Tactique : la patte Pochettino, c'est quoi ?

« Il vous fait souffrir comme un chien. Sur le moment, vous le détestez comme vous n’avez jamais détesté personne, mais le dimanche, vous le remerciez, car ça marche. »

Un ballet défensif étouffant

« Pochettino nous demande de ne pas laisser le choix à l’adversaire et de fermer les zones axiales. Il n’arrête pas de dire que c’est le cœur du jeu, que c’est là où il y a toujours le plus d’options. Quand on presse, il nous demande de laisser la pire option de passe possible à l’adversaire. Cela demande un travail collectif énorme. »

En calquant son système sur celui de Conte, Pochettino a réussi à bloquer la sortie de balle des Blues et à forcer les défenseurs de Chelsea à balancer dans le vide. Ici, on voit aussi qu’Eriksen n’hésite pas, tout en contrôlant une potentielle passe vers Cahill, à se recentrer pour aider ses milieux (Dembélé et Wanyama) à éteindre l’entrejeu adverse (Matić-Kanté).

Avec ballon, Eriksen recule d’un cran pour apporter une supériorité numérique (3v2) au milieu. De cette supériorité va naître ici un décalage et le premier but des Spurs.

Pressing très clair : bloc haut, avec Alli qui grimpe sur Bravo tout en coupant la passe vers Stones, alors que Son saute vers Otamendi et qu’Eriksen est venu fermer l’accès à Fernandinho.

Sept minutes plus tard, autre situation, même bloc haut avec des options bloquées partout et un adversaire condamné à être impeccable techniquement.

Sans surprise, le premier but des Spurs va venir d’une récupération haute : après une relance forcée, Ferdinanho va être enfermé par quatre joueurs de Tottenham, qui vont ensuite piquer en transition, conduisant à un but contre son camp de Kolarov.

« Certains vont te dire : "Moi, je suis inflexible sur le 4-4-2", d’autres qu’ils sont plus à l’aise sur un 4-2-3-1, mais tout ça, tu ne le perçois que lors de la photo aérienne prise avant le coup d’envoi. Une fois le match démarré, ça n’a plus vraiment de valeur. [...] Je suis pour l’ordre sur le terrain, mais je veux donner un maximum de chance à la créativité du footballeur. »

Flexibilité, chewing-gum et désordre organisé

Face à Chelsea, en 2017, on retrouve une défense à 3 dans un 3-4-2-1 avec Wanyama qui vient former un losange lors des sorties de balle.

À Watford, ici, même situation : Watford presse à deux, Tottenham joue à trois derrière avec un milieu derrière la première ligne de pression adverse.

Enfin, sur ce plan aérien avec Southampton, on voit le rôle des milieux, qui viennent ici aider les centraux pour sortir le ballon alors que les latéraux ont déjà pris leurs quartiers dans les couloirs.

Par Maxime Brigand

À lire : Brave New World : Inside Pochettino's Spurs, de Guillem Balague.





