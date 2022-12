Tactique : Retour sur la finale nuancée des Bleus et de Deschamps

Défaits aux tirs aux buts (3-3, 4-2 TAB) dans ce qui restera peut-être la plus grande finale de Coupe du Monde de l’Histoire, les Bleus ont jonglé entre plusieurs masques au fil des minutes. D’abord malmenée, puis surprenante et conquérante, l’équipe de France a eu mille vies dans un match sur lequel les choix de Didier Deschamps semblent avoir eu un impact tout particulier.

Le moteur de la Scaloneta

64 minutes disputées



1 but



3 passes clés



4 dribbles réussis sur 6 tentés



26 passes réussies sur 27 tentées



7 duels au sol remportés sur 11 disputés



Beaucoup redoutaient le rapport de force entre côté droit, force des Sud Américains et côté gauche tricolore, mais c’est finalement Koundé, rarement ciblé jusqu’ici, qui a vu la tempête ciel et blanche s’abattre sur lui.







À la 20e minute, Rodrigo De Paul trouve facilement une passe intérieure vers Enzo Fernández. Le milieu de Benfica se positionne entre Giroud et Griezmann, une zone que la France a souvent peiné à défendre…







Il percute ensuite balle au pied et profite de l’appel intérieur de Mac Allister pour combiner dans l’axe. Pendant ce temps, Di María profite d’une certaine liberté à gauche grâce au déplacement de son milieu qui, de ce fait, aspire complètement Koundé…







Le joueur de Brighton combine alors en une touche avec Álvarez qui profite d’un Raphaël Varane particulièrement reculé…







Jusqu’à trouver la terre promise côté gauche. C’est sur ce ballon qu’Angel Di María provoquera la faute et le penalty concédés par Ousmane Dembélé.



La grande contagion

Comme si les blessures n’avaient pas déjà assez amoché ces Bleus en cette fin d’année, un mystérieux virus n’a cessé de circuler au sein du groupe ces derniers jours. Adrien Rabiot, Raphaël Varane, Ibrahima Konaté, Kingsley Coman… « Plusieurs joueurs ont été touchés jusqu’à être alités et privés d'entraînement collectif. Tout le groupe a été soumis à une situation que nous avons essayé de gérer au mieux. [...] On n’avait pas le dynamisme qu’on avait eu jusqu’à maintenant, et c’est pour ça qu’il n’y a pas eu de match pendant une heure » , a déclaré Deschamps après la finale. Alors qu’il semble difficile d’occulter certaines lacunes chroniques à nouveau observées face à l’Argentine et qui ne résultent pas que de l’état physique des joueurs, le prisme du jeu ne peut cependant parfois pas tout expliquer. Face à une Albiceleste survitaminée et souvent à la limite de l'agressivité tolérée, les Bleus n’ont pas pu prendre part à ce combat pendant une heure, faisant parfois preuve d’une passivité étonnante quand on connaît l'âme et le caractère de cette équipe.







Après deux minutes de jeu, Alexis Mac Allister peut tranquillement recevoir le ballon puis s’orienter face au jeu sur une touche dans le camp français, Antoine Griezmann étant toujours dans le flou sur son positionnement…







Le Mâconnais tente alors de se rattraper en poursuivant sa course, bien aidé par Adrien Rabiot mais la traque française manque d’impact et d’agressivité, le milieu argentin peut alors trouver Messi seul entre les lignes…







Nouvelle prise à deux de Tchouaméni et Upamecano sur le Parisien mais une fois de plus les Français sont à contre temps et mal orientés, l’Argentin peut à nouveau écarter sur Di María côté gauche.





De plus, cette fébrilité physique semble avoir contaminé le facteur technique pour des Bleus alors incapables de faire parler leurs pieds les fois où ils ont eu l’occasion de calmer la furia du Lusail Stadium. Aucun tir jusqu’à la 68e minute, aucun ballon touché dans la surface adverse à la mi-temps, des erreurs grossières de Théo Hernandez, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann… Toujours dans la lignée des virus qui touchent cette équipe, un particulièrement frappe l’équipe de France depuis quelques temps: l’incapacité à bien organiser des transitions. La maladresse, la panique, le positionnement plus bas de Griezmann et Dembélé, le profil de Giroud… Tant de facteurs qui ont amputé la France de ses plus grosses munitions, censées légitimer l’approche conservatrice de son sélectionneur.







À la demi-heure, Rodrigo De Paul centre au deuxième poteau, le ballon est bien sorti par Koundé. Dembélé est alors touché pour enclencher une potentielle transition…







Mais le Barcelonais dégage le ballon sous la pression.







