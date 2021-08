T. Henry rebondit à Venise

French striker Thomas Henry, 26, arrives from OH Leuven of Belgium’s Jupiler Pro League.https://t.co/JbIvMrJgEZ#ArancioNeroVerde ?? pic.twitter.com/mLH1dnsHe7 — Venezia FC (@VeneziaFC_EN) August 24, 2021

Un serial buteur français traverse les Alpes.22 ans après, un nouveau T. Henry débarque en Italie. Le Venezia Calcio a officialisé l'arrivée Thomas Henry en provenance de l'OH Louvain. L'attaquant français y a paraphé un contrat de trois ans. Lesont déboursé une petite fortune puisque le Français arrive en Vénétie contre un chèque de 6 millions d'euros, devenant au passage la plus grosse vente pour l'OHL.Peu connu en France - il a notamment officié à Chambly durant deux ans - Henry s'est forgé une petite réputation en Belgique . Avec Louvain, il a notamment finit meilleur buteur de D2 en 2020 et deuxième meilleur buteur de Jupiler Pro League la saison dernière (21 buts). Le joueur de 27 ans retrouvera un autreen la personne d' Anthony Taugourdeau Quatre buts en Serie A et il aura marqué plus de but que le vrai T. Henry.