Alors, Mauricio, ton Paris sera-t-il rigide et lisse ? Pas d’inquiétude à avoir : la réponse est non., a plutôt averti Pochettino lors de sa première prise de parole officielle en tant qu’entraîneur du PSG. Un peu plus d’un an après s’être fait jeter du pont du navire Tottenham , bateau dont il avait récupéré la barre en juillet 2014 et qu’il a notamment réussi à mener sur les rives d’une finale de Ligue des champions au printemps 2019, l’Argentin est de retour aux affaires, déclenchant automatiquement le début d’une nouvelle grande enquête. Comme à chaque arrivée d’un nouvel entraîneur à Paris, l’attention médiatique est posée sur la grande noce : Pochettino ici, Pochettino là, Pochettino comme ci, Pochettino comme ça. Chaque journaliste fouille dans ses vieux carnets pour trouver des témoins, et chaque observateur cherche à caler le nouvel arrivant dans une case. Puis, des questions sont posées par dizaines : ce type est-il vraiment capable de gérer des stars ? Est-il vraiment celui qui va faire passer le PSG dans? L’effectif va-t-il se plier sans trop de casse à des séances intenses, extrêmes et travaillées dans les moindres millimètres ? Certains froncent les sourcils, d’autres accueillent Pochettino avec les yeux de l’espoir.Première certitude : l’ancien capitaine du club va avoir de nombreux défis à relever et arrive dans une sphère sportive presque unique, comme l’a rappelé avant son départ Thomas Tuchel. Seconde certitude : il va chercher à remplir les objectifs fixés en imposant au maximum ses convictions et son style. Troisième certitude : si Pochettino est peint dans certains articles en scientifique qui débarque à Paris avec ses fioles tactiques et qui serait capable de transformer en deux coups de cuiller à pot son nouvel effectif en gang de tueurs, l’intéressé sait surtout que sa première mission va être psychologique. Car c’est ainsi que Mauricio Pochettino a toujours réussi : en entrant dans la tête de ses joueurs.Pour comprendre ce premier aspect, il suffit de tendre l’oreille et d’écouter ceux qui ont sué sous les ordres du technicien argentin jusqu’ici. Pablo Osvaldo :Jay Rodríguez :Eric Dier :Hugo Lloris :Intensité et courage : voilà les deux ingrédients majeurs du football désiré par Pochettino, qui a prélevé ces épices essentielles chez deux de ses mentors, Jorge Griffa et Marcelo Bielsa. Griffa, parce qu’il lui a appris à être. Bielsa, parce que... Bielsa., expliquait Mauricio Pochettino àil y a quelques années.(...)Mais comment injecter le courage et l’intensité dans un style de jeu ? Simple : depuis son premier jour sur un banc, Mauricio Pochettino veut voir ses joueurs se transformer en piranhas et les voir dévorer l’espace et le temps de leurs adversaires. Preuve dès sa première sortie avec l’Espanyol Barcelone lors d’un match de Coupe du Roi face au Barça (0-0), où il avait ordonné à ses nouveaux soldats de chasser les hommes de Guardiola aussi haut que possible., détaillera Pochettino, après la rencontre.Derrière, que ce soit à l’Espanyol (2009-2012), à Southampton (2013-2014) ou à Tottenham (2014-2019), les équipes de l’Argentin ont toujours été des formidables rouleaux compresseurs. Les chiffres le prouvent : en 2013-2014, Southampton a terminé la saison avec les meilleures statistiques de pressing de Premier League (d’ailleurs, depuis, aucune équipe n’a plus couru sur une saison que les) et, entre 2014 et 2019, Tottenham a toujours été classé sur le podium des équipes avec le plus gros pressing du championnat (en tête lors de la saison 2015-2016).Dans un entretien donné récemment à la télé espagnole, Pochettino a même affirmé que son Southampton aet qu'À savoir : du pressing haut, coordonné, des courses à haute intensité, une ligne défensive haute, des relances courtes et au sol... Ce que Morgan Schneiderlin, qui a explosé sous les ordres de l’Argentin à Southampton, dépliait de façon très pointilleuse àen 2013 :(...)(...)Ainsi, un ballet défensif extrêmement précis étouffe les onze proies adverses.La force de Pochettino réside surtout dans sa capacité à adapter la forme de son ballet à son adversaire. Plusieurs matchs servent aujourd’hui de référence pour démontrer cette flexibilité : un match face à Manchester City (2-0) d’octobre 2016, une victoire face au Chelsea de Conte (2-0) quelques mois plus tard, une autre contre le Real (3-1) la saison suivante, le quart de finale retour de C1 à City en 2019... Lors de ces différentes rencontres, Mauricio Pochettino a aussi amené la preuve sur le gazon qu’il avait réussi l’exploit de transformer la mentalité d’un effectif tout entier et de le convaincre du bien fondé de ses idées., a un jour soufflé Dele Alli.Face à Chelsea, en janvier 2017, Pochettino n’avait ainsi pas hésité à calquer son système sur celui d’Antonio Conte pour d’abord annuler le schéma deset le faire ensuite