Sylvain Ripoll : « Prêts pour lancer le sprint »

« J’ai souhaité qu’on soit irréprochables et très respectueux des valeurs du collectif. Ce sont des choses qui permettent à un groupe d’aller loin sainement. Sans ça, c’est très difficile de réussir au haut niveau. »

« Les Espoirs n’ont pas vocation à être une copie des A, même s’ils sont une source d’inspiration exceptionnelle par rapport à ce qu’ils ont vécu et ce qu’ils ont réalisé. »

« La catégorie espoirs a cette spécificité que les choses sont en mouvement en permanence. Il y a des joueurs qui étaient très loin de l’équipe de France il y a encore 6 mois, qui étaient presque inconnus au bataillon, qui s’en sont rapprochés à une vitesse incroyable. »

« Quand on a du savoir-faire et de la matière, ça donne des résultats. On le voit avec les A, sur les 23 champions du monde, 18 sont passés par les espoirs. »

Propos recueillis par Mathieu Rollinger

Interview réalisée le 23 mai 2019.





Surtout impatient. On a hâte de démarrer et de construire notre aventure, même si elle a démarré il y a deux ans. Personnellement, je n’ai pas eu le plaisir de disputer une grande compétition en tant que joueur international. Je sais qu’un championnat d’Europe espoirs est quelque chose d’assez énorme. J’ai hâte de découvrir tout cet environnement, toute cette excitation qu’il peut y avoir autour d’une compétition internationale.Dès que je suis arrivé à la Fédé, j’ai senti qu’il y avait beaucoup d’attentes. C’est vrai que ce temps passé sans disputer une compétition majeure, ça a pesé un petit peu. D’où la volonté de voir cette sélection d’équipe de France espoirs bien se comporter sur cet Euro.On ne m’a pas passé de commandes particulières, si ce n’est de faire les choses à ma façon. J’ai souhaité qu’on soit irréprochables et très respectueux des valeurs du collectif. Ce sont des choses qui, on le sait, permettent à un groupe d’aller loin sainement. Sans ça, c’est très difficile de réussir au haut niveau. On a la certitude d’avoir du potentiel individuel dans toutes les lignes et d’avoir des joueurs de grande qualité, mais, quand on voit les douze équipes qui seront à l’Euro, la différence va certainement se jouer sur des choses comme ça. Adopter des comportements, des attitudes, être tourné vers les autres ou avoir la volonté de continuer cette aventure ensemble, c’est capital.Non, car on a eu le temps de discuter avec lui sur ce qui s’est passé. Maintenant, il y a des choses que j’ai jugées pas acceptables et qui, à un moment donné, l’ont éloigné de la sélection. C’était pour moi logique par rapport à la feuille de route que je m’étais fixée.Oui, quand on constitue une liste, il y a beaucoup de choses qui entrent dans le cadre de la réflexion. Des choses peuvent affecter, mais ce sont toujours des choix sportifs au départ. Jean-Kévin est surtout pénalisé par son manque de temps de jeu sur la phase retour, où il n’a quasiment pas joué. Et oui, il y a des choses qui se sont passées qui ne sont pas des facteurs favorables. Il ne faut pas le nier.Il n’y a pas de choses programmées, juste des critères que l’on partage sur ces aspects-là. Mais il n’est pas question de faire du copier-coller de quoi que ce soit. Les Espoirs n’ont pas vocation à être une copie des A, même s’ils sont une source d’inspiration exceptionnelle par rapport à ce qu’ils ont vécu et ce qu’ils ont réalisé. Mais il faut aussi que chaque sélection ait sa propre identité, les joueurs ne sont pas les mêmes, leurs caractéristiques non plus.La grosse différence avec le quotidien dans un club, c’est déjà de prioriser son travail et ses idées. Parce qu’on a moins de temps et il faut dégager de grands principes sur lesquels on s’appuie. C’est l’avantage d’avoir des joueurs de haut niveau qui sont capables de vous faire gagner du temps du point de vue tactique. Ils sont censés comprendre les choses plus vite, s’adapter à des scénarios différents plus rapidement, avoir de bonnes réponses dans différentes situations.Il est évident que si Abdou a fait l’intégralité de cette campagne de qualification, si je lui ai donné des responsabilités, c’est que j’estimais qu’il était bon pour le groupe et que c’était bien qu’il soit avec nous. Maintenant, il