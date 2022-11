Tactique : Griezmann, le retour du DJ

Quatre ans après avoir livré un Mondial russe fabuleux, le joueur de l’Atlético a plongé dans la troisième Coupe du monde de sa vie en laissant l’équipe de France se brancher de nouveau sur son cerveau lors de la large victoire sur l’Australie (4-1). Décryptage.

« Pour moi, Antoine est un milieu de terrain dans l’âme. »

Plan à trois et chaos

Dès la trentième seconde, on a vu Benjamin Pavard occuper une position très intérieure afin de faire douter le duo Goodwin-McGree…





Bien aidé par le positionnement également recentré d’Ousmane Dembélé, chargé de fixer l’attention de Behich pour le confronter le plus possible à des situations de un contre un, Griezmann a ensuite pu être régulièrement trouvé par Konaté dans cette position, qui lui permet d’avoir tous les angles de passes ouverts…





Il a alors souvent pu échanger avec Dembélé. Cette séquence se terminera par un centre du joueur du Barça en direction de Mbappé.





Variante vingt-cinq minutes plus tard : on retrouve Pavard dans sa position intérieure, qui assure aussi ici un marquage préventif, alors que Griezmann attire avec lui le latéral gauche australien - Behich - vers l’intérieur. Dembélé est ainsi libéré…





… et peut être trouvé par l’audace d’Upamecano.





Une fois la passe latéral effectuée, Pavard déclenche un appel extérieur, une situation de deux contre deux est crée : Griezmann attaque l’espace ouvert et sera contré par Rowles.





Autre séquence avant la pause : Griezmann est au départ, collé à la ligne, et joue en retrait avec Pavard. Pendant ce temps, Dembélé rentre à l’intérieur et occupe Behich…





… après une phase de possession d’une dizaine de secondes, l’espace s’est ouvert grâce à un décrochage encore plus prononcé de Dembélé, combiné à un autre de Giroud. Upamecano le voit et lance Griezmann en profondeur…





… au bout, centre pour Mbappé et reprise juste au-dessus.

Graphique fourni par la FIFA de la répartition, après une quarantaine de minutes de jeu, des pénétrations dans le dernier tiers australien. La répartition des attaques bleues en première période a alors été assez claire.





Lassé de ne pas voir le ballon lui arriver dans les pieds, Griezmann a, en réaction, souvent décroché comme sur cette séquence pour se connecter avec le côté gauche…









C’est aussi le milieu qui a fait sauter le plus de lignes et tenté le plus de passes de ce type (celle-ci, vers Rabiot, sera trop longue, mais l’idée était là).





Sa relation avec Kylian Mbappé a également été optimale : ici, il va venir décrocher demi-espace gauche, prendre l’info…





… parfaitement s’orienter dès la prise de balle…





… puis placer Mbappé dans une position mortelle.





Autre exemple de décrochage…





… et de la relation Griezmann-Mbappé, saupoudrée d’une subtile passe cachée.





Encore une autre.





Sur le même modèle, on a vu le Français combiner avec Theo Hernandez…





… et ne pas passer loin de marquer.





Enfin, on l’a vu être un appui pouvant être précieux, notamment pour Pavard.

Un bloc encore ouvert sans ballon

Mardi soir, certaines scènes ont fait tiquer : ici, Antoine Griezmann s’interroge clairement sur la manière dont son pressing doit être posé.





Sur la même séquence, Tchouameni lui dit de s’occuper de Mooy…





… et lui indique au joueur du Real de surveiller McGree.





Plus tard dans la rencontre, il est possible de noter une amélioration, mais on est encore loin du bloc ultra court et compact de 2018.

