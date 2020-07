Tactique : comment Griezmann a retrouvé le sourire face à Villarreal

En galère depuis plusieurs semaines, Antoine Griezmann a retrouvé son plus beau costume dimanche soir, à Villarreal, où le Barça s'est baladé (1-4) et où le Français a inscrit un but merveilleux. Replacé dans l'axe, soudainement, le Griezmann du Mondial 2018 renaît.

Nouveau système, retour du couteau-suisse

Griezmann a débuté la partie à droite de Suarez, à l’avant du 4-4-2 (ou 4-3-1-2) de Setién. Défensivement, il a parfaitement gêné les relances de Villarreal, se plaçant systématiquement sur la ligne de passe entre Pau Torres et Alberto Moreno.

Dans la construction, son rôle a été multiple. Ici, trouvé par Busquets, il vient aider à la formation d’un triangle avec Vidal, avec qui Griezmann a beaucoup échangé dimanche soir, afin de permettre la progression du bloc.

Trouvé entre les lignes par Piqué, Griezmann a cette fois la possibilité de se retourner et se sert de l’appel de Suarez pour écarter côté gauche.

Autre circuit : Griezmann part en profondeur et sert de relai à Lionel Messi, qui va ensuite pouvoir tourner le jeu à droite.

Sur l’action du but de Griezmann, Suarez trouve le Français plein axe, qui va dans un premier temps être une rampe de lancement pour Messi.

Messi va ensuite s’enfoncer plein axe, attirer deux joueurs de Villarreal sur lui et talonner pour Griezmann, qui n’a ensuite plus qu’à lober Asenjo.

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

15 juillet 2018. Adil Rami, fraîchement champion du monde et armé d’une moustache devenue porte-bonheur, déboule dans un couloir du stade Loujniki, à Moscou. Et tire : «» Deux jours plus tôt, Antoine Griezmann était déjà venu le raconter en personne, au cours de l’une des dernières conférences de presse du Mondial où il était venu expliquer au monde entier qu’il n’était plus le gosse insouciant de l’Euro 2016. «, s’était alors poilé l’international français.» À ce petit jeu, Griezmann s’en est très bien sorti et était reparti de Russie avec un nouveau statut, de nouveaux regards posés sur le joueur mature qu’il était devenu et plus personne ne doutait de sa capacité à faire des châteaux de sable avec de la poussière. Après la compétition, son entraîneur à l’Atlético, Diego Simeone, était alors venu louer un «» d’une valeur jugée «» avant de prendre dans ses bras l’un des seuls joueurs au monde capable selon lui «» d’une telle manière. Soit celle d’un mec à la recherche constante du bon angle, de la bonne passe, du bon décalage, du geste juste. Que pouvait-il lui arriver ? Aux yeux de tous, aucun soupçon : ce type était une île de beauté dans un monde qu’on ne cesse de chercher à chiffrer.Griezmann ne se lit pas ainsi. Le Barça, considéré comme le paradis du jeu, était alors un monde parfait pour lui. Comment en vouloir à l’un des meilleurs joueurs de sa génération de chercher à se frotter à la concurrence de l’un des clubs les plus joueurs du monde ? On ne peut pas. Surtout que Griezmann avait réussi son décollage - deux buts inscrits face au Betis lors de son premier match au Camp Nou - et semblait en passe de faire glisser les sceptiques dans ses chaussettes. Trop simple. La suite est connue : Antoine Griezmann s’est progressivement éteint, est devenu un casse-tête et un héros ne brillant que par bribes. Il y a une semaine, son coach au Barça, Quique Setién, a même estimé qu’il lui était compliqué de «» . Derrière, une foire : le père du joueur, Alain, a attaqué la direction sur les réseaux sociaux, la soeur, Maud, également agent du bonhomme, a provoqué une réunion avec les responsables du club catalan. On le croyait mort pour le Barça, réduit à un rôle ramasse-miettes. Puis, dimanche soir, à Villarreal, Antoine Griezmann est revenu. En patron, dans sa version la plus cool et au meilleur moment, puisque le Barça restait sur trois nuls lors de ses quatre dernières sorties et qu’il ne peut plus se foirer s’il souhaite rattraper un Real qui semble malgré tout intouchable.Il y a eu le score (1-4) et un but, inscrit avant la pause et qui a déjà fait le tour du monde : une merveille de lob lâché à l’entrée de la surface après une talonnade d’un Lionel Messi qui était il y a encore quelques jours «» avec le Français. Une douceur qui ne peut résumer à elle seule ce qui a été vu dimanche à la Ceramica, où l’on a retrouvé ce mec capable de crever dans l’herbe et de nettoyer le moindre ballon. Cela s’explique d’abord par le choix de Setién de bousculer son schéma en passant à un 4-4-2 losange, avec Messi en 10 et un Griezmann associé à Suarez devant, où sur certaines séquences le Français n’a pas hésité pas à prendre la place de l'Argentin. Ainsi, Antoine Griezmann s’est retrouvé au milieu de son terrain d’expression favori - au coeur du jeu - et a pu se balader à sa guise pour toucher un nombre de ballons à la mesure de ses désirs. Changement d’apport automatique : soudain, Griezmann a rayonné dans toutes les zones, a pris des initiatives et a profité des moindres espaces laissés par un Villarreal aventurier.Pour l’une des premières fois depuis son arrivée au Barça, on a retrouvé le Griezmann lubrifiant et Setién s’est félicité après coup de lui avoir offert «» , qui lui permet de ne plus être cantonné sur un côté et de marcher un peu moins sur les pieds de Messi. Cette fois, le trio Suarez-Messi-Griezmann a été très complémentaire et a pu combiner à plusieurs reprises dans les petits espaces. Le but inscrit par le Français en est d’ailleurs la preuve.Au delà de son but, Griezmann a été impliqué dans la majorité des nombreuses occasions du Barça, notamment celle qui a conduit au but inscrit contre son camp par Pau Torres après trois minutes de jeu. On l’a ensuite vu parfaitement servir Vidal après avoir été à la récupération du ballon devant sa surface.Partout offensivement, capable de compenser les déplacements de Messi et Suarez, faux attaquant retrouvé, Griezmann a aussi attrapé les regards grâce à un investissement défensif précieux, sa capacité à résister dans les duels et 100% de tacles réussis.Imbattable depuis la reprise, Villarreal pouvait enterrer définitivement le Barça dans la course au titre. Les hommes de Javi Calleja ont finalement permis au club catalan de briller dans une nouvelle formule, qui pourrait être rapidement revue et qui permet aux trois offensifs d’être plus proches que dans le 4-3-3. Mieux, selon Piqué, cette approche «» aussi défensivement le Barça. Elle permet surtout à Griezmann de pouvoir agiter son cerveau dans son costume préférentiel : celui de couteau-suisse. Comment s’en plaindre ?