y a cette situation-là, ce n’est pas moi qui l’ai choisie. Qu’il ne soit pas disponible comme je le souhaite lors de la préparation de l’Euro, qu’il ait raté les deux derniers matchs avec Dortmund qui rajoute 15 jours d’arrêt, et une intervention qui rajoute 20 jours d’arrêt. On arrive à un temps d’arrêt sans s’entraîner trop important pour entrer dans une compétition où on devra jouer 3 matchs en 6 jours. Quand je prends la décision pour Abdou, vous vous doutez bien que j’ai pesé le pour et le contre. Dans la balance, ça penchait trop du mauvais côté. Je ne voyais pas comment on pouvait être apte physiquement pour relever ce challenge-là après 30 jours sans s’entraîner. Ça ne me paraissait pas envisageable.Ce n’est pas à moi de répondre à ça. Je lui ai demandé de reporter cette opération après l’Euro. Parce que ça me paraissait être une compétition tellement importante... Il m’a dit que ce n’était pas envisageable, donc il a fallu prendre une décision.Il n’est pas plus piégeux pour la France que pour l’Angleterre. C’est un match entre deux nations qui ont de l’ambition. Mais de par la formule de ce tournoi, il ne vaut mieux pas être celui qui perd...L’image est peut-être bonne. Peut-être même plus que d’autres compétitions internationales où il peut y avoir des quarts et des huitièmes. On a une formule compressée, en quinze jours. Il faut être dans les starting-blocks tout de suite et prêts pour lancer le sprint.Dans la méthode de travail utilisée, j’essaye de le faire forcément. J’ai eu la chance de débuter dans le métier en tant qu’adjoint de Christian Gourcuff, c’est un laboratoire d’observation extraordinaire. Mais après, quand on prend plus de responsabilité, on essaye aussi d’apporter sa touche en fonction de sa personnalité et de sa perception des choses. Ces idées nous suivent et il faut savoir les faire évoluer. J’ai gardé une grande partie des idées de jeu que Christian avait mises en place à Lorient, avec quelques aménagements. Notamment parce qu’il y a des spécificités à prendre en compte quand il s’agit d’un club ou d’une sélection. Quand vous avez sept ou huit séances chaque semaine avec des joueurs dans un club, et deux ou trois pour une sélection, ce n’est pas la même histoire.En dehors des rassemblements, mes week-ends sont occupés par de la supervision au stade ou à la télévision. L’idée, c’est de voir un maximum de joueurs, un maximum de matchs. Généralement, le début de semaine est consacré à des réunions avec l’ensemble du staff technique où on échange les informations. On fait des rapports sur une soixantaine de joueurs chaque semaine. Donc ça fait pas mal de travail. Et puis, il y a toute la partie relations avec les clubs. C’est important d’échanger avec les entraîneurs et les joueurs pour avoir le plus d’infos et garder contact avec eux. Entre les rassemblements, certains peuvent rencontrer des problèmes ou avoir besoin d’échanger de choses et d’autres. C’est important de garder ce lien.Oui, il faut prendre tous ces paramètres en compte. La catégorie espoirs a cette spécificité que les choses sont en mouvement en permanence. Il y a des joueurs qui étaient très loin de l’équipe de France il y a encore 6 mois, qui étaient presque inconnus au bataillon, qui s’en sont rapprochés à une vitesse incroyable. Et à l’inverse, par des choix de carrière ou des soucis physiques, certains prennent des trajectoires où ils perdent temps de jeu, performance ou confiance et se retrouvent loin. Il y a aussi des changements de statut, avec certains qui vont se retrouver d’un coup sur le devant de la scène et ça peut jouer sur les comportements. Il y a des chassés-croisés, des allers-retours qui se jouent, et tout ça est mouvant. L’idée, c’est de faire la synthèse de tout ça. Et il faut prendre ça en compte.Oui, dans ma liste, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de Ligue 1. Et heureusement, parce qu’ils sont français. La Ligue 1 est un championnat difficile sur le plan tactique, avec des blocs denses, et ça, beaucoup de joueurs ou d’entraîneurs étrangers le reconnaissent. Mais on a beaucoup de joueurs qui sont en Allemagne, notamment.Effectivement, c’est une tendance qui s’est quelque peu inversée. Par