Par Maxime Brigand, à Doha

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pourquoi choisir ? Face A : il y a le bon garçon, moderne, pop, à la gueule qu’on balance dans des pubs pour rasoir, qui colore ses cheveux à un âge où certains n'osent plus sortir sans casquette et qui joue au foot avec un pinceau au bout des pieds. Face B : il y a le footballeur pro au cœur de joueur de DH qui, gosse, prenait son pied en étant «» pour scotcher dans la tête de ses différents coachs l’idée qu’ils avaient entre les doigts un élément hargneux comme peu. Un jour, lorsqu’il était joueur de la Real Sociedad, l’histoire raconte même qu’alors qu’il s’apprêtait à jouer contre Malaga et à affronter Weligton, Antoine Griezmann a vu son entraîneur de l’époque, Martin Lasarte, se pointer et lui dire : «"Mange le". » À 31 ans, le numéro 7 de l’équipe de France a passé l’âge de balancer de l’herbe à ses proies. Il n’en a, par contre, pas tout à fait fini avec les galipettes en short et en crampons. On l’a encore vu, mardi soir, au moment de sauter à pieds joints dans la troisième phase finale de Coupe du monde de sa vie dans un stade de Doha, se marrer en enchaînant les tacles - il en a tenté trois au cours de la soirée et en a réussi deux - et les ballons récupérés - au total, il en a gratté cinq et intercepté un.L’affaire a même fait poiler ses partenaires de toujours, Hugo Lloris en tête : «» Quelques minutes plus tard, Olivier Giroud est aussi venu lâcher deux-trois mots au sujet de son copain, évoquant son «» et poussant une fenêtre : «» Un milieu de terrain, lui ? Oui, lui, évidemment, même si l’un des hommes qui le connaît le mieux sur cette planète - Diego Simeone, son entraîneur à l’Atlético - a redit en octobre qu’il était avant tout «» . La vérité est surtout qu’Antoine Griezmann n’appartient à aucune catégorie et s’amuse à déchirer les étiquettes au fil des saisons. En 2018, après la victoire des Bleus en Russie, où il avait souvent volé au-dessus des rencontres , Simeone avait loué la capacité du Mâconnais à «» . Quatre ans plus tard, Griezmann s’est contenté de dire, dimanche, sur Téléfoot, qu’il essayait simplement «» Ça tombe bien, il fait même un peu plus que ça : il les porte comme un sherpa et il n’y a définitivement rien à choisir. Peu importe où, peu importe quand, lorsqu’on lui donne les platines, le troisième meilleur buteur des Bleus met le feu.Ce Mondial 2022 lui a pourtant offert une nouveauté : un nouveau rôle, de milieu relayeur droit dans un 4-3-3, que certaines voix voulaient le voir occuper depuis belle lurette. Saugrenu ? Bien sûr que non. «, estimait l’entraîneur du RC Lens, Franck Haise, dans les pages demardi matin.» Installer Antoine Griezmann en troisième milieu, chargé de faire l’ascenseur entre les différents étages du terrain, Deschamps y songeait depuis un moment, forfait de Karim Benzema ou non. Pour accompagner une équipe de France amputée de son interrupteur en chef (Paul Pogba) et en quête de créativité à la construction, le sélectionneur a donc décidé de tenter le coup pour attaquer la défense de son titre, au Qatar. Et le test a été plus que concluant : les Bleus, bien que surpris après moins de dix minutes de jeu, ont fini par largement s’imposer face à l’Australie (4-1) et Griezmann a de nouveau laissé ses potes brancher leurs câbles à ses idées. Pour le meilleur.Le meilleur, car dès les premières secondes, le Madrilène aux 111 sélections, très libre de circuler, a vite confirmé sa réputation de formidable lecteur d’espaces et a excellé dans ses déplacements combinés. Lloris : «» Face à une Australie repliée en 4-5-1, il était indispensable d’avoir un DJ capable de mettre du rythme, de générer des mystères et du stress dans les esprits pour fissurer le bloc adverse. Antoine Griezmann a pu sans souci assumer ce rôle, bien relayé par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, même si, au-delà des percussions