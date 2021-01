Ta ville, tu l'aimes ou tu Leipzig

Les dénigrements de son « plastik club » , passe encore. Mais Emil Forsberg a touché la corde sensible en s’attaquant à la ville de Leipzig et à sa météo, pas à son goût pendant la période hivernale. Des propos impossibles à laisser passer, qui imposent une petite mise au point.

Willkommen in Hypezig

#LeipzigVermisstDich Guten Morgen! Mach doch mal wieder einen Spaziergang und genieße eine kleine Auszeit an der frischen Luft. Vielleicht entdeckst du etwas Schönes? Bis später.© @pkfotografie_le pic.twitter.com/TPqNUWQ40L — Leipzig Region (@LeipzigTourist) January 6, 2021

Par Quentin Ballue

Voici comment Susi Wieschollek, employée à l’office de tourisme local, décrit le climat hivernal de Leipzig. Pas de quoi effrayer un Scandinave sur le papier, à part peut-être Emil Forsberg. Le Suédois s’est ouvertement plaint de la météo dans une interview pour, et les mots sont sans équivoque :Vraiment ?Depuis le temps qu’il vit dans la Saxe, Forsberg devrait savoir que la petite Berlin vaut le détour. Sa présence dans la liste du New York Times des 52 lieux à voir en 2020 n'a rien d'un hasard puisque la ville dispose d’une grande richesse historique, avec en têtes de gondole sonmonument de la Bataille des nations, bâti en hommage aux combats de 1813 contre les troupes napoléoniennes, et son musée de la Stasi. Surtout, son patrimoine culturel substantiel est en grande partie accessible (hors contexte pandémique, évidemment) lors de ces journées d’hiver qui peuvent lui paraître si longues., insiste Susi Wieschollek.Une ville de musique et d'arts à l’offre culturelle non négligeable, couplée à un cadre loin d’être aussi désagréable que certains commentaires pourraient le laisser paraître. Aussi dynamique soit-elle, Leipzig ne vous étouffera pas. Bien au contraire, puisque les espaces verts occupent près d’un tiers de sa surface. Sans compter quelque 200 kilomètres de voies navigables et les incontournables lacs du Neuseenland au sud de la ville. Idéal pour une mise au vert. Ça manque de magie ? Pas de souci : les inconditionnels de Santa Claus ont droit chaque année à l’un des marchés de Noël les plus renommés d’outre-Rhin.Emil ferait-il donc son difficile ? André Poncelet, responsable de l’édition allemande du, souligne Susi Wieschollek.Au lieu d’exprimer son mécontentement saisonnier, notre numéro 10 pourrait aussi se rappeler que c’est en hiver que le RasenBallsport a dépouillé le Bayern et Naples en 2018, ainsi que Tottenham en 2020. N’en déplaise aux grognons, comme le résume le