exemple, je trouve qu’aujourd’hui, le saut à l’étranger peut être intéressant à l’âge de la catégorie Espoirs. Pas forcément avant. Il y a quelques années, ça pouvait se faire beaucoup plus tôt. Après, il n’y a pas de règle absolue. Mais en tout cas, les jeunes Français n’ont pas peur de franchir le pas rapidement. Je trouve qu’à l’image de Moussa Niakhaté ou Jean-Philippe Mateta à Mayence, ils le font, mais pour être titulaires quasiment d’entrée. Avant, c’était peut-être plus pour intégrer la réserve ou faire un complément de groupe.Je n’ai pas suffisamment d’éléments pour commenter la politique sportive du PSG vis-à-vis de ses jeunes. Après, ce n’est pas évident d’avoir des joueurs de niveau international et de garantir une place aux jeunes. Ça dépend de la directive qu’un club prend, mais je n’ai pas à juger ça.Oui, après, il faut regarder la concurrence au poste... Vous citez Kylian Mbappé, mais on parle là d’un phénomène. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur point de comparaison. Alban aurait très bien pu être avec les Espoirs, il a les qualités pour. Après, on a dû faire des choix et il pouvait être le fer de lance de cette équipe des U20. Ce sont des arbitrages.C’est surtout qu’on voit des joueurs intégrer l’équipe pro de plus en plus jeunes. Et quand je dis intégrer, ce n’est pas juste être dans le groupe et faire des entrées, mais bien avoir du temps de jeu. Est-ce que c’est parce qu’ils sont plus armés ou moins frileux ? C’est difficile à dire. Mais la catégorie espoirs, telle que je la connaissais, était réputée pour offrir un beau tremplin à des joueurs inconnus. Aujourd’hui, on peut légitimement penser que pour certains, l’étape suivante est directement les A. En tout cas dans leur tête.Non. C’est une question qui revient souvent, mais la réponse est toujours la même. Par le passé, voir des internationaux venir en renfort avec les Espoirs n’a jamais été franchement une réussite. Ensuite, les A avaient des échéances importantes, avec les qualifications pour l’Euro 2020. La priorité est donnée aux A, et les Espoirs viennent ensuite. Mais je pense que ça fait partie aussi des spécificités de la catégorie Espoirs. Être à disposition des choix des A.On parle de la deuxième équipe du pays, juste derrière les A. Une sorte d’antichambre avant les Bleus. C’est représenter l’équipe de France sur des compétitions majeures comme peut l’être l’Euro Espoirs. Ils ont cette chance-là et il faut la saisir. Il ne faut pas avoir de regrets, ne rien gâcher et donc faire le maximum pour atteindre ses objectifs. Ils ont une belle histoire à écrire. Les derniers à l’avoir écrite, c’était en 1988, on s’en rappelle tous, et ça a marqué les gens de ma génération. Et pour en avoir discuté avec certains d’entre eux, comme Sauzée, Cantona, Passi, Blanc, ils parlent tous avec beaucoup de tendresse et de vibrations de cette victoire à l’Euro espoirs. C’est quelque chose qui les a marqués, pourtant ils en ont vécu, des choses. Pour leurs successeurs, c’est pareil. Ces joueurs ont la possibilité de marquer leur époque au fer rouge. Il ne faut pas galvauder ça, c’est évident.Oui, c’est sûr. Je pense qu’en France, le potentiel individuel est élevé. Il faut ensuite mettre ça en musique pour que tout ça sonne bien. On travaille bien en amont, dans le développement des jeunes joueurs, et notre politique de formation est efficace. Quand on a du savoir-faire et de la matière, ça donne des résultats. On le voit avec les A, sur les 23 champions du monde, 18 sont passés par les espoirs. Pavard, Hernandez et aussi Ndombele ont commencé les qualifications avec nous. Peut-être que son rôle est d’être une passerelle importante vers les A. Ce qui ne veut pas dire que c’est le seul chemin, puisque beaucoup de parcours le démontrent.Oui, c’est aussi ce que fait l’Angleterre aujourd’hui. Depuis trois-quatre ans, ils raflent quasiment tout dans les catégories jeunes, et qu’en même temps, l’équipe A d’Angleterre qui était aux abonnés absents en Coupe du monde est cette fois-ci allée en demi-finale. Année après année, ils ont récupéré en bout de chaîne tous ces talents qui ont été performants chez les jeunes. À nous d’assurer la continuité chez les Bleus.