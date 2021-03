Tactique : la vague de Thomas Tuchel

Viré du PSG à Noël, Thomas Tuchel a réussi trois mois plus tard le meilleur début de l'histoire d'un entraîneur de Chelsea. Mercredi soir, face à l'Atlético, l'Allemand a surtout vu sa nouvelle armée livrer une leçon de cocktail parfaitement maîtrisée : pressing sauvage, gestion du ballon et du temps, sorties de balle collectives.

1

« Je suis sûr que personne ne veut nous affronter »

Exemple de ce pressing agressif : à la 8e minute, après une relance à la main d’Oblak vers Trippier, Chelsea saute à la gorge de l’Atlético et Trippier va devoir balancer en catastrophe dans l’axe. N’Golo Kanté sera à la retombée.

Ballet de sorties de balle

Le fameux 5v4 : ainsi, un joueur de Chelsea est toujours libre.

Alors que l’Atlético joue un coup franc offensif, Werner se place face au ballon…





… une fois la passe vers Trippier déclenchée, il déclenche sa course et s’en va contrer le centre du latéral anglais…





… le centre va alors être interceptée et Werner va être lancé par Havertz...





Au bout, le voilà passeur décisif pour Ziyech.

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le soir d’une autre nuit européenne, dans le vestiaire du Parc des Princes, Thomas Tuchel avait ainsi excité ses hommes avant de défier l’Étoile Rouge de Belgrade : «» Résultat : le PSG s’était largement imposé (6-1) et n’avait laissé que des miettes à un adversaire rapidement transformé en brochette. Cet amour de la chasse, Tuchel l’avait également évoqué après la défaite assez sévère des Parisiens à Anfield, en septembre 2018, soit au tout début de son aventure française. Souvenirs : «» Thomas Tuchel n’a jamais voulu presser et contre-presser pour le plaisir d’obtenir rapidement des cartouches offensives. Comme Pep Guardiola, l’Allemand a toujours fait de son travail sur l’organisation défensive une base pour la bonne et simple raison qu’une équipe qui a mal défendu est avant tout une équipe qui s’est mal positionnée en phase offensive. Ainsi, on pense aussi défensif en jouant une phase offensive. Le contre-pressing, qui peut parfois prendre l’allure d’un «» comme le théorise Helmut Gross, penseur duqui a toujours aimé voir des équipes prendre «» , devient alors une arme de contrôle massif. Tuchel rêvait de l’installer sur la durée au PSG mais s’est finalement heurté, à certains moments, à la nature de ses joueurs. Mercredi soir, au Bridge, face à l’Atlético, l’Allemand a vu son Chelsea, à qui il vient d’offrir le meilleur départ pour un entraîneur du club (treize matchs sans défaite - neuf victoires, quatre nuls, tout ça en jouant quand même Tottenham, l'Atlético, Manchester United, Liverpool, Leeds et Everton), livrer une leçon de cocktail parfaitement maîtrisée : pressing sauvage, gestion du ballon et du temps, sorties de balle collectives.Sourire en coin, regard noir, cerveau allumé, voilà ce qu’en a alors dit l’ancien entraîneur parisien, très fier : «» Difficile de contredire Thomas Tuchel tant lesont matraqué l’Atlético (2-0) et ont rapidement su étouffer sous l’oreiller le suspense de ce huitième de finale retour de C1, que Ziyech, Kanté et Rüdiger, pour ne citer qu’eux, ont traversé en héros. Il y a donc d’abord eu un pressing très agressif, qui est la marque déposée de Thomas Tuchel depuis son arrivée en Angleterre. Ainsi, depuis fin janvier, aucune équipe de Premier League, si ce n’est le Leeds de Bielsa, n’affiche de meilleures statistiques avancées que lesdans ce secteur (7.74 au « PPDA » , qui est l’indice qui mesure le nombre de passes que l’adversaire est autorisé à faire dans son camp - mercredi soir, cet indice est descendu à 6.67) et cela paie, puisque Chelsea n’a encaissé que deux buts sur la période.Mercredi soir, l’Atlético n’a alors quasiment jamais pu sortir librement. Pour preuve : aucun membre de la ligne défensive desn’a dépassé les 81% de passes réussies et Oblak a souvent été forcé à balancer sur un homme bleu. Autre preuve : Kanté et Kovacic, qui forment un double pivot assez royal, ont arraché de nombreux ballons dans le camp adverse (18 ballons récupérés à eux deux, 8 dans le camp de l’Atlético, et 17 interceptions) tout en affichant des chiffres de dribbles réussis colossaux (5 pour Kovacic, 4 pour Kanté, soit les deux meilleurs dribbleurs de la rencontre).Étouffant dans le pressing, Chelsea a ensuite offert un ballet dans les sorties de balle, grâce notamment à une supériorité numérique - et technique - permanente (un 5 contre 4) que Diego Simeone n’a jamais réussi à régler. Alors qu’il avait demandé à Carrasco, Suarez et Llorente de serrer le cerbère défensif des(Azpilicueta, Zouma, Rüdiger) et à Joao Félix de s’occuper de Kanté ou Kovacic en fonction des situations, un membre du double pivot anglais était toujours disponible pour être soit une porte de sortie, soit un relais à l’intérieur du jeu pour un latéral (James a notamment trouvé Kanté 15 fois, leur relation a été la deuxième plus fréquente chez les).Rapidement, l’Atlético a alors été submergé et aurait pu rentrer avec un bon paquet d’hématomes sur le visage si Chelsea avait été bien plus précis dans le dernier tiers (3 petits tirs cadrés seulement avant la 83e minute, plusieurs mauvais choix...). Malgré tout, difficile de mettre de côté l’excellent match des éléments offensifs de Tuchel, Hakim Ziyech en tête (1 but, 2 tirs cadrés, un énorme investissement défensif), qui ont été précieux aux quatre coins du gazon. Le premier but en est d’ailleurs un symbole parfait.À cela, il faut ajouter que Chelsea n’a quasiment jamais laissé le ballon à l’Atlético (44% du temps, mais seulement 36% en première période) et a donc rapidement su épuiser desqui ont tenté d’imposer un pressing haut lors des dix premières minutes avant d’abandonner même si Joao Félix a eu quelques possibilités et si Carrasco aurait peut-être pu obtenir un penalty pour une faute d'Azpilicueta. Ce renoncement progressif a aussi été permis par le positionnement, très haut, d’Azpilicueta et d’un Rüdiger à la cave sous Lampard et qui a sorti mercredi soir un match XXL, au point de rendre fou Savic qui lui a enfoncé un coude dans le ventre. L’autre force du soir de Tuchel aura été d’empêcher, par cette approche, Luis Suarez, qui n’avait sûrement déjà pas besoin de ça, de s’exprimer (19 ballons, 9 passes tentées, aucun dribble réussi, 27% de duels remportés…). L’Allemand tient surtout une copie référence assez impressionnante et a fait renaître certaines séquences de son Dortmund rigolard face à un leader de Liga qui n’aura pas montré grand chose en 180 minutes. Chelsea, qui n’avait plus vu le grand huit de la C1 depuis 2014, fait de nouveau peur. Tout le monde a désormais le même souhait. Et Tuchel ? «, a-t-il glissé au micro de RMC Sport.» À suivre.