Quelques secondes plus tard, Olivier Giroud est trouvé dos au jeu et parvient à trouver en retrait Adrien Rabiot…







Mais le Turinois balance à nouveau devant.



Coaching (presque) gagnant

En effectuant sept changements (cinq dans le temps réglementaire, un en prolongation et un sur commotion) Didier Deschamps a tenté de secouer la fourmilière pour réveiller les siens et tenter de revenir dans un match qui semblait pourtant difficilement renversable. « Je voulais voir quelque chose de différent. On manquait de fraîcheur. Je ne veux pas faire culpabiliser Olivier et Ousmane, qui ont fait beaucoup pour qu’on en arrive là. Aujourd’hui, je les voyais moins bien. Je n’ai pas attendu la mi-temps parce qu’on n’allait pas y arriver. Ça a changé pas mal de choses. Pendant longtemps, il y a une équipe qui a joué une finale de Coupe du monde et pas l’autre. Il a fallu secouer le cocotier pour faire en sorte d’inverser la tendance. »



Dès la 42e minute, Randal Kolo Muani et Marcus Thuram, aux profils plus mobiles pour enfin pouvoir courir vers le but de Martínez, ont fait leur apparition à la place d’Olivier Giroud et Ousmane Dembélé, poussant ainsi Kylian Mbappé en pointe comme en fin de match face au Maroc. Leader de la résistance et presque sauveur de la nation, Kolo Muani a pénétré sur la pelouse avec le même état d’esprit hargneux que face à la Tunisie et au Maroc, matchs dans lesquels il s’était déjà démarqué par son activité à toute épreuve. Celui qui a disputé 22 duels hier soir (pour 13 remportés) en 79 minutes jouées a véritablement remis la tête des Bleus à l’endroit du haut de ses cinq sélections, jusqu’à déboucher sur le one man show de Kylian Mbappé. Plus globalement, bon nombre de joueurs sortis du banc ont réalisé une entrée convaincante, bien aidés par le passage en 4-4-2 à la 70e offrant ainsi une structure défensive plus adaptée à tout le monde. Thuram, Camavinga, Coman, Konaté… Tous ont à un moment ou à un autre allumé la lumière pour tenter de réveiller le géant endormi, avec succès.









Quelques minutes à peine après son entrée, Randal Kolo Muani gagne son duel côté droit en s’imposant physiquement devant Nicolás Tagliafico…







L’ancien Nantais s’offre ensuite de l’espace et percute devant lui sans se poser de questions…







Jusqu’à se faufiler entre Nicolás Otamendi et Enzo Fernández pour gratter des mètres, une faute et un carton jaune sur le milieu argentin.







À la fin du temps réglementaire, la France est plus haute, plus proactive sans ballon et arbore son 4-4-2 depuis une vingtaine de minutes. Nahuel Molina décide alors d’allonger côté droit…







Mais De Paul subit instantanément la densité physique d’Eduardo Camavinga, malgré sa position inhabituelle de latéral gauche. L’ancien Rennais défend en avançant et récupère le ballon, bien aidé par Marcus Thuram…







Jusqu’à offrir une position de frappe à Kylian Mbappé quelques secondes plus tard. Le Parisien verra sa tentative déviée au-dessus du but de Dibu Martínez. Corner.



Malgré les nombreuses imperfections et le résultat final forcément déchirant, le Mondial des Bleus a été beau. Finaliste pour la quatrième fois de son histoire, l’équipe de France continue de prouver compétitions après compétitions qu’elle est l’une - si ce n’est la - des sélections les plus compétitives du globe, notamment grâce à son vivier inépuisable. Un constat partagé par Didier Deschamps lui-même : « L’équipe de France a toujours eu un réservoir très important. Avant la compétition, j’avais des jeunes joueurs qui n’avaient pas une grande expérience internationale et ils ont prouvé qu’ils pouvaient être au niveau. Il y en a d’autres qui ne sont pas là, qui pourront être là à l’avenir. J’ai toujours besoin de cadres pour encadrer cette jeunesse, mais la qualité est là, très importante. Il faut toujours former un groupe, le façonner, pour avoir, en plus de la qualité, un état d’esprit. Je n’étais pas inquiet avant ce Mondial, je ne suis pas inquiet ce soir. On a fait une finale d’Euro, on a gagné une Coupe du monde, une Ligue des nations... Il y a eu cet Euro raté, mais là, on a été en finale. C’est quand même quelque chose. »



La Coupe du monde 2022 aura au moins eu le mérite d’avoir mis des étoiles dans les yeux des Français, à défaut d’en rajouter une sur le maillot. Si les Bleus ont failli dans un match qui aurait pu propulser le football de notre pays encore un peu plus dans les cieux, nul doute pour la France que l’avenir s’annonce radieux.