incessantes des deux bolides balle au pied dans les couloirs, on pourra regretter le trop petit nombre d’appels généreux qui auraient pu faire encore un peu plus douter la ligne défensive des. Principalement positionné dans le demi-espace droit, jamais très loin de Benjamin Pavard et Dembélé, le joueur de l’Atlético a eu tout le loisir de décrocher devant la deuxième ligne de pression adverse, de multiplier les touches (88 ballons touchés sur la soirée, soit le cinquième plus haut total français) et de régaler ses partenaires offensifs. Sa relation avec ses deux partenaires du côté a notamment été très riche.Si l’équipe de France a réussi à inverser logiquement le score grâce à une tête de Rabiot et à un but de Giroud suite à une bonne phase de pressing enclenchée par le milieu de la Juventus, elle a ensuite déroulé en seconde période, même si tout n’a pas été parfait dans l’utilisation du ballon. Olivier Giroud, arrivé à hauteur du record de buts de Thierry Henry mardi soir, n’a, par exemple, quasiment jamais été sollicité lors du premier acte - sa première vraie combinaison avec Mbappé a eu lieu à l’heure de jeu - et Aurélien Tchouameni, généralement seul devant la paire Upamecano-Konaté, a souvent été un peu trop neutre à la construction, même s’il s’est libéré au fil de la soirée. Alors, Griezmann, affamé, ciblé par Lloris sur les relances et souvent bien étagé avec Rabiot, s’est démultiplié pour générer un minimum de chaos. Et ça a payé.Assez brillant avec ballon, Antoine Griezmann a malgré tout vu le bloc français peiner - et c’était l’une des principales questions du soir - à s’ajuster lors de certaines phases sans ballon. L’Australie n’a pourtant pas changé drastiquement et a de nouveau construit ses séquences avec une sortie en 2+3 , où les latéraux (Atkinson et Behich) venaient serrer aux côtés de Mooy et libérer les couloirs aux ailiers (Leckie et Goodwin). De plus en plus imprécis, lesn’ont heureusement pas su appuyer plus que sur l’action qui a vu la tête d’Irvine toucher le poteau dans la zone ouverte à droite de Tchouameni. Organisée en 4-2-3-1 sans ballon, avec un Griezmann investi et principalement chargé de contrôler Mooy, l’équipe de France a du boulot et Olivier Giroud a tenu à le pointer après la rencontre : «» «, a poursuivi Deschamps.» Il faudra surtout faire des choix d'orientation collectifs, au risque de revoir trop souvent des scènes où les attaquants - Dembélé et Mbappé en tête - veulent partir chasser haut et où les autres lignes de pression ne suivent pas. La plus marquante a vu, à la 17, l’Australie sortir sans trembler d'un "pressing" bleu en appuyant dans le dos d’Ousmane Dembélé. Dans le foot, le pressing est, comme le disait Coco Suaudeau, un révélateur de «» Sans schéma clair, le bloc devient vite perméable, trop étiré sur la largeur et donc ouvert à tous les vents. Sur ce point, ce premier match a été un nouvel avertissement.Sportivement, c’est cette animation sans ballon souvent bancale qui a déjà participé à l’échec du dernier Euro des Bleus. Ce sera de nouveau le principal chantier du staff tricolore avant de retrouver le Danemark, les récents coups reçus à Copenhague n’ayant, on l'imagine pas été oubliés. C’est ici une question de réglages et de souvenir : le but du 2-1 n’est-il pas arrivé au bout d’un pressing haut bien ficelé ? Ces Bleus peuvent-ils le répéter ? À méditer, tout comme d’autres points, plus positifs, à commencer par la performance de Dayot Upamecano, droitier à gauche, ce qui l'a aidé à toucher avec aisance un Kylian Mbappé déchainé dans des positions idoines, ou celle d’un Rabiot, intéressant dans le contre-pressing. Il y a surtout eu le match à choyer de Griezmann, à la fois cuisinier et serveur d’un soir. Cet ensemble reste une bonne base pour commencer une aventure mondiale qui a débuté comme la précédente s’était terminée : avec quatre buts marqués et avec de quoi potasser malgré le succès.