projet de réforme des retraites. Un changement tactique désespéré, qui lui a immédiatement offert la victoire. Mais concrètement, comment ça se met en place, un 49-3 ?Évacuons d'emblée la question qui vous brûle les lèvres. «» L'interrogation est légitime, autant qu'elle pose les bases de la définition du mot "audace". Le 49-3 n'est pas enfermé dans un carcan de concepts rétrogrades. Le 49-3, n'est pas constitué de postes obsolètes. Dans le 49-3, on n'est ni attaquant, ni défenseur. On est tout à la fois. À la fois défensif, car on ne le déclenche qu'en cas de force majeure, acculé sur notre but par l'opposition. Et à la fois offensif, car il constitue l'assurance d'une victoire certaine. «» Bien vu. Tout simplement car l'effectif compte 3 joueurs qui ne savent pas bien ce qu'ils font là. Il leur est simplement demandé de ne pas déranger les 49 autres. Nous aimerions vous illustrer cela sur un tableau, mais le nôtre est trop petit pour contenir 52 pions. Passons maintenant aux avantages et inconvénients du 49-3.