exploser grâce à un Eriksen royal entre les lignes.Contre City, quelques mois plus tôt, Pochettino avait sorti un autre plan : un 4-1-4-1 très agressif pour briser les sorties de balle de la bande de Guardiola, la faire suffoquer, et la forcer, là aussi, à un jeu long inhabituel. Ce jour-là, Claudio Bravo avait alors tenté une grosse quinzaine de longs ballons, alors qu’il tournait à 4,5 tentés en moyenne par rencontre lors de cette saison.Aux yeux de Pochettino, presser est une raison de vivre. C’est aussi le meilleur moyen d’envoyer un message à l’adversaire. Sans surprise, c’est lorsqu'ils ont commencé à ranger leurs crocs que lesont commencé à glisser et que le technicien argentin a perdu son poste à la fin de l’année 2019.Flexible sans ballon, Mauricio Pochettino l’est aussi avec. Cela vient de loin, et l’Argentin l’a un jour expliqué àlorsqu'il était sur le banc de l’Espanyol :"Moi, je suis inflexible sur le 4-4-2"Ce qui conduit souvent à une forme de désordre organisé une fois le ballon récupéré afin de cogner le plus rapidement possible l’adversaire. Interrogé paril y a quelques années, Pochettino appuyait sur sa volonté deet desavec ses équipes., résumait-il également à l’époque. C’est aussi ce que l’Argentin va chercher à mettre en place à Paris : des schémas malléables en fonction des situations, agités par des joueurs créatifs et audacieux.Contrairement à Thomas Tuchel, Pochettino est moins dogmatique dans la pose de ses circuits offensifs. L’Argentin demande même à ses joueurs de s’adapter aux situations, de parfois basculer entre deux schémas entre les séquences, et ce, avec une quête permanente : étirer le bloc adverse comme du chewing-gum avec un nombre important de mouvements. Hugo Lloris :Mauricio Pochettino cherche à installer un jeu de mouvements pour donner de la fluidité à la progression du ballon et perturber l’esprit de ses adversaires, notamment grâce à un trio offensif permanent, posé dans le cœur du jeu, qui permute sans cesse. Pour sortir le ballon, l’Argentin part d’un principe simple : si l’équipe adverse presse avec un attaquant, alors son équipe ressortira avec deux joueurs ; si elle presse avec deux attaquants, son équipe passera à trois défenseurs et ainsi de suite. Dans ces différentes configurations, à Tottenham, Pochettino a alors quasiment toujours utilisé un homme clé - Eric Dier - qui pouvait soit s’insérer dans une défense à trois entre Alderweireld et Vertonghen, soit jouer au milieu dans un double pivot et redescendre pour assurer la relance. À Paris, cet homme clé pourrait s'appeler Marquinhos. À chaque fois, la sortie de balle est l’affaire des centraux et des milieux. Les latéraux sont déjà un ou deux crans plus haut., détaillait Pochettino àCela a souvent amené Mauricio Pochettino au succès et l’a parfois aidé à renverser des situations compliquées. La flexibilité qui conduit au chaos organisé perturbe l’adversaire, ce qui n’empêche pas Tottenham de conserver certaines règles fixes, par exemple dans la prise de risque dans les sorties de balle avec une responsabilité XXL donnée aux centraux, notamment pour casser des lignes ou avancer balle au pied lorsque le jeu le demande, et au gardien.Aujourd’hui, il est presque impossible de coller une étiquette sur le front de Pochettino, qui alterne majoritairement entre 4-2-3-1 et 3-4-2-1. C’est peut-être aussi là que réside sa force. Il y a quelques années,lui avait posé une question simple : qu’est-ce qu’être un bon entraîneur ? Voilà sa réponse :À la suite de cette question, son adjoint, Jésus Pérez, avait résumé en affirmant que Mauricio Pochettino avait la capacité de. L’Argentin aime aussi évoquer, comme dans, son rapport à l’énergie universelle, quelque chose qu’il sent(...)(...)(...)Mystique.Et le PSG, dans tout ça ? À Paris, Pochettino va d’abord devoir gérer un contexte de pression assez inédit et une situation où tout ce qu'il a fait avant n'importe plus. Il va surtout devoir faire entrer des individualités dans un moule collectif là où il a construit avec ses petites mains des joueurs devenus stars avec lui à Tottenham. On parle ici de l’investissement sans ballon des joueurs parisiens, mais aussi avec ballon, où le PSG s’en sort souvent grâce à un exploit réussi par un joueur qui a récupéré le ballon dans les pieds plutôt que dans la course, ce qui casse automatiquement le mouvement. Voilà surtout Mauricio Pochettino dans la même situation qu’Unai Emery et Thomas Tuchel avant lui : l’Argentin arrive avec un beau costume, des idées modernes, le souhait de proposer un football vivant, mais réussira-t-il à faire entrer son nouvel effectif dans son style et à mettre en branle ses rêves ? Rapidement, ce que Mauricio Pochettino était avant cette semaine ne comptera plus. Le PSG est un autre monde, une planète unique, et c'est tout l'intérêt des